Российские войска нанесли удары по местам дислокации ГУР и ВСУ в Харькове, Боровой и Казачьей Лопани
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Стало известно о нанесении мощного удара по объектам киевского режима в Харькове. Киевский ставленник Терехов заявил о том, что «прилёт был в центральной части Харькова, идёт разбор завалов».
По последним данным, целью удара были пункты дислокации личного состава и командования Главного управления разведки в Харькове и Харьковской области.
При этом украинская сторона утверждает, что российская авиация вновь применила авиабомбы с универсальными модулями планирования.
Помимо объектов в Харькове удары были нанесены по объектам противника в Казачьей Лопани, что неподалёку от границы с Российской Федерацией и в пгт Боровая Изюмского района. В Боровой находится прифронтовой штаб украинских сил – к востоку от реки Оскол, к которой продвигаются Вооружённые силы России.
Противник констатирует, что ВКС РФ стали активнее применять авиабомбы различного калибра с УМПБ (УМПК), «что крайне затрудняет работу противовоздушной обороны».
Также нанесены удары по объектам противника, включая пункты дислокации морской пехоты ВСУ, на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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