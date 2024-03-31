После госпитализации Нетаньяху временно исполняющим обязанности премьера Израиля стал глава Минюста Ярив Левин

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После госпитализации Нетаньяху временно исполняющим обязанности премьера Израиля стал глава Минюста Ярив Левин

Сообщается о том, что Биньямин Нетаньяху на несколько дней передал премьерские полномочия министру юстиции Израилю Яриву Левину. Причиной того, что глава израильского Минюста Левин стал временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, стала госпитализация Нетаньяху.

По официальным сведениям, Биньямин Нетаньяху оказался в клинике после того, как у него была диагностирована грыжа. По последним данным, сегодня он был прооперирован под общим наркозом.



Нетаньяху перед операцией провёл брифинг, где заявил:

Я обещаю вам, что пройду это лечение успешно и очень быстро вернусь в строй.

Напомним, что Биньямину Нетаньяху 74 года. В Израиле заявляют, что «шестимесячная война против ХАМАС отнимает у главы правительства много энергии и сил», при этом врачи добавляют, что «серьёзных опасений по поводу состояния здоровья Нетаньяху нет».

Тем временем у здания Кнессета (израильского парламента) прошла масштабная акция протеста. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, «активных действий по освобождению израильских заложников» и отмене каникул в работе Кнессета. Также протестующие выступают за отставку Нетаньяху, обещая создать палаточный лагерь.



Ортодоксальные иудеи в свою очередь протестуют против отмены государственных субсидий на обучение. Такая норма введена с подачи Нетаньяху. Государственные субсидии отменены в отношении тех студентов из числа ультраортодоксальных иудеев, которые отказываются служить в израильской армию.

Примечательно, что на другой акции протеста представители организации «Братья и сёстры по оружию» выступили сегодня против закона, который разрешает ультраортодоксальным иудеям не проходить военную службу.
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    12 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 21:49
      Еще один отброс занедужил на тяжелой работе? laughing
    2. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +10
      Сегодня, 21:54
      Пупок надорвал убивая палестинских детей.
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 21:57
      В России этот недуг завсегда звался медвежьей болезнью. lol
    4. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Сегодня, 22:01
      Инсульт головного мозга или инфаркт сердечной мышцы на столь ответственном посту- это понятно, работа нервная и много переживаний.
      Но, ГРЫЖА!!!!!! Геморрой походу лечит.
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 22:09
      Государственные субсидии отменены в отношении тех студентов из числа ультраортодоксальных иудеев, которые отказываются служить в израильской армию.

      Как и везде в мире, самые агрессивные и "патриотичные" не любят воевать... no
    6. Napayz Ранг пользователя
      Napayz
      0
      Сегодня, 22:29
      Биньямин Нетаньяху оказался в клинике после того, как у него была диагностирована грыжа.

      Проклятье гнидbl действует
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 22:34
      Не всё так хорошо в Израиле,есть наезд на ортодоксов,это те которые с пейсами.У них оказывается есть освобождение с 1948 г от службы в армии,они же изучают " Тору" и одновременно занимаются банковскими услугами и ювелиркой по всему миру.Кто видел ЦАХАЛОВЦа с пейсами в экипаже " Колесницы"..Если он и есть то далеко в тылу,в Нью Йорке например.
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 22:37
      Закосил нацист ушастый или мандраж пробрал и в самом деле перенервничал?
    9. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 22:45
      По официальным сведениям, Биньямин Нетаньяху оказался в клинике после того, как у него была диагностирована грыжа. По последним данным, сегодня он был прооперирован под общим наркозом.
      Нетаньяху перед операцией провёл брифинг, где заявил:
      Я обещаю вам, что пройду это лечение успешно и очень быстро вернусь в строй.
      Л.Остин так же пытался "оттуда" сбежать при помощи телефонного звонка в службу 911. Надеюсь Стена Плача "оценит" по достоинствам "деятельность" Беньямина Нетоньяху особенно отъём жизней детей Палестины. Актёр из Беньямина сомнительный, а у Нетоньяху особенно. Хора под "Хава нагилу" не теряет своей актуальности ...
    10. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 22:56
      Имею сказать, таки: весь цимес в том, что по-христиански и по православным обычаям - грех измываться над больным или усопшим человеком?!
      Но зло, послужившее источником бед, лишений, смертей, геноцида, аннексии территорий подлежит безусловному наказанию!
      У православных говорят- Бог шельму метит!
      Преступления против палестинского народа, таки, входят в три из четырёх категорий Устава ООН подразделяет указанную группу деяний на три подгруппы: против мира, военные и против человечности, геноцид палестинского народа.
      Кара Божья неизбежна и неотвратима!
    11. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 23:04
      Братанам из госдепа надоело, пока строптивый брат в больнице ему устроили евре майдан.
    12. alebdun2000 Ранг пользователя
      alebdun2000
      0
      Сегодня, 23:18
      Вам не кажется комрады что он технично сливается, сказать всем что хватит с газой и пошли домой его тогда порвут, а так "я заболел" . Новый премьер может и свернуть всё , не за что не отвечая

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