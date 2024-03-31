NYT: На месте ликвидации угнавшего вертолёт Ми-8 Кузьминова в Испании найдены шесть гильз от пистолета Макарова

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NYT: На месте ликвидации угнавшего вертолёт Ми-8 Кузьминова в Испании найдены шесть гильз от пистолета Макарова

Российского предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, убили шестью выстрелами, а затем несколько раз переехали его тело автомобилем. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании.

По данным американского издания, исполнители убийства Кузьминова выстрелили в него шесть раз, что не типично для Испании. Кроме того, на месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова, что может дать ключ к разгадке этого преступления. По информации испанцев, через гильзы они планируют установить личности убийц, так как те использовали стандартные патроны из стран бывшего "коммунистического блока".



Как заявил один из испанских высокопоставленных чиновников, выстрелив в Кузьминова шесть раз и переехав его автомобилем, убийцы послали "четкий сигнал".

Как установила испанская полиция, 13 февраля 2024 года двое неизвестных угнали автомобиль Hyundai Tucson и на нем въехали в гараж дома, где проживал Кузьминов. Они прождали его несколько часов, а после того, как он приехал в гараж, окликнули и выстрелили несколько раз. После чего переехали автомобилем и скрылись. Автомобиль позднее нашли сожжённым.

Испанцы предполагают, что убийство совершили профессионалы, а вышли они на него после того, как Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, проживавшей в России. Однако, он и в Испании не скрывался, вел разгульную жизнь, шлялся по барам, где собиралась русскоязычная публика, много пил. В общем, как пишет NYT, Кузьминов совершил "большую ошибку", стоившую ему жизни.
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    29 комментариев
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    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +5
      Сегодня, 20:41
      Он совершил ошибку, когда родился, когда в школе уроки прогуливал, вообще, его жизнь, это реклама безопасного секса.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 20:45
        Отличная альтернатива вместо ледоруба для этой мрази....а Машина, наверное, Лада Калина была, не? laughing
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +3
          Сегодня, 20:48
          И главно православное! good
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 21:10
            Кроме того, на месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова, что может дать ключ к разгадке этого преступления.

            Ну если пистолет Макарова на месте преступления, то... Ну и дальше что...??? Киллеры Макаровым не пользуются, как и наши спецслужбы... Вместо того чтобы собрать эти гильзы, кататься по этому предателю занятие очень сомнительное... Профессионалы так не поступают... Или его убили в состоянии сильного гнева (аффекта) из мести, либо это откровенная подстава, указывающая на Россию... Больше это всё таки похоже на месть... Ну туда этому мерзавцу и дорога... am
          2. Наган Ранг пользователя
            Наган
            +1
            Сегодня, 21:20
            Цитата: Enceladus
            И главно православное! good

            https://www.foxnews.com/politics/white-house-celebrates-trans-holiday-easter-us-extensive-list-days-devoted-lgbt-causes
            Сегодня пасха по версии католической и протестантских церквей. А еще Маразматик Джо торжественно объявил этот день "Transgender Day of Visibility". Так-то понятно, но точно перевести на русский затрудняюсь. День видимости? День заметности? День выпендрежности?am
            Многие республиканцы, и первый среди них Трамп, уже это осудили и потребовали публичных извинений перед церковью и всеми христианами.
            Так что пасха по Байдену "Христос Tpaнcгeндep! Воистину Tpaнcгeндep!" Бесовство в чистом виде. Тьфу...
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 21:35
              Наган .Советую посмотреть в России Злой пруф тлг.Месть пасхальное кролика. hi
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +11
      Сегодня, 20:42
      Че так мелко-всего лишь гильзы отПМ?Удостоверение сотрудников ФСБ и МО России,паспорта с пропиской в районе кремля wassat ,бутылка водки с отпечатками пальцев Шойгу и Герасимова,семейное фото Путина wassat "улики "должны быть весомыми wassat
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +9
        Сегодня, 20:45
        А какой смысл отрицать, что это не наши спецслужбы? Пусть предатели знают, что их обязательно найдут. Ни Израиль, ни США не стесняются убивать своих врагов.
        Я надеюсь, что этого не только расстреляли, переехали машиной, но еще и обоссали
        1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
          Виктор Сергеев
          +1
          Сегодня, 21:07
          Работали не спецслужбы и даже не профессиональные киллеры, слишком уж все плохо исполнено.
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            0
            Сегодня, 21:27
            Гм...а что не так-то? laughing Труп (1 шт.) - имеется по описи? Кто исполнил - отсутствуют по причине неустановления (2 шт.)? В каком месте плохо, не пойму?
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +3
        Сегодня, 20:49
        Подождите, не всё сразу. Озвученные вами улики скоро обязательно найдутся. Медведь с балалайкой принесёт. wassat yes
      3. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 20:50
        Цитата: Бережливый
        Че так мелко-всего лишь гильзы отПМ?

