Москва потребовала от Киева выдать всех причастных к последним терактам в России, включая главу СБУ Малюка (в списке экстремистов и террористов). Об этом сообщили в МИД России.Российское внешнеполитическое ведомство передало Киеву требование об аресте и передаче России главы СБУ Малюка, причастного к теракту на Крымском мосту, а также других причастных к террористическим актам на территории России. Кроме того, Москва потребовала от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб. Также Зеленского предупредили, что поддержка террористов преследуется по закону. Требование передано в рамках двух международных конвенций по борьбе с терроризмом, ранее подписанным Украиной.- говорится в заявлении.Ранее глава СБУ Малюк, видимо недалеко ушедший от экс-главы СНБО Данилова по уму, в очередном интервью распушил хвост перед журналисткой и признал свою причастность, а также сотрудников украинской спецслужбы к ряду терактов на территории России. Речь идет о подрыве грузовой фуры на Крымском мосту, убийстве военкора Владлена Татарского, а также других.О реакции Киева на это требование пока ничего не известно, Зеленский молчит, пресса пишет, что Украина не признает причастность к теракту в "Крокус сити холле", а про другие "скромно умалчивает".

Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требованием властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц

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