«Я никогда так не волновался»: лидер израильской оппозиции высказался о ситуации в стране

Я никогда в жизни так не волновался за страну

Политическая ситуация в Израиле становится все более напряженной на фоне событий в секторе Газа. Об этом свидетельствует и заявление лидера израильской оппозиции Яира Лапида, который возглавляет партию «Еш Атид» («Есть будущее»).В стране проходят акции протеста семей пленников палестинского движения ХАМАС. Правительство уже начало отвечать на них жесткими методами, хотя эти люди хотят лишь скорейшего освобождения родных и близких из плена палестинского движения.- заявил Яир Лапид, комментируя ситуацию в Израиле.Как отметил Лапид, участвовать в выборах на фоне боевых действий – не лучшее решение. Но оно необходимо, поскольку действующие власти страны не могут утвердить бюджет и не способствуют освобождению пленных израильтян, находящихся в секторе Газа.Лапид отметил, что мир не на стороне Израиля, и народ страны в настоящее время также не объединен. Подобные заявления политика явно не способствуют консолидации страны вокруг действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху. Недовольство деятельностью последнего растет. Но Нетаньяху и его окружение категорически не хотят отказываться от проводимой ими политики, в том числе и в отношении военной операции в секторе Газа.Ранее сообщалось, что и администрация США недовольна слишком жестокой израильской военной операцией. В то же время, Вашингтон не делает ничего, чтобы остановить военную агрессию Израиля против палестинского анклава, хотя надавить на израильское руководство власти США вполне способны.