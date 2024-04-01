Западная пресса выражает «обеспокоенность» требованиями России о выдаче главы СБУ Малюка

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Западная пресса выражает «обеспокоенность» требованиями России о выдаче главы СБУ Малюка

На Западе крайне болезненно отреагировали на вчерашнюю публикацию МИД России, в которой говорится о передаче Киеву требований о выдаче лиц, причастных к террористическим преступлениям. В частности, речь идёт о Василии Малюке, главе СБУ, который в нашей стране внесён в список террористов и экстремистов.

Примечательно, что на Западе, явно не прочитав текст, опубликованный на сайте российского МИД, попытались заявить, что Россия «снова использует дезинформацию, пытаясь обвинить в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Украину». В ряде американских, немецких, скандинавских СМИ сначала были опубликованы такие материалы, в которых вновь попытались выгораживать киевский режим. Однако потом в отдельные из них были внесены изменения, лишний раз выдавшие то, что о «Крокусе» в данном случае говорят в первую очередь сами западные СМИ.



В публикации МИД России внимание обращается в первую очередь на то, как глава СБУ Малюк фактически совершил признание в причастности возглавляемой им структуры к череде терактов и диверсий даже без учёта теракта в «Крокусе». Напомним, что в своём недавнем интервью Малюк долго и обстоятельно рассказывал об атаках на Крымский мост, о теракте против Дарьи Дугиной (изначально против её отца – философа Александра Дугина), против Максима Фомина (Владлена Татарского), против Захара Прилепина и его водителя (водитель погиб, Захар Прилепин был тяжело ранен). При этом глава СБУ цинично заявлял, что «признавать причастность спецслужбы к терактам не будет, но о них подробно расскажет».

В МИД РФ, напомним, отметили, что и следы атаки на Красногорск ведут на Украину.

В датском издании Berlingske пишут, что Россия требует выдачи главы СБУ, обвиняя его в совершении террористических актов. Датские репортёры «обеспокоены» тем, что Россия «может попытаться реализовать свои угрозы в отношении главы спецслужбы Украины».

В прессе ФРГ, также выражая «обеспокоенность» требованием Москвы о выдаче Малюка, говорят о том, что «Россия пытается обвинить Киев в террористической деятельности, используя свои нарративы». Интересно, какие именно «свои нарративы»? Или откровения самого Малюка во внимание представителями неполживого Запада не принимаются? Если так, то это лишнее доказательство того, что киевскому режиму Запад дал карт-бланш на любые деструктивные действия против России и российских граждан, а значит сам Запад – соучастник террористических преступлений.
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    8 комментариев
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    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 08:48
      Датские репортёры «обеспокоены» тем, что Россия «может попытаться реализовать свои угрозы в отношении главы спецслужбы Украины».

      А граждане РФ обеспокоены тем, что этот бандит, на пару с Будановым, до сих пор ещё способны высказывать угрозы и вообще существуют, как живые организмы.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 09:07
        He is a son of bitch, but he is OUR son of a bitch
    2. next322 Ранг пользователя
      next322
      +3
      Сегодня, 08:51
      типичная рагульская сельская харя упыря, воина бандерорейха
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:53
      Идиоты сами с своими коментариями лезут в дипломатический капкан.История с КНДР ни чему не учит.На западе забыли что такое диплом атия.Следующий наш ход наверно будет в СБ ООН.С вопросом терроризм бывает " правильным" у запада?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:57
        Малёк сам на камеру признался в терроризме. Его никто за язык не тянул. fool
        Его интервью вполне можно предъявить СБ ООН, как доказательство террористической деятельности государства Украина. good
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:58
        Цитата: tralflot1832
        .С вопросом терроризм бывает " правильным" у запада?

        Западный терроризм, всегда "правильный", а остальные неправильные. Запад сам выращивает террористические организации и сам их спонсирует.
      3. Простой Ранг пользователя
        Простой
        +1
        Сегодня, 08:59
        Так выглядит мир без правил.
        Борель же сказал что у "нас" -Эдэмов сад, а все остальные живут в джунглях.
        Чувство рассового превосходства не пропить. lol
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:05
      «Глава СБУ цинично заявлял, что "признавать причастность спецслужбы к терактам не будет, но о них подробно расскажет"» —

      — Он и о причастности к терактам западных спецслужб,при случае, подробно расскажет ...

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