На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И не мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время

Украина не ожидает новой атаки российских войск на Киев, на сегодняшний день у ВС России нет группировки войск, угрожающей украинской столице. С таким заявлением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России).Глава ГУР МОУ прокомментировал заявление Макрона о том, что французские войска могут быть введены на территорию Украины в случае прорыва российских войск к Одессе или Киеву. По словам Буданова*, это лишь предположение французского президента, а не реальные данные. Поэтому говорить об угрозе Киеву на данный момент не уместно, угроза со стороны Белоруссии отсутствует, там нет российских войск.- заявил глава ГУР.Ранее Буданов* заявил, что для Украины были выгодны атаки на Белгородскую область России, поскольку это якобы помогло "растянуть" группировку российских войск, тем самым отвлекая значительные силы от фронта. По его словам, командование российской группировки якобы было вынуждено снимать дополнительные силы с ЛБС и перебрасывать на защиту границы.Однако, на Украине уже раскритиковали это заявление Буданова*. Во-первых, ВСУ потеряли значительное количество военных, так как под видом вырусей из запрещенной в России террористической организации "РДК"* в боях участвовали всушники. Во-вторых, резервы пришлось перебрасывать Киеву из-за больших потерь. А в-третьих, Киев так ничего этой операцией и не добился.