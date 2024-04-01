Глава ГУР МОУ Буданов пообещал «справиться» с новой железной дорогой, проходящей через новые регионы России

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Глава ГУР МОУ Буданов пообещал «справиться» с новой железной дорогой, проходящей через новые регионы России

Новая железная дорога, которая соединит Донецк с Крымом через новые регионы, представляет для Украины "серьезную проблему". С таким заявлением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Новая железная дорога, прокладываемая через Запорожскую и Херсонскую области в Крым, очень сильно нервирует Киев. Все дело в том, что введение этой дороги в эксплуатацию выводит Крым из зависимости только от Крымского моста, снабжение полуострова будет идти по сухопутному коридору вдоль Азовского моря. Также эта дорога открывает возможности для новых регионов быстрее поставлять свою продукцию в "материковую" Россию, как там называют старые регионы, а также получать товары оттуда. Кроме того, снабжение российской армейской группировки становится легче. Все это не нужно киевской хунте, поэтому она будет предпринимать попытки уничтожить железную дорогу.



Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему

- заявил Буданов* добавив, что у него и его подчиненных имеется "соответствующий опыт", так что с этой железной дорогой он справится.

Со своей стороны отметим, что глава ГУР МОУ в очередной раз просто попиарился перед телекамерами, справится с железной дорогой у него силенок не хватит. Как показывает практика, нанесение ракетных ударов, диверсионная деятельность с повреждением верхних строений путей приводит лишь к временным остановкам движения, все это исправляется довольно быстро.
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    25 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +9
      Сегодня, 06:45
      Угроза вполне реальна.Диверсии на жд происходят вплоть до Дальнего Востока.Что уж говорить о дороге в паре сотен верст от фронта.Охранять надо как зеницу ока
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +8
        Сегодня, 06:56
        Цитата: dmi.pris1
        Угроза вполне реальна.Диверсии на жд происходят вплоть до Дальнего Востока.Что уж говорить о дороге в паре сотен верст от фронта.Охранять надо как зеницу ока
        Интересно - а изменится что-нибудь, возникнут ли трудности с вербовкой наших недоумков-диверсантов, если они заранее будут знать, что, независимо от степени нанесённого ущерба, будут ликвидированы при задержании?
        Даже не надо для этого Конституцию менять или какой-то закон принимать - штук 5-7 случаев подряд, думаю, заставят задуматься. А для этого даже ведомственных приказов не надо, достаточно разговора в курилке.

        Может быть, они после этого поймут, что из магазинов воровать безопаснее? Там больше 15 суток не дадут.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +4
          Сегодня, 07:00
          если они заранее будут знать, что, независимо от степени нанесённого ущерба, будут ликвидированы при задержании?

          Опыт борьбы с терроризмом в Чечне имеется. Там почему - то, террористы всё время подозрительный образом не хотели сдаваться и были ликвидированы при задержании. Надо возобновлять подобную практику.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 07:10
            Тогда их "мочили ч сортире"..Сейчас-непонятно.То ли сортир наглухо заколочен,то ли мочилово закончилось.Странно все это.Страна воюет,но наверху не собираются вводить законы военрого времени
            1. Ilya-spb Ранг пользователя
              Ilya-spb
              +1
              Сегодня, 07:22
              Согласен.

              Добавлю, что сейчас у нас, в России, проблемы с идеологией.

              Нам нужен флаг, нужна идея, вокруг которой сплотятся все здоровые силы, и, соответственно, нужны специальные службы, которые воплощают идеологию.

              А что сейчас? За 10, 15, 20 тыс. руб. больные недоумки, наркоманы совершают диверсии.

              За 100-200 тыс. руб. террористы, "не имеющие национальности", убивают людей десятками.

