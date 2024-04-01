Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему

Новая железная дорога, которая соединит Донецк с Крымом через новые регионы, представляет для Украины "серьезную проблему". С таким заявлением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов).Новая железная дорога, прокладываемая через Запорожскую и Херсонскую области в Крым, очень сильно нервирует Киев. Все дело в том, что введение этой дороги в эксплуатацию выводит Крым из зависимости только от Крымского моста, снабжение полуострова будет идти по сухопутному коридору вдоль Азовского моря. Также эта дорога открывает возможности для новых регионов быстрее поставлять свою продукцию в "материковую" Россию, как там называют старые регионы, а также получать товары оттуда. Кроме того, снабжение российской армейской группировки становится легче. Все это не нужно киевской хунте, поэтому она будет предпринимать попытки уничтожить железную дорогу.- заявил Буданов* добавив, что у него и его подчиненных имеется "соответствующий опыт", так что с этой железной дорогой он справится.Со своей стороны отметим, что глава ГУР МОУ в очередной раз просто попиарился перед телекамерами, справится с железной дорогой у него силенок не хватит. Как показывает практика, нанесение ракетных ударов, диверсионная деятельность с повреждением верхних строений путей приводит лишь к временным остановкам движения, все это исправляется довольно быстро.