Чиновники администрации Байдена признали передачу Израилю авиабомб MK84, «способных разрушать целые кварталы»

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Чиновники администрации Байдена признали передачу Израилю авиабомб MK84, «способных разрушать целые кварталы»

Нашла своё подтверждение информация о том, что США осуществляют передачу Израилю авиационных бомб MK84. Об отправке таких авиабомб сообщили два высокопоставленных чиновника администрации Байдена, о чём пишет NBC.

Обращает на себя внимание тот факт, что сама поставка Mark 84 была одобрена конгрессом США ещё несколько лет назад, однако до недавнего времени не осуществлялась. Теперь же поставки идут, и ВВС Израиля сбрасывают эти бомбы на кварталы Газы, превращая их в руины.



Сами же американские чиновники, на которых ссылается упомянутое американское СМИ, говорят о том, что авиабомбы MK84 «несут огромную силу и способны разрушать целые кварталы».

MK84 – это 2000-фунтовая (более 900 кг) американская авиабомба с массой взрывчатого вещества около 429 кг. Использует специальные лазерные блоки наведения. В своё время американцы бомбили такими боеприпасами Ирак и ливанскую столицу Бейрут.

По последним данным, в пакет военной помощи Израилю вошли 1800 таких авиабомб, а также 500 бомб MK82 калибра 500 фунтов.

NBC:

Поставка произошла после того, как официальные лица США заявили, что Израиль предоставил Вашингтону заверения в том, что он использует поставляемое американцами оружие в рамках законов войны.

Ежегодно США выделяют Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов.
  • STAFF SGT. LEE F. CORKRAN. Still Asset Details for DFST9207651, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=689174
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14 комментариев
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  1. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +4
    Сегодня, 07:02
    Израиль предоставил Вашингтону заверения в том, что он использует поставляемое американцами оружие в рамках законов войны.

    А можно озвучить эти самые рамки? Может и РФ сможет тогда их применять? )))
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 07:23
      Цитата: Егоза
      А можно озвучить эти самые рамки?

      Можно, но мне от них смешно. Все давным давно положили на эти законы!!!!

      Законы войны основаны на нескольких фундаментальных принципах:

      Гуманность: Запрещение использования насилия, не имеющего военной необходимости, и запрет на применение пыток или бесчеловечного обращения.
      Различие: Различение между гражданским населением и боевиками, а также между гражданскими и военными объектами.
      Пропорциональность: Запрещение атак, в которых может быть причинён ущерб гражданским лицам, несоизмеримый с ожидаемым конкретным и прямым военным преимуществом.
      Военная необходимость: Оправдание использования силы только в целях достижения военной цели.

      Соблюдение этих правил является обязательным для стран-участниц соответствующих международных договоров, а нарушение законов войны может привести к международной юридической ответственности, включая военные преступления.
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:19
    ВВС Израиля сбрасывают эти бомбы на кварталы Газы, превращая их в руины
    То есть Сша - прямой пособник геноцида палестинцев со стороны Израиля. Впрочем этого и следовало ожидать. Там где рекой льется кровь гражданских, там всегда маячут американцы.
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot
      +2
      Сегодня, 07:21
      В правительстве США больше половины евреев, чего вы хотели?
  3. Vugigugi Ранг пользователя
    Vugigugi
    +2
    Сегодня, 07:20
    Не дай Бог никому слабинки в этом мире. "Иначе вот эти голуби мира и дермократии" без угрызения совести будут кидать на наши головы такие бомбы!
  4. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:21
    +1 Израилю = -1 Украине.
    Верной дорогой идете товарищи!
  5. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 07:28
    1800 таких авиабомб, а также 500 бомб MK82 калибра 500 фунтов.Это очень много. Странно что арабы не бьют по складам с этим оружием.
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 07:38
    Чиновники администрации Байдена признали передачу Израилю авиабомб MK84, «способных разрушать целые кварталы»

    И эти «утырки» позиционируют себя носителями демократии?
  7. РусскийПатриот Ранг пользователя
    РусскийПатриот
    -3
    Сегодня, 07:43
    В противостоянии еврейских нацистов и арабских вахабитов я болею за красивый футбол.
    Чтобы это побоище продолжалось как можно больше с максимальным ущербом для обоих сторон.
  8. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:43
    "Жертвы холокоста" готовят новое преступление. Интересно, после Газы они снова начнут скулить о холокосте?
  9. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:11
    Чиновники администрации Байдена признали передачу Израилю авиабомб MK84, «способных разрушать целые кварталы»

    Все для мира в Израиле
  10. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    +3
    Сегодня, 08:24
    Что ж там за взрывчатое вещество такое, что при его массе меньше полутонны бомба разрушает "целые кварталы"? Или это очередная брехня насчёт кварталов? Или она может только 95-й квартал разрушить, когда омериганцы перестанут в нём нуждаться?
    1. smart_ups Ранг пользователя
      smart_ups
      0
      Сегодня, 08:37
      Ну глядя какие там дома строят ))) Уже не раз замечал как дома на Украине прямые попадания фабов выдерживают с частичным разрушением, и как в Палестине складываются в ноль от одного пука.
  11. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
    КЗаКВО32923
    0
    Сегодня, 08:53
    Геноцид Джо должен быть привлечен к суду за участие в геноциде палестинцев.

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