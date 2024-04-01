В России создали специальный комплекс, увеличивающий дальность работы FPV-дронов

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В России создали специальный комплекс, увеличивающий дальность работы FPV-дронов

В России разработан комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий увеличенную дальность работы FPV-дронов. Комплекс, получивший название "Пик", делает безопасной работу оператора дрона. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Специалисты ЦКБР разработали башню "Пик" для увеличения дальности работы FPV-расчетов, комплекс предназначен для охраны различных объектов Минобороны, например, военных аэродромов, а также боевых кораблей. С помощью данной башни дальность применения FPV-дронов значительно увеличивается. "Пик" представляет собой комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий устойчивую связь дрона с пилотом.



Башня "Пик" предназначена для защиты инфраструктурных объектов Вооруженных сил РФ, включая корабли Военно-морского флота России, а также аэродромы, от украинских беспилотников. "Пик" устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома

- приводит ТАСС слова гендиректора ЦКБР.

Комплекс снабжен бронированным кабелем длиной 100 метров, настройка и управление башней осуществляется с земли. Кроме того, использование "Пик" обеспечивает безопасность оператора дрона, который может работать из укрытия.

Устройство значительно увеличивает расстояние применения дронов и позволяет оператору работать из укрытия. Таким образом, работа боевых расчетов становится более безопасной

- добавил представитель ЦКБР.
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    9 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:04
      Поднять на шарике воздушном антенну и кабель и вся задача.
      1. Radius Ранг пользователя
        Radius
        +1
        Сегодня, 08:10
        Пробовали. Не получается. Шарик очень большой надо! )))
      2. ученый Ранг пользователя
        ученый
        0
        Сегодня, 08:24
        Цитата: APASUS
        на шарике воздушном антенну и кабель

        Если будет соединение кабелем, то шарик не нужен. По нему можно подать, и питание для дрона, и ВЧ-сигнал ретранслятора.
        Вроде бы подобную концепцию хотели сделать на Армате для стрельбы из укрытия..
        1. Сарбоз Ранг пользователя
          Сарбоз
          0
          Сегодня, 08:56
          Цитата: ученый
          Если будет соединение кабелем, то шарик не нужен. По нему можно подать, и питание для дрона, и ВЧ-сигнал ретранслятора.

          Так ведь основная цель ретранслятора - увеличение дальности работы дрона. На каждый мавик или даже Орлан здоровенную катушку с многокилометровым кабелем на земле держать? Катушка с автоматом натяжения? А сколько масса кабеля такой длины? А манёвренность не пострадает?
          Для других целей кабель до дрона вполне применим, но не для расширения зоны работы.
      3. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        +1
        Сегодня, 08:54
        Задача с шариком только на первый взгляд проста, а на втором возникнут расчеты с его грузоподъемностью, необходимыми и достаточными размерами и борьбой с ветром и его прочностью.
        ..
        Как устроен этот пик, (башня) в статье ни слова, возможно и на шарике.
    2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 08:11
      Я так понимаю что весь комплекс - это мачта антенна и усилитель сигнала. В общем полезная штука , но и на прорыв не тянет . По большому счету это может соорудить любой связист из наличного оборудования . Например из оборудования старых КШМок , которые в силу возраста , техсостояния и каннибализма запчастей до сих пор можно найти в парках техники в/ч
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +4
        Сегодня, 08:16
        Да перестаньте... feel специальный же комплекс request какие старые КШМки wink
        1. Сарбоз Ранг пользователя
          Сарбоз
          0
          Сегодня, 08:44
          Цитата: Попуас
          Да перестаньте... feel специальный же комплекс request какие старые КШМки wink

          Согласен. На мой взгляд дилетанта, даже для ретрансляции сигналов управления одного простого дрона нужно два цифровых канала: видео и телеметрия, всё это со специальными защищёнными протоколами, псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Наверняка комплекс разработан для работы сразу нескольких птичек разных типов. Какая уж тут КШМ. Я конечно дико извиняюсь, последняя КШМ, которую я видел - это Р-142 и Р-145 Чайка. Современные само собой уже цифровые, но у коптеров специальные каналы и протоколы.
          Хотя понятно, что на передке наши Кулибины подобные выносные ретрансляторы только попроще на коленке из китайских комплектующих делают. Точно так же и противник с другой стороны.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:17
      Комплекс, получивший название "Пик", делает безопасной работу оператора дрона
      А за операторами ведется индивидуальная охота, поэтому это важный фактор.

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