Израильская армия сообщает о вторжении неизвестного беспилотника в воздушное пространство страны
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Пресс-служба израильской армии сообщает о том, что в воздушное пространство Израиля «вторгся неопознанный беспилотник». Нарушение воздушных границ Израиля зафиксировано на юге страны - в районе курортного города Эйлат, расположенного на Красном море.
Во время приближения дрона в Эйлате и окрестностях была включена сирена предупреждения о возможной атаке с воздуха.
По последним данным, дрон упал юго-западнее Эйлата. Жертв и разрушений не зафиксировано. Упал сам или был сбит, не сообщается.
Израильская пресса со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает о том, что беспилотный летательный аппарат мог принадлежать одной из иракских вооружённых группировок. Версия с йеменскими хуситами пока официально не озвучивается.
Напомним, что ранее командование группировкой йеменских повстанцев неоднократно заявляло о том, что будет атаковать Израиль, а также израильские коммерческие суда, до тех пор, пока армия Израиля не прекратит войну в Газе. Но пока война далека от прекращения. Мало того, израильское командование разработало операцию в Рафахе – городе, где скопились сотни тысяч беженцев из северных и центральных районов палестинского анклава.
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