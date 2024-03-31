Москва потребовала от Киева арестовать и передать России главу СБУ Малюка и других причастных к терактам

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Москва потребовала от Киева арестовать и передать России главу СБУ Малюка и других причастных к терактам

Москва потребовала от Киева выдать всех причастных к последним терактам в России, включая главу СБУ Малюка (в списке экстремистов и террористов). Об этом сообщили в МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство передало Киеву требование об аресте и передаче России главы СБУ Малюка, причастного к теракту на Крымском мосту, а также других причастных к террористическим актам на территории России. Кроме того, Москва потребовала от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб. Также Зеленского предупредили, что поддержка террористов преследуется по закону. Требование передано в рамках двух международных конвенций по борьбе с терроризмом, ранее подписанным Украиной.



Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требованием властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц

- говорится в заявлении.

Ранее глава СБУ Малюк, видимо недалеко ушедший от экс-главы СНБО Данилова по уму, в очередном интервью распушил хвост перед журналисткой и признал свою причастность, а также сотрудников украинской спецслужбы к ряду терактов на территории России. Речь идет о подрыве грузовой фуры на Крымском мосту, убийстве военкора Владлена Татарского, а также других.

О реакции Киева на это требование пока ничего не известно, Зеленский молчит, пресса пишет, что Украина не признает причастность к теракту в "Крокус сити холле", а про другие "скромно умалчивает".
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    41 комментарий
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +24
      Сегодня, 19:45
      Москва потребовала от Киева выдать всех причастных к последним терактам в России, включая главу СБУ Малюка.

      Никого нам конечно не отдадут, но обозначить этих мерзавцев, потребовав их выдачи, обязательно нужно... Пусть знают, что за ними идёт охота и пусть боятся... И как бы они не смеялись и не бравировали, они всё равно нас боятся...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +6
        Сегодня, 19:52
        но обозначить этих мерзавцев, потребовав их выдачи, обязательно нужно.

        А начальник у него кто, у Малюка? его надо обозначить?
        1. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          +7
          Сегодня, 20:08
          СБУ президентская структура и подчиняется зелебобику.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            0
            Сегодня, 20:35
            Как по мне,моё личное мнение,там требовать от кого-либо и что-либо бесполезно, только выдвижение полного ультиматума и полное уничтожение всей верхушки,и режима в целом. Вот тогда будет достойная месть за наших людей (хоть что-то как говорится)потому что всё равно близким их погибших родных не вернёшь, но хотя бы наказать мразей обязательно нужно!
      2. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +7
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Lev_Russia
        И как бы они не смеялись и не бравировали, они всё равно нас боятся...


        Судя по количеству терактов и ликвидации, организованных ГУР + СБУ, не так уж и боятся… если на территории России – в Московской области ликвидируют цели (Кива - декабрь 2023), а уж сколько видных командиров погибло от их рук…. и ничего, продолжают своё дело.

        Ну а если подходить серьёзно к ликвидации руководства этих ведомств то должны быть приняты соответствующие решения в законодательной сфере…. к примеру, директор ФСБ просил признать СБУ террористической организацией, и где решения Госдумы/Совета Федерации и президента ?
      3. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +6
        Сегодня, 20:10
        Они нас на смех подымут, это все равно, что призывать черта к совести!
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +12
      Сегодня, 19:45
      Российское внешнеполитическое ведомство передало Киеву требование об аресте и передаче России главы СБУ Малюка

