Израильская армия сообщает о вторжении неизвестного беспилотника в воздушное пространство страны

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Израильская армия сообщает о вторжении неизвестного беспилотника в воздушное пространство страны

Пресс-служба израильской армии сообщает о том, что в воздушное пространство Израиля «вторгся неопознанный беспилотник». Нарушение воздушных границ Израиля зафиксировано на юге страны - в районе курортного города Эйлат, расположенного на Красном море.

Во время приближения дрона в Эйлате и окрестностях была включена сирена предупреждения о возможной атаке с воздуха.



По последним данным, дрон упал юго-западнее Эйлата. Жертв и разрушений не зафиксировано. Упал сам или был сбит, не сообщается.

Израильская пресса со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает о том, что беспилотный летательный аппарат мог принадлежать одной из иракских вооружённых группировок. Версия с йеменскими хуситами пока официально не озвучивается.

Напомним, что ранее командование группировкой йеменских повстанцев неоднократно заявляло о том, что будет атаковать Израиль, а также израильские коммерческие суда, до тех пор, пока армия Израиля не прекратит войну в Газе. Но пока война далека от прекращения. Мало того, израильское командование разработало операцию в Рафахе – городе, где скопились сотни тысяч беженцев из северных и центральных районов палестинского анклава.
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    3 комментария
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 08:00
      Что ж такое. То в Сербии что-то летало, то поляки видели ракету, но она залетела и улетела, то у евреев что-то то ли упало, то ли нет. Много стало в наши дни неопознанной фигни. laughing
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:06
      Сейчас США отгрузили Израилю ракет ,самолетов,все будет нормально.Можно долбить по всему что шевелиться
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:15
      Версия с йеменскими хуситами пока официально не озвучивается.
      А зря. Парни в тапках видят далеко и у них длинные руки, которые просто обязаны дотянуться до Израиля если не через Саудовскую Аравию, то Иорданию.

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