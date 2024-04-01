«Я никогда так не волновался»: лидер израильской оппозиции высказался о ситуации в стране
Политическая ситуация в Израиле становится все более напряженной на фоне событий в секторе Газа. Об этом свидетельствует и заявление лидера израильской оппозиции Яира Лапида, который возглавляет партию «Еш Атид» («Есть будущее»).
В стране проходят акции протеста семей пленников палестинского движения ХАМАС. Правительство уже начало отвечать на них жесткими методами, хотя эти люди хотят лишь скорейшего освобождения родных и близких из плена палестинского движения.
- заявил Яир Лапид, комментируя ситуацию в Израиле.
Как отметил Лапид, участвовать в выборах на фоне боевых действий – не лучшее решение. Но оно необходимо, поскольку действующие власти страны не могут утвердить бюджет и не способствуют освобождению пленных израильтян, находящихся в секторе Газа.
Лапид отметил, что мир не на стороне Израиля, и народ страны в настоящее время также не объединен. Подобные заявления политика явно не способствуют консолидации страны вокруг действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху. Недовольство деятельностью последнего растет. Но Нетаньяху и его окружение категорически не хотят отказываться от проводимой ими политики, в том числе и в отношении военной операции в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что и администрация США недовольна слишком жестокой израильской военной операцией. В то же время, Вашингтон не делает ничего, чтобы остановить военную агрессию Израиля против палестинского анклава, хотя надавить на израильское руководство власти США вполне способны.
- Wikipedia / DedaSasha
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