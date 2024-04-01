Американский бизнесмен назвал «крупнейшим военным провалом» летнее контрнаступление ВСУ

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Американский бизнесмен назвал «крупнейшим военным провалом» летнее контрнаступление ВСУ

Летнее контрнаступление украинской армии стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, произошедшее, в том числе, и по вине американской администрации. С таким заявлением выступил бизнесмен из США Дэвид Сакс.

Американский миллиардер прокомментировал слова Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к морю. Сакс отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а прошлогоднее наступление стало полным провалом и крупнейшим военным поражением в современной истории.



Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций

- написал он в одной из запрещенных в России соцсетей.

По словам предпринимателя, разгром ВСУ был предсказуем, но заокеанские "друзья" Зеленского настояли на наступательной операции, пообещав, что все "будет хорошо". Вместо этого Украина лишилась множества техники и наиболее подготовленных солдат. Но никакой ответственности США за это не понесут, а вот Украине грозит поражение и полное исчезновение с карты мира.

Ранее Илон Маск сделал прогноз, что Россия не сумеет взять под свой контроль всю территорию Украины, но территорий у нее прибавится значительно. По его словам, западные регионы Украины Москве не достанутся, а вот восточные, центральные и южные Россия заберет.
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    11 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:16
      «Сакс отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а прошлогоднее наступление стало полным провалом и крупнейшим военным поражением в современной истории» —

      — Есть ещё вменяемые "саксы" среди англосаксов ...
    2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +2
      Сегодня, 07:18
      Ух, как Давидка плюсики зарабатывает, соломку стелет... Зачастил, нос по ветру держит smile
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 07:34
        нос по ветру держит
        ...именно так миллиардерами и становятся...а иначе хотдог, пепсик и дальше на дядю горбатить
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:28
      Летнее контрнаступление украинской армии стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории
      Американский миллиардер вроде по своему статусу должен выступать против России и за украину, но уже в который раз режет правду-матку западному обывателю вызывая раздражение в среде русофобов. Молодец и редкое исключение.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 07:37
        Американский миллиардер вроде по своему статусу должен
        ...ни кому он кроме фискальных органов не должен...он сам себе хозяин...есть мысль только что бабло поставок вооружений бандерлянду мимо него пролетело...пилили все...а ему с этого пирога не досталось
    4. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 07:30
      Нового-то энтот Сакс ничего не сказал. Мне интересно тут другое.
      Человек, никогда в жизни не видевший войну ближе, чем по телевизору за 10 тысяч километров, сидя в своём офисе в кресле за 15 килобаксов рассуждает о каких-то укреплениях-контрнаступлениях, минных полях и линии фронта на чёрт знает где расположенной Украине, которую он без Гугла даже на карте найти не в состоянии.

      Может быть ему вернуться к своим инвестпроектам? Или миллиарды считать настолько надоело, что не знает, куда себя деть?

      Не буду рассказывать Саксу, что делает кот, когда ему скучно, но могу предложить ему съездить волонтёром с гуманитарным грузом к какой-нибудь Судан. Всё-таки, какое-никакое, а развлечение...
      Да просто выехал бы на ферму какую-нибудь за город и часика два дрова поколол бы, размялся. А то от долгого сидения в мягком кресле каловые массы в седалище бурлить начинают...
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +2
        Сегодня, 08:11
        Может быть ему вернуться к своим инвестпроектам? Или миллиарды считать настолько надоело, что не знает, куда себя деть?

        Это у него хобби такое - с Маском подискутировать в соцсетях. Нужно иногда отключать голову от зарабатывания бабла. Для мозга полезно. Украина для него это где-то там, далеко, где кто-то возомнил себя высшей расой. От того, что она с карты исчезнет он аппетита не потеряет
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:42
      Илон Маск сделал прогноз, что Россия не сумеет взять под свой контроль всю территорию Украины, но территорий у нее прибавится значительно. По его словам, западные регионы Украины Москве не достанутся, а вот восточные, центральные и южные Россия заберет.

      Ух ты! Маску сделали наконец перевод предсказания мольфара Нечая, который это говорил еще в 2011 году!
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:46
      Если перечислять, сколько и каких провалов случилось с начала этого столетия у разных стран, то украинские дела чётко пишутся в общую ситуацию о том, что просто мир сошёл с ума, а хехемоны в этом лидируют по всем статьям!!!
      Чем это все закончится, вопрос???
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:10
      Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны:

      Американский бизнесмен как то промолчал ,что этот провал ВСУ стал мощнейшим выигрышем США .Загнали Украину в кредиты и сбагрили старое американское вооружение .
    8. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -2
      Сегодня, 08:17
      Интересно,кто тот человек который читает статьи в одной из запрещённых в России соцсетей и затем рассказывает нам их содержание. Наверно это специально обученный авторитетный эксперт. . . winked

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