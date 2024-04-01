В России стартовал весенний призыв на срочную военную службу

Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета

Сегодня, 1 апреля 2024 года, в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.Согласно указу, на срочную службу в рамках весеннего призыва планируется направить 150 тысяч человек. Призыв будет осуществляться во всех регионах России, включая новые. Исключением станут отдельные районы Крайнего Севера, где призыв осуществляется с 1 ноября по 31 декабря.Как подчеркнули в Минобороны, данная призывная компания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине, призванные на срочную военную службу не будут отправляться в зону СВО или на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Большая часть призывников будет отправлена в учебные части, где в течение 5 месяцев получат военно-учетную специальность. Другая часть сразу направится в войска с назначением на должности в соответствии с уровнем образования, состоянием здоровья и т.д.- говорится в сообщении военного ведомства.Между тем, на Украине заявили, что якобы ожидаемая вторая волна мобилизации в России откладывается на неопределенное время, так как проводить призыв и мобилизацию одновременно не получится. В российском Минобороны снова опровергли слухи о второй волне заявив, что приток добровольцев перекрывает возможности мобилизационных мероприятий.