      Не понял... 1 апреля вроде завтра... request
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        +2
        Сегодня, 19:50
        Юмористы не только в телевизоре сидят. Виртуальных приговоров с арестами видно показалось мало.
    3. ugos Ранг пользователя
      ugos
      +5
      Сегодня, 19:49
      Что бы не делать, лишь бы ничего не делать. Потом могут заочно осудить этого Малюка, ещё вроде бы дело, на 2 месяца. Народ требует от руководства дел по ответу на теракт, разве это не дела, могут растянуть на пол года и больше, пока ажиотаж не стихнет, до следующего теракта, и так до бесконечности.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 19:55
        Лучше бы пришили его втихую.Чем громко требовать от утырков.С совершенно понятным результатом
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 20:14
          Могли бы, сделали бы. Хотели бы, сделали.
          Половина не хочет, половина не может.
          Лет через 20 мы ещё прочитаем его мемуары.
        2. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          +1
          Сегодня, 20:30
          Когда появится возможность, ликвидируют, как обычно и поступают с террористами. Вы может запамятовали или не знали, но Россия преследует и уничтожает террористов повсюду, что не является секретом.
          Россия обозначила, что придерживается правовых норм и попутно уличила укрорейх в терроризме. Формальности соблюдены.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 21:32
            Формальности соблюдены.

            А это очень важно? Сейчас, когда идёт война?
      2. Lako Ранг пользователя
        Lako
        0
        Сегодня, 21:31
        Да, это уже не смешно. Что бы не делать, лишь бы не делать.Матрасники, когда им нужно было, в Ираке, с помощью дрона большой дальности угробили иранского генерала Касема Сулеймани. И их меньше всего беспокоило как это будет выглядеть с точки зрения международного права. Но в Кремле не такие. По моему они там вообще, никакие.
    4. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +8
      Сегодня, 19:50
      Мне кажется, что этого не стоило делать. Если этот Малюк действительно связан с терактами, то его надо просто ликвидировать, вот и всё. А требовать от другой стороны вооружённого конфликта кого-то выдавать для проведения следственных действий или ареста, знаете, мягко говоря, странно. Да, конечно, формально это называется СВО, а не войной, но принципиально это дело не меняет. Такого рода запросы на экстрадицию веют каким-то унижением, наверное.

      Может быть разумнее долбить все здания СБУ по всей Украине, развернуть тотальный террор в отношении его сотрудников, наносить ещё более сокрушительные удары по всей инфраструктуре Украины, связанной с разведкой и контрразведкой. Но такое? Нет, я понимаю юридические тонкости и всё в этом роде... Но выглядит это просто уничижительно. Кому вообще такая идея в голову пришла?
      1. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        +2
        Сегодня, 20:10
        Да не сидят действительно ценные в этих зданиях. В лучшем случае, там кадры, финансисты, завхозы и пр., а оперативные службы по зкп рассредоточены.
      2. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 21:01
        Цитата: Vladlous
        . Кому вообще такая идея в голову пришла?

        наверное главе РФ !
    5. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      +5
      Сегодня, 19:52
      Украина в своё время подписала Международную Конвенцию по Борьбе с Бомбовыми Террористами (МКББТ) обязывающая выдавать причастных.
      Согласно этой конвекции Россия и потребовала выдать ей эти причастные персоны.
      ..
      Автор, почему о юридических аспектах ни слова. Можно подумать, что Россия взяла так от нечего делать и потребовала. На самом деле, действия России соответствуют подписанным раннее соглашениям.
    6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +7
      Сегодня, 19:52
      Сначала черную метку, затем контрольный в голову . Надеюсь так будет .
    7. Reindeer Ранг пользователя
      Reindeer
      +2
      Сегодня, 19:59
      Хм, официальное обвинение Украины в теракте - это, кмк, шаг в сторону смены СВО на КТО. Хорошее дело.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 20:12
        Это переполох в курятнике.
    8. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +6
      Сегодня, 20:11
      Сталин потребовал от Гитлера выдать ему Геббельса.
      Гитлер потребовал от Сталина выдать ему Левитана.
      Мне одному смешно?
    9. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 20:14
      Что-то звучит не очень. Представьте, что Сталин требует у Гитлера арестовать Гимлера? Надо самим идти и делать это
    10. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +2
      Сегодня, 20:21
      Надо не сковородой громыхать а завалить этого кабана в американском или израильском стиле..
    11. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      +2
      Сегодня, 20:22
      Лучшая хохма года, к гадалке не ходи wink
      Набор фломастеров красного колера "Для рисования линий" по сравнению с ней - полный отстой.
    12. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +3
      Сегодня, 20:22
      Обозначили преступников в террористическом государстве, значит Зеленский сволочь ещё не стал таковым по мнению кремля. Когда же закончиться эти либерасты и их договорняки на уровне предательства.
    13. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:24
      О какой международной - правовой ответственности идёт речь? Не выдадут однозначно, надеюсь Кинжалы и Цирконы целеуказание получили .Как не когда буду ждать День "думкопфа".
    14. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -1
      Сегодня, 20:24
      Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требованием властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц - говорится в заявлении.
      Чистая формальность которая никогда не бывает лишней. Мало ли поинтересуется кто, в последствии ...
    15. ubfar1 Ранг пользователя
      ubfar1
      +4
      Сегодня, 20:26
      "...что следы последних терактов ведут в Украину"
      Почему "в" Украину, так и написано в официальном заявлении?
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 20:42
        Яндекс, по крайней мере, находит только "на".
        1. ubfar1 Ранг пользователя
          ubfar1
          +2
          Сегодня, 20:48
          Т.е. тот, кто готовил текст намеренно изменил предлог? Так получается?
    16. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 20:28
      Российское внешнеполитическое ведомство передало Киеву требование

