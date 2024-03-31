После госпитализации Нетаньяху временно исполняющим обязанности премьера Израиля стал глава Минюста Ярив Левин
Сообщается о том, что Биньямин Нетаньяху на несколько дней передал премьерские полномочия министру юстиции Израилю Яриву Левину. Причиной того, что глава израильского Минюста Левин стал временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, стала госпитализация Нетаньяху.
По официальным сведениям, Биньямин Нетаньяху оказался в клинике после того, как у него была диагностирована грыжа. По последним данным, сегодня он был прооперирован под общим наркозом.
Нетаньяху перед операцией провёл брифинг, где заявил:
Напомним, что Биньямину Нетаньяху 74 года. В Израиле заявляют, что «шестимесячная война против ХАМАС отнимает у главы правительства много энергии и сил», при этом врачи добавляют, что «серьёзных опасений по поводу состояния здоровья Нетаньяху нет».
Тем временем у здания Кнессета (израильского парламента) прошла масштабная акция протеста. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, «активных действий по освобождению израильских заложников» и отмене каникул в работе Кнессета. Также протестующие выступают за отставку Нетаньяху, обещая создать палаточный лагерь.
Ортодоксальные иудеи в свою очередь протестуют против отмены государственных субсидий на обучение. Такая норма введена с подачи Нетаньяху. Государственные субсидии отменены в отношении тех студентов из числа ультраортодоксальных иудеев, которые отказываются служить в израильской армию.
Примечательно, что на другой акции протеста представители организации «Братья и сёстры по оружию» выступили сегодня против закона, который разрешает ультраортодоксальным иудеям не проходить военную службу.
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