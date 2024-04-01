В Турции оппозиция одержала победу над партией Эрдогана на муниципальных выборах

К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов. Но это сигнал для всех нас от народа, и мы, конечно, учтём это в своей работе

После поражения на прошлогодних президентских выборах турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в местные органы власти.31 марта во всех 81 провинциях страны прошли муниципальные выборы, по результатам которых после подсчёта 99% голосов стало ясно, что оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP) Эрдогана.Некоторые эксперты даже назвали итоги выборов в Турции «политическим землетрясением», так как это может сильно повлиять на следующие выборы президента страны и даже привести к обсуждению возможных досрочных президентских выборов.Оппозиционные кандидаты победили и в столице страны Анкаре и в крупнейшем городе Турции Стамбуле, сохранив за собой посты мэров, которые они занимают с 2019 года. В Анкаре победил действующий мэр Мансур Яваш, получив более 58%, а в Стамбуле победу одержал Экрем Имамоглу, набравший более 50% голосов. Именно его считают новым лидером оппозиции, который, очевидно, придёт на смену Кемалю Кылычдароглу, проигравшему на президентских выборах в мае 2023 года нынешнему турецкому президенту Реджепу Эрдогану.- заявил Эрдоган, признав поражение своей партии.Одной из главных причин для недовольства населения Турции является инфляция. В годовом выражении она превысила 60%. При этом ключевую ставку турецкий ЦБ поднял до 50%, что резко ограничивает развитие малого и среднего бизнеса.