        У меня этих гильз целый мешочек на литр примерно.... Люблю дербанить - успокаивает lol winked
    3. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +4
      Сегодня, 20:43
      Кузьминов совершил "большую ошибку"
      Большие ошибки, нужно смывать кровью! negative
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 20:48
      Пусть еще поищут. Там наверняка гд-то удостоверения Петрова и Боширова должны валяться.
    5. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +2
      Сегодня, 20:53
      Спецслужбы так грубо не работают. В России он был нужен живой. Проникли в гараж, дождались. Оставалось только обездвижить, усыпить, закатать в ковёр, и диппочтой на Родину. Раз он вёл за кордоном такую жизнь и не соблюдал ТБ, то сам напрашивался на "депортацию". Но пуля оказалась быстрее.
    6. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +4
      Сегодня, 20:56
      По данным американского издания, исполнители убийства Кузьминова выстрелили в него шесть раз, что не типично для Испании. Кроме того, на месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова, что может дать ключ к разгадке этого преступления.

      Долго гильзы искали и идентифицировали оружие. Скоро глядишь и "случайно потерянное" удостоверение сотрудника внешней разведки РФ найдут
      В общем, как пишет NYT, Кузьминов совершил "большую ошибку", стоившую ему жизни.

      Большую ошибку он совершил когда Родину и товарищей за 30 сребреников предал am
    7. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Сегодня, 20:59
      он и в Испании не скрывался, вел разгульную жизнь, шлялся по барам, где собиралась русскоязычная публика, много пил.

      Ностальгия замучила.
    8. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 21:07
      Лучше бы похитили и заставили сожрать свои яйца, вот это был бы намек, а так просто непрофессионально завалили урода.
      1. Pavel57 Ранг пользователя
        Pavel57
        +3
        Сегодня, 21:11
        Суперпрофессионалы имитировали работу непрофессионалов.
    9. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +1
      Сегодня, 21:09
      через гильзы они планируют установить личности убийц, так как те использовали стандартные патроны из стран бывшего "коммунистического блока".

      https://www.gunbroker.com/All/search?Keywords=makarov&Sort=13
      Но троллинг получился зачетный.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 21:10
      Единственное что новое это ПМ,всё остальное известно было на следующий день.Комуто в европах поплохело.У нас есть команда - ликвидаторов.А может и не у нас.Мы не беспредельщики! bullyНо ПМ это знак - привет козёл с Родины.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 21:32
        Цитата: tralflot1832
        Но ПМ это знак - привет козёл с Родины.

        Да соглашусь. 9х18 мм патрон ПМ своеобразный и не очень в Испании популярный, там то проще было бы найти оружие под 9х19 мм Парабеллум.
        Хотя чешский ПП "Скорпион" был одно время очень популярен в криминальных кругах, а у него есть версия под патрон ПМ
    11. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +1
      Сегодня, 21:12
      самое главное предатель наказан , а все остальное я считаю не стоит обсуждения
    12. Комментарий был удален.
    13. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 21:17
      NYT: На месте ликвидации угнавшего вертолёт Ми-8 Кузьминова в Испании найдены шесть гильз от пистолета Макарова
      А точно от "ПМ"? А может от "АПБ" , "АПС" или "Скорпион"?)))
    14. Дедрусав Ранг пользователя
      Дедрусав
      0
      Сегодня, 21:20
      Чем отличаются гильзы ПМ от гильз ПБ, АПС и АПБ?..)))
    15. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 21:21
      Испания пригласила следователей из Эстонии? Полтора месяца искали улики на месте преступления и наконец нашли гильзы! Пусть поищут ещё. Может быть найдут билеты на самолёт на имя Петрова и Боширова, которые потеряли убийцы.
    16. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:21
      Зачем NYT вытащила на свет божий эту уже протухшую историю ,добавив ПМ .Подсказываю : Теракт в Крокус Холе- в Испании,в чужой стране действует команда " ликвидаторов " .Дальше уже не надо продолжать ,всё очень топорно.
    17. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 21:26
      Мой комментарий по прежнему "сдох Максим ну и ладно с ним". Земля тебе гаденыш стекловатой.
    18. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 21:28
      Сдох Максим, ну и хрен с ним.

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