      Хоть бы написали - как именно передало - курьером, фельдъегерем, электронной (голубиной?) почтой, постом в Телеге или Пейcбуке. Или скотчем к Циркону примотали? Ведь диппредставительств наших вна Окраине нет.
    17. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 20:44
      Нужно ждать, выдадут ли. По-моему ответ очевиден. Или ждать что за отказом последует.
    18. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 20:48
      Ну наконец то наши начали выдвигать требования в рамках международного права.
      А то сидели и предъяв им не кидали, думали как само-собой разумеющееся.
    19. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:56
      Если они не отдадут, и РФ ничего не сделает, то это будет просто какой-то сюр! и тогда вопросы пойдут другие ! смотрим что в итоге будет !
    20. helicop-man Ранг пользователя
      helicop-man
      +2
      Сегодня, 21:00
      "....ведут в Украину" Автор сего опуса тоже "в усраине" образование недополучал?
    21. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 21:02
      об аресте и передаче России главы СБУ Малюка, причастного к теракту на Крымском мосту

      Надо думать, если на Крымском мосту теракт, то и наши удары по мостам и плотинам Днепра также будут терактами? Сами себя загнали в тупик.
    22. guest Ранг пользователя
      guest
      +2
      Сегодня, 21:06
      Москва потребовала от Киева арестовать и передать России главу СБУ Малюка и других причастных к терактам

      Это как если бы мы потребовали в августе 1941 у Германии арестовать Гитлера.
    23. старпом Лом Ранг пользователя
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 21:10
      Также Зеленского предупредили, что поддержка террористов преследуется по закону

      Владимир Владимирович уж очень любит все юридически оформлять, и к месту и не к месту. Подводит Зелю под статью о поддержке террористов , когда тот откажется своих СБУшников выдать. Как будто в этом ( в том , что Зеля прямо виновен в терроре) есть сомнения и будущее решение "суда" будет определятся не на поле боя. Даже Нюрнбергский процесс был лишь ширмой , результатом компромисса "союзников" , когда американцы и англичане затыкали рот немцам , пытавшимся возмущаться на суде , что их обвиняют в том, в чем замешаны и сами англосаксы , а советское обвинение закрывало на это глаза.
    24. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +1
      Сегодня, 21:19
      Интересные события.А что тогда предьявить Израилю?А что предьявить Великобритании,где открыто призывают к любым методам борьбы с РФ?Дальше то что?Есть план или опять белые перчатки и красные линии.И еще лично меня это заявление МИД не устраивает.Почему исчезли подозрения в организации и причасности ЦРУ и/или МИ-6.Что будем ждать нового президента США и тихо делать вид,как и с Северными потоками.
    25. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 21:22
      Нужно объявить весь режим на окраине террористическим и уничтожать всех высших руководителей как террористов. Поменьше пустых слов и требований, побольше дела и ракет.

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