              Неужели непонятно, что без идеологии эти проблемы, которые носят системный характер, не решить?
              1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                +1
                Сегодня, 07:58
                Почему?Идеология и флаг есть.Идеология-вкусно пожрать,мягко поспать.Флаг?Ну,его меняют правда пару раз за сотню лет,и прошлое государства стараются втоптать в грязь.Насчет корзины печенья и банки варенья?Так плевать,что будет потом,да и возможно и совсем ничего не будет.Законы такие.
    2. Черепавлик Ранг пользователя
      Черепавлик
      +4
      Сегодня, 06:48
      у будянова семьи за границей нет случайно? Может их того?
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 06:49
      Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу.

      Проснулся петушок... Закукарекал. Больше года уже строится.
      Очень хорошее решение наших властей.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 06:50
      «Буданов пообещал "справиться" с новой железной дорогой» —

      — "Справиться" он,конечно,не справится,но беды натворить может.Поэтому "справиться" надо с ним и подобными,как можно скорее ...
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        +3
        Сегодня, 06:56
        Поэтому "справиться" надо с ним и подобными,как можно скорее ...

        Вот вот, почему этот самодовольный хмырь до сих пор небо коптит?
        1. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          +1
          Сегодня, 07:16
          Так его задача троллить нас, вот он этим и занимается
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            +1
            Сегодня, 07:26
            Объявили терористом, нужно сразу объявлять награду за голову(живую),к примеру 5-10кк$. Зная менталитет xoxлов,его сами нагличане удавят по тихому и бесплатно, что бы только не попал в наши руки.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 07:40
          Вот вот, почему этот самодовольный хмырь до сих пор небо коптит?
          У него рожа "Калибра" просит wink
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:01
      Цитата: Черепавлик
      у будянова семьи за границей нет случайно? Может их того?
      Намедни прочитал на одном из ресурсов предположение, что сам Буданов сидит в МИ-6, на украине бывает наездами и потому такой смелый. Уверен, что он и главный СБУшник на сегодня приоритетные цели для российских ВС.
    6. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 07:02
      Глава ГУР МОУ Буданов пообещал «справиться» с новой железной дорогой, проходящей через новые регионы России
      Эта бандеровская прокладка, уже лишние лет пять как живет.
    7. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 07:02
      башка его тупая..жд линия за рабочий день чинится..а ответка будет в 10 раз больше..по ГЭС\ТЭЦ
      *и вообще..почему это животное фашистское еще живое..вопрос к ВКС РФ?
    8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 07:11
      Здесь вопрос в другом: почему он, Буданов, ещё живой?
    9. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 07:12
      ходячий труп еще там какие то планы строит fool
    10. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 07:15
      Т.е. он фактически сказал, что будет заниматься терроризмом, надеюсь наш МИД донес эту информацию до "мирового сообщества", лишний раз доказывая, что они занимаются поддержкой террористического режима.
    11. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 07:15
      Глава ГУР МОУ Буданов пообещал «справиться» с новой железной дорогой, проходящей через новые регионы России

      По тебе ждет позорная верёвка на осине и под твою жопку кол из самой осины!
    12. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      -2
      Сегодня, 07:21
      8 лет решали строить или не строить и никак не построили? Или вообще мысль не приходила? А можно так, чтоб не под обстрелами а просто заранее головой подумать?

      Странное дело.. Когда заходит речь об украинских железных дорогах, они становятся как бы не видимыми, но остаются работающими.
    13. Авиатор_ Ранг пользователя
      Авиатор_
      +2
      Сегодня, 08:03
      добавив, что у него и его подчиненных имеется "соответствующий опыт", так что с этой железной дорогой он справится.
      А что, опыта ликвидации бывшего вертолётчика не хватает, чтобы справиться с Будановым? Или приказа нет?
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:13
      Сейчас после Крокуса примут такие законы ,что за поджог релейного шкафа можно будет сеть ,лет на 20
    15. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 08:28
      побереги свои железные дороги. а то как в мультике будет. Растительности нет. Населена роботами. Планета Шелезяка
    16. voffka Ранг пользователя
      voffka
      0
      Сегодня, 08:31
      Типичный х о х о л, лишь бы что нибудь сломать

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