Отставной сотрудник Пентагона пообещал съесть галстук, если выяснится непричастность России к «гаванскому синдрому»

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Отставной сотрудник Пентагона пообещал съесть галстук, если выяснится непричастность России к «гаванскому синдрому»

В СМИ США вновь актуализирована тема так называемого «гаванского синдрома». Речь идёт о якобы некоем «акустическом высокочастотном воздействии» на американских дипломатов, которое влияло на их сон и работоспособность. Впервые, как в своё время утверждали в Вашингтоне, такое воздействие было «обнаружено» в Гаване. После обсуждения этой темы в течение нескольких месяцев она стала постепенно сходить на нет. Однако теперь – новый всплеск в США.

Теперь эту «историю» решили вновь раскручивать на канале «Си-Би-Эс», где заявлено, будто бы «гаванский синдром» является «причиной воздействия со стороны российских спецслужб». В эфире одного из популярных в США политических (политологических) шоу было заявлено, что «есть доказательства причастности России к этому» - якобы в качестве «доказательств» имеются некие «письма верхушки Совбеза РФ, где «передача уникальных технологий» предлагается Вьетнаму.



Причём ссылается CBS на Грэга Эдгрина, которые ранее работал в одной из следственных подструктур Пентагона, но был отправлен в отставку. По словам Эдгрина, «Москва обсуждала передачу технологии Вьетнаму в марте этого года».

При этом Эдгрин настолько вошёл в роль генератора медийных сенсаций, что пообещал в эфире съесть свой галстук, если окажется, что Россия к «гаванскому синдрому» не имеет никакого отношения.

Бывший чиновник Пентагона:

Они хотели сорвать восстановление нашего партнёрства с Кубой. Хотят сделать то же самое во Вьетнаме.

Похоже, что Эдгрину уже пора начинать обедать своим галстуком, так как американское издание WP уже выходило со статьёй, где со ссылкой на американскую разведку говорилось следующее:

Гаванский синдром не связан с действиями иностранных спецслужб, так же он не является следствием применения энергетического оружия.
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    19 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:12
      Еще один галантерейщик,друг кардинала...
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:15
      Помниться один дяденька на могилке папы тоже обещание давал, и тоже связаное с Россией.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 06:17
      «Отставной сотрудник Пентагона пообещал съесть галстук» —

      — Это плагиат ...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 06:20
        Владимир Владимирович Воронцов hi, нее, Мишка-подкидыш не обещал жрать галстук, у него экспромт вышел))) а этот целенаправленно хочет.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +6
        Сегодня, 06:23
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Отставной сотрудник Пентагона пообещал съесть галстук» —

        — Это плагиат ...

        Это не плагиат, это провал.
        Привычка жевать галстук с головой выдаёт Мишико как американского шпиона.
        lol

        Хоть бы ради приличия, чтобы контору не палить, пообещал бы что-нибудь другое съесть, но не галстук. Шляпу, например... Или носки...
        Вот он, уровень американских спецслужб - никакой конспирации.\
        lol
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 06:21
      Пусть прошерстит инет и посмотрит, как кончают галстукоеды.
    5. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 06:21
      Однако, в США есть такая болезнь, первым инфицированным был грузин в студии би - би - си.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:23
      «гаванский синдром» является «причиной воздействия со стороны российских спецслужб»
      Коль снова начали муссировать эту тему, то значит это кому-то понадобилось именно сейчас. По поводу галстука. Неплохо было бы Эдгрину обратиться за консультацией к Саакашвили и немного потренироваться.
    7. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +5
      Сегодня, 06:30
      В 1972 году журналист Дик Беддоуз публично съел газету со своей статьей о советских хокеистах. Желаем продолжения банкета...
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 06:32
      Похоже на рекламную компанию мирового производителя галстуков.А он мой вариант отрекламировать не хочет?
      1. bars042 Ранг пользователя
        bars042
        0
        Сегодня, 08:13
        Жёсткая она у Вас, так можно и кожу до крови натереть. Мягше надобно:
    9. Iron_69 Ранг пользователя
      Iron_69
      +3
      Сегодня, 06:40
      А еще там какой то их генерал выбросился из окна с криком;"русские идут!" Вот и ему так надо.
      1. Slon_on Ранг пользователя
        Slon_on
        +1
        Сегодня, 07:14
        Это был министр обороны США в 50-е годы, некто Форестолл. Кукуха отъехала на почве антисоветизма (теперь это русофобия). Злые языки утверждали, почудилось ему, что по мосту через Потомак русские танки идут. Вот он дурным голосом возопил и скинулся аккурат из окна своей палаты.
    10. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +3
      Сегодня, 06:40
      Синдром Саакашвили захватывает мир
    11. Равик Ранг пользователя
      Равик
      +1
      Сегодня, 06:50
      Даже если русские непричастны - жрать НАДО.
    12. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 07:16
      этот синдром называется БОЯЗНЬ СССР замешанная на русофобии..которого уже 30 лет не существует..пусть сожрет лучше ..грязные..потные вонючие носки))
    13. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +1
      Сегодня, 07:24
      Отставной сотрудник Пентагона пообещал съесть галстук

      Оооо, последователь Мишико Саакашвили???? fool
      Давай, пробуй, а мы сейчас в магаз, за пивком и попкорнем сбегаем! drinks
      Шоу продолжается! wassat
    14. бухач Ранг пользователя
      бухач
      0
      Сегодня, 07:56
      Галстук не оригинально,уже было,правда без аннотации,чисто нервное но тем не менее,так что для разнообразия носок бы пообещал что ли...или запонки проглотить,всё веселее.
    15. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:17
      Русские передали Вьетнаму КАКИЕ ТО технологии ,а началось все в Лондоне .
      Наркомания шагает по планете.................

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