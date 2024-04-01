«Я никогда так не волновался»: лидер израильской оппозиции высказался о ситуации в стране

5
«Я никогда так не волновался»: лидер израильской оппозиции высказался о ситуации в стране

Политическая ситуация в Израиле становится все более напряженной на фоне событий в секторе Газа. Об этом свидетельствует и заявление лидера израильской оппозиции Яира Лапида, который возглавляет партию «Еш Атид» («Есть будущее»).

В стране проходят акции протеста семей пленников палестинского движения ХАМАС. Правительство уже начало отвечать на них жесткими методами, хотя эти люди хотят лишь скорейшего освобождения родных и близких из плена палестинского движения.



Я никогда в жизни так не волновался за страну

- заявил Яир Лапид, комментируя ситуацию в Израиле.

Как отметил Лапид, участвовать в выборах на фоне боевых действий – не лучшее решение. Но оно необходимо, поскольку действующие власти страны не могут утвердить бюджет и не способствуют освобождению пленных израильтян, находящихся в секторе Газа.

Лапид отметил, что мир не на стороне Израиля, и народ страны в настоящее время также не объединен. Подобные заявления политика явно не способствуют консолидации страны вокруг действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху. Недовольство деятельностью последнего растет. Но Нетаньяху и его окружение категорически не хотят отказываться от проводимой ими политики, в том числе и в отношении военной операции в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что и администрация США недовольна слишком жестокой израильской военной операцией. В то же время, Вашингтон не делает ничего, чтобы остановить военную агрессию Израиля против палестинского анклава, хотя надавить на израильское руководство власти США вполне способны.
  • Wikipedia / DedaSasha
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nobody75 Ранг пользователя
    nobody75
    +4
    Сегодня, 08:22
    Народ Израиля поделился на две неравные части... Первая считает, что нужно уничтожить палестинцев и посадить Биби вместе с женой. Вторая, что нужно помирится с палестинцами и посадить Биби вместе с женой.
    С Уважением
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 08:51
      США НИКОГДА не допустит проигрыш Израиля.
      А в ДАННЫЙ момент Байден и Ко вынуждены прислушиваться к мнениям своих избирателей.
      Чем больше будут давить на Израиль,тем больше Беня будет непредсказуем.
  2. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:24
    Возглавляет партию "Еш Атид" (Есть будущее) . . . наверное,"кушать будущее" было бы более подходящим переводом . . . winked
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:33
    Я никогда в жизни так не волновался за страну
    А причин волноваться достаточно и в т.ч.
    мир не на стороне Израиля, и народ страны в настоящее время также не объединен
    Это хорошо, что есть понимание того, что Сша и Европа это не весь мир.
  4. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 08:36
    Вашингтон не делает ничего, чтобы остановить военную агрессию Израиля против палестинского анклава,

    Когда это США останавливали то, что приносит им прибыль?!! )))

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»