Российские бойцы раскритиковали переданные Киеву немецкие БМП Marder
Немецкие БМП Marder, стоящие на вооружении украинской армии, не предназначены для ведения боев на Донбассе. Об этом заявил один из российских бойцов, занимавшийся восстановлением трофейной боевой машины.
Военная бронетехника, поставляемая Киеву западными спонсорами, в своем большинстве не предназначена для сражений в условиях Украины. Те же британские, немецкие и американские танки слишком тяжелые и предназначены для действий на более твердых грунтах. Такая же ситуация и немецкой БМП Marder, у нее очень плохая проходимость, по-видимому, ее разработчики планировали воевать на хороших европейских дорогах, а не в полях Донбасса.
- приводит РИА Новости слова военного.
Ранее сообщалось, что российские военные на авдеевском направлении затрофеили немецкую БМП Marder, брошенную экипажем практически в исправном состоянии. Операцию по эвакуации проводили ночью, так как линия фронта находилась очень близко. Специалисты из ремонтно-эвакуационного взвода сумели подлатать машину, после чего ее благополучно переправили в тыл российских войск.
Накануне стало известно, что наши бойцы взяли и вторую немецкую БМП, снова на авдеевском направлении. На этот раз техника оказалась в пустынном камуфляже.
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