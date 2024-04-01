В России создали специальный комплекс, увеличивающий дальность работы FPV-дронов
В России разработан комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий увеличенную дальность работы FPV-дронов. Комплекс, получивший название "Пик", делает безопасной работу оператора дрона. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Специалисты ЦКБР разработали башню "Пик" для увеличения дальности работы FPV-расчетов, комплекс предназначен для охраны различных объектов Минобороны, например, военных аэродромов, а также боевых кораблей. С помощью данной башни дальность применения FPV-дронов значительно увеличивается. "Пик" представляет собой комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий устойчивую связь дрона с пилотом.
- приводит ТАСС слова гендиректора ЦКБР.
Комплекс снабжен бронированным кабелем длиной 100 метров, настройка и управление башней осуществляется с земли. Кроме того, использование "Пик" обеспечивает безопасность оператора дрона, который может работать из укрытия.
- добавил представитель ЦКБР.
Информация