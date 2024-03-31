NYT: На месте ликвидации угнавшего вертолёт Ми-8 Кузьминова в Испании найдены шесть гильз от пистолета Макарова

Российского предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, убили шестью выстрелами, а затем несколько раз переехали его тело автомобилем. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании.По данным американского издания, исполнители убийства Кузьминова выстрелили в него шесть раз, что не типично для Испании. Кроме того, на месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова, что может дать ключ к разгадке этого преступления. По информации испанцев, через гильзы они планируют установить личности убийц, так как те использовали стандартные патроны из стран бывшего "коммунистического блока".Как заявил один из испанских высокопоставленных чиновников, выстрелив в Кузьминова шесть раз и переехав его автомобилем, убийцы послали "четкий сигнал".Как установила испанская полиция, 13 февраля 2024 года двое неизвестных угнали автомобиль Hyundai Tucson и на нем въехали в гараж дома, где проживал Кузьминов. Они прождали его несколько часов, а после того, как он приехал в гараж, окликнули и выстрелили несколько раз. После чего переехали автомобилем и скрылись. Автомобиль позднее нашли сожжённым.Испанцы предполагают, что убийство совершили профессионалы, а вышли они на него после того, как Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, проживавшей в России. Однако, он и в Испании не скрывался, вел разгульную жизнь, шлялся по барам, где собиралась русскоязычная публика, много пил. В общем, как пишет NYT, Кузьминов совершил "большую ошибку", стоившую ему жизни.