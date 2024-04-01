Американский бизнесмен назвал «крупнейшим военным провалом» летнее контрнаступление ВСУ
Летнее контрнаступление украинской армии стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, произошедшее, в том числе, и по вине американской администрации. С таким заявлением выступил бизнесмен из США Дэвид Сакс.
Американский миллиардер прокомментировал слова Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к морю. Сакс отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а прошлогоднее наступление стало полным провалом и крупнейшим военным поражением в современной истории.
- написал он в одной из запрещенных в России соцсетей.
По словам предпринимателя, разгром ВСУ был предсказуем, но заокеанские "друзья" Зеленского настояли на наступательной операции, пообещав, что все "будет хорошо". Вместо этого Украина лишилась множества техники и наиболее подготовленных солдат. Но никакой ответственности США за это не понесут, а вот Украине грозит поражение и полное исчезновение с карты мира.
Ранее Илон Маск сделал прогноз, что Россия не сумеет взять под свой контроль всю территорию Украины, но территорий у нее прибавится значительно. По его словам, западные регионы Украины Москве не достанутся, а вот восточные, центральные и южные Россия заберет.
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