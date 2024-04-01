В России стартовал весенний призыв на срочную военную службу

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В России стартовал весенний призыв на срочную военную службу

Сегодня, 1 апреля 2024 года, в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

Согласно указу, на срочную службу в рамках весеннего призыва планируется направить 150 тысяч человек. Призыв будет осуществляться во всех регионах России, включая новые. Исключением станут отдельные районы Крайнего Севера, где призыв осуществляется с 1 ноября по 31 декабря.



Как подчеркнули в Минобороны, данная призывная компания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине, призванные на срочную военную службу не будут отправляться в зону СВО или на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Большая часть призывников будет отправлена в учебные части, где в течение 5 месяцев получат военно-учетную специальность. Другая часть сразу направится в войска с назначением на должности в соответствии с уровнем образования, состоянием здоровья и т.д.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета

- говорится в сообщении военного ведомства.

Между тем, на Украине заявили, что якобы ожидаемая вторая волна мобилизации в России откладывается на неопределенное время, так как проводить призыв и мобилизацию одновременно не получится. В российском Минобороны снова опровергли слухи о второй волне заявив, что приток добровольцев перекрывает возможности мобилизационных мероприятий.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:29
      "Не плачь, девчонка,
      Пройдут дожди.
      Солдат вернётся –
      Ты только жди" ...
    2. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
      rasl_iz_pitera
      -1
      Сегодня, 08:30
      самая хорошая подготовка это военно-полевыее условия. подкрепят знания боевым опытом не плохо бы их на месяц отправить в СВО к концу службу. Там они и узнают кто есть кто из них. Многие потом может и остануться.
      1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
        Медведев_Дмитрий
        -1
        Сегодня, 08:38
        И без них есть кому там остаться и осталось уже...
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        -1
        Сегодня, 08:53
        Я вообще присягал какому-то там СНГ.
        В то время Украина входила в состав СНГ.
        Надо заново присягу принимать. good soldier
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:36
      в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу
      Рядовое событие, которое происходит в стране два раза в год. Для взволнованных матерей призывников МО РФ специально сделало заявление, что призывники не будут служить на новых российских территориях не говоря уже об участии в СВО.

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