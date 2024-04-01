В Турции оппозиция одержала победу над партией Эрдогана на муниципальных выборах

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В Турции оппозиция одержала победу над партией Эрдогана на муниципальных выборах

После поражения на прошлогодних президентских выборах турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в местные органы власти.

31 марта во всех 81 провинциях страны прошли муниципальные выборы, по результатам которых после подсчёта 99% голосов стало ясно, что оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP) Эрдогана.



Некоторые эксперты даже назвали итоги выборов в Турции «политическим землетрясением», так как это может сильно повлиять на следующие выборы президента страны и даже привести к обсуждению возможных досрочных президентских выборов.

Оппозиционные кандидаты победили и в столице страны Анкаре и в крупнейшем городе Турции Стамбуле, сохранив за собой посты мэров, которые они занимают с 2019 года. В Анкаре победил действующий мэр Мансур Яваш, получив более 58%, а в Стамбуле победу одержал Экрем Имамоглу, набравший более 50% голосов. Именно его считают новым лидером оппозиции, который, очевидно, придёт на смену Кемалю Кылычдароглу, проигравшему на президентских выборах в мае 2023 года нынешнему турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов. Но это сигнал для всех нас от народа, и мы, конечно, учтём это в своей работе

- заявил Эрдоган, признав поражение своей партии.

Одной из главных причин для недовольства населения Турции является инфляция. В годовом выражении она превысила 60%. При этом ключевую ставку турецкий ЦБ поднял до 50%, что резко ограничивает развитие малого и среднего бизнеса.
  • www.britannica.com
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2 комментария
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  1. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +1
    Сегодня, 08:55
    Похоже, планы Великого Турана покрываются дымкой.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:07
      Султан хотя бы в явную под США не ложился, стремясь получить для Турции самостоятельность.
      Вот что будет когда придёт его соперник.... Опять начнут по полной седалище Штатам вылизывать и поддержат все санкции в открытую против нас....

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