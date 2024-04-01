Российские бойцы раскритиковали переданные Киеву немецкие БМП Marder

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Российские бойцы раскритиковали переданные Киеву немецкие БМП Marder

Немецкие БМП Marder, стоящие на вооружении украинской армии, не предназначены для ведения боев на Донбассе. Об этом заявил один из российских бойцов, занимавшийся восстановлением трофейной боевой машины.

Военная бронетехника, поставляемая Киеву западными спонсорами, в своем большинстве не предназначена для сражений в условиях Украины. Те же британские, немецкие и американские танки слишком тяжелые и предназначены для действий на более твердых грунтах. Такая же ситуация и немецкой БМП Marder, у нее очень плохая проходимость, по-видимому, ее разработчики планировали воевать на хороших европейских дорогах, а не в полях Донбасса.



Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо

- приводит РИА Новости слова военного.

Ранее сообщалось, что российские военные на авдеевском направлении затрофеили немецкую БМП Marder, брошенную экипажем практически в исправном состоянии. Операцию по эвакуации проводили ночью, так как линия фронта находилась очень близко. Специалисты из ремонтно-эвакуационного взвода сумели подлатать машину, после чего ее благополучно переправили в тыл российских войск.

Накануне стало известно, что наши бойцы взяли и вторую немецкую БМП, снова на авдеевском направлении. На этот раз техника оказалась в пустынном камуфляже.
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    14 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 06:12
      «По-видимому, её разработчики планировали воевать на хороших европейских дорогах» —

      — Они вообще не планировали воевать,они планировали продавать ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +10
        Сегодня, 06:19
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Они вообще не планировали воевать,они планировали продавать ...

        Так кто ж знал, что на территории бывшего laughing СССР и дороги являются еще одной линией обороны!
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +3
          Сегодня, 06:32
          Цитата: Егоза
          дороги являются еще одной линией обороны

          Вернее их отсутствие lol
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +3
          Сегодня, 07:28
          Так кто ж знал, что на территории бывшего laughing СССР и дороги являются еще одной линией обороны!
          ...а ещё высокая трава, и много рек, ручьёв и речушек...короче всё против западной бронетехники
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 06:36
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «По-видимому, её разработчики планировали воевать на хороших европейских дорогах» —

        — Они вообще не планировали воевать,они планировали продавать ...

        good Ключевая фраза. После этого американскую бронетехнику можно дальше не обсуждать.

        Интересно - а наши конструкторы ломают себе голову над тем, на каких грунтах техника будет воевать? И создают ли одни модификации для пашни, другие для песка, третьи для леса? Лично с конструкторами не знаком, но простая логика подсказывает, что при создании бронетехники они думают не о конкретном грунте, а об общем понятии "проходимость".
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +2
          Сегодня, 07:17
          Лично с конструкторами не знаком, но простая логика подсказывает, что при создании бронетехники они думают не о конкретном грунте, а об общем понятии "проходимость".
          ...так и есть..в советской конструкторской школе бронетехники сама мысль об том что б создаваемая бронетехника имела удельную нагрузку на грунт выше 1 кг на см квадрате является кощунственной....ну а у коллективной империи лжи уроки тигров и пантер не вынесли...там уповают на авиацию
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 06:18
      В пустынном камуфляже?! То есть они даже с покраской заморачиваться не стали, типа чего красить время тратить один орган сожгут.
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 06:20
      Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам,
      Обычная немецкая тактика - наступление вдоль магистральных дорог, ничего нового
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 06:23
        svp67 hi, только теперь дороги с ходу пристреливают, и благодаря "птичкам" стараются держать под постоянным контролем, но дойче современного конфликта ещё не хапнули.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 06:38
          Дык ходит +- байка, что камуфляж серый танков вермахта был как раз связан с тем, что планировалось по дорогам, а у нас зеленый - понятно почему lol
          Цитата: Ропот 55
          олько теперь дороги с ходу пристреливают, и благодаря "птичкам" стараются держать под постоянным контролем

          в 41 да, мы превосходства в небе не имели - поэтому блицкриг и работал. А сейчас вон не так давно челленжер демонстрировал самоокапывание в луже грязи lol
      2. Cympak Ранг пользователя
        Cympak
        +1
        Сегодня, 07:50
        на самом деле, тактика наступления/передвижения вдоль дорог характерна для подавляющего количества конфликтов. На Киев в 2022 наступали по дорогам общего пользования. Да и сейчас незаметно особых длительных бросков по полям, все больше по грунтовочкам вдоль лесополос, редко по полю последние сотни метров до позиций противника едут. Все объясняется скоростью передвижения и возможностью снизить риски. Если у командира есть выбор двигаться быстро и по твердой поверхности или по непонятно какой пересеченной местности, без гарантии доехать не застряв, или встать посредине маршрута , упершись на непреодолимое препятствие, то командир конечно выберет дорогу.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:31
      Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо
      Странно, что не был востребован и не учтен опыт 2 МВ на территории СССР. Но Европа, включая немцев, очевидно предполагает в будущей войне одним броском по дорогам и сразу к Москве. Вот только украинский конфликт начинает расставлять все точки над I по отношению к западной технике в реальных боевых условиях.
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 06:57
      Недавно здесь статья была и фото к ней, с учений французов, если не ошибаюсь в Прибалтике. Едит французский колёсный танк по дороге зимней. И она очень качественно почищенна. Вот так вот и планируют воевать... wassat
    6. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 07:42
      Российские бойцы раскритиковали переданные Киеву немецкие БМП Marder

      Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается.

      если только из за этого, то обсуждать нечего
      посмотрите на грунтозацепы Т64 и Т72, скажите какие лучше

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