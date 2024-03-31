Буданов: На данный момент разведка Украины не видит угрозы Киеву со стороны российских войск

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Буданов: На данный момент разведка Украины не видит угрозы Киеву со стороны российских войск

Украина не ожидает новой атаки российских войск на Киев, на сегодняшний день у ВС России нет группировки войск, угрожающей украинской столице. С таким заявлением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Глава ГУР МОУ прокомментировал заявление Макрона о том, что французские войска могут быть введены на территорию Украины в случае прорыва российских войск к Одессе или Киеву. По словам Буданова*, это лишь предположение французского президента, а не реальные данные. Поэтому говорить об угрозе Киеву на данный момент не уместно, угроза со стороны Белоруссии отсутствует, там нет российских войск.



На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И не мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время

- заявил глава ГУР.

Ранее Буданов* заявил, что для Украины были выгодны атаки на Белгородскую область России, поскольку это якобы помогло "растянуть" группировку российских войск, тем самым отвлекая значительные силы от фронта. По его словам, командование российской группировки якобы было вынуждено снимать дополнительные силы с ЛБС и перебрасывать на защиту границы.

Однако, на Украине уже раскритиковали это заявление Буданова*. Во-первых, ВСУ потеряли значительное количество военных, так как под видом вырусей из запрещенной в России террористической организации "РДК"* в боях участвовали всушники. Во-вторых, резервы пришлось перебрасывать Киеву из-за больших потерь. А в-третьих, Киев так ничего этой операцией и не добился.
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    15 комментариев
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 18:24
      Ну да, угрозы со стороны Белоруссии нет, но укрепления строятся ударными темпами. Буданову верить - себя не уважать. Сейчас угроза укрорейху может исходить откуда угодно, пусть помучаются в догадках.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 18:44
        Буданов: На данный момент разведка Украины не видит угрозы Киеву

        Жив скотиняка... Киев, черт с ним... Доберёмся и до Киева, а вот эту Будановскую заразу нужно точно сейчас валить... И чем быстрее. тем лучше... Причём любым способом... Иначе он нам столько пакостей ещё успеет сделать... Хитрый, циничный и осторожный... Ну прям прирожденный пакостник...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:24
      Вопрос... а когда угроза для куева и Одессы будет явная, макарон придёт, всеми силами и сразу?
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +2
        Сегодня, 18:35
        А сегодня круглая дата, когда наши войска вошли в Париж.. Макрошка видимо об этом забыл
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:46
          Цитата: Андрей ВОВ
          А сегодня круглая дата, когда наши войска вошли в Париж.. Макрошка видимо об этом забыл

          У него супружница бывший преподаватель по гуманитарному профилю, может и просветить своего боевого петушка. yes
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 18:48
        Когда будет угроза Киеву и Одессе, Микрон перебросит на Украину французский спецназ с бронетехникой. laughing lol wassat
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 18:27
      Маленькая поправочка: задача разведки собирать информацию и её анализировать, и передавать кому следует. А видеть военные угрозы столице - задача Генерального Штаба. Поэтому Буданов может говорить всё, что угодно -всё равно каждое второе слово - ложь, если не каждое первое. Я вообще не совесм уверен что он жив. Может уже давно его роль исполняет какой-нибудь двойник, а тои просто кибер-копия. Не исключено, что его даже в Киеве нет, если он жив, может сидит в Лондоне - указания получает и выдаёт их в бандеровские массы.
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:28
      Для Киева представляют опасность такие вот будановы
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 18:34
      А из Польши и Румынии-тоже угроз нет?
    6. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 18:38
      Когда уже хлопнут этого парнишку what
    7. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:41
      На данный момент разведка Украины не видит угрозы Киеву со стороны российских войск

      Тогда с какой целью спешно роются противотанковые рвы около Киева, Харькова и Одессы? На северо-восточном направлении возле Киева уже установили более 10 тысяч "зубов дракона". В укрорейховской Раде даже запереживали о недостаточности выделенных средств на фортификационные сооружения. А теперь ещё очень немаленькие деньги понадобятся хоть на какой-нибудь ремонт порушенной энергоструктуры, к тому же, в текущем году нужно будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов. Бюджет незалежной трещит по швам, а значительное увеличение расходов будет в тягость даже богатеньким западным спонсорам. Военный и финансовый крах наркофюрера всё ближе.
    8. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      0
      Сегодня, 18:45
      На данный момент разведка Украины не видит угрозы Киеву со стороны российских войск
      Это США с британией не видят угрозы (пока), а мамкин пирожок себя выставляет всезнайкой.
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 18:50
      Украина не ожидает новой атаки российских войск на Киев, на сегодняшний день у ВС России нет группировки войск, угрожающей украинской столице. С таким заявлением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*

      На Киев давно пора отправить хорошую группировку ракет чтобы укрорейх и его друзья-гости не расслаблялись
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 19:00
      На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И не мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время - заявил глава ГУР.
      Стало быть подготовка оборонительных сооружений в(на) продолжается полным ходом для строительства которых пытаются выиграть время. Да и Данилова "туда" послом назначили не просто так вместо солнечной Норвегии учитывая богатейший опыт работы в офисе и обширным контактам по итогам многочисленных визитов "друзей" в(на) Украину.
    11. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 19:09
      Украина не ожидает новой атаки российских войск на Киев, на сегодняшний день у ВС России нет группировки войск, угрожающей украинской столице.
      И потому, та же 100 бригада ТрО под Винницей спешно переформировывается в механизированную, получает тяжелое вооружение и технику, проходит переобучение и слаживание, и явно готовиться к переброске на восток или юг.

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