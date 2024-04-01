Западная пресса выражает «обеспокоенность» требованиями России о выдаче главы СБУ Малюка
На Западе крайне болезненно отреагировали на вчерашнюю публикацию МИД России, в которой говорится о передаче Киеву требований о выдаче лиц, причастных к террористическим преступлениям. В частности, речь идёт о Василии Малюке, главе СБУ, который в нашей стране внесён в список террористов и экстремистов.
Примечательно, что на Западе, явно не прочитав текст, опубликованный на сайте российского МИД, попытались заявить, что Россия «снова использует дезинформацию, пытаясь обвинить в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Украину». В ряде американских, немецких, скандинавских СМИ сначала были опубликованы такие материалы, в которых вновь попытались выгораживать киевский режим. Однако потом в отдельные из них были внесены изменения, лишний раз выдавшие то, что о «Крокусе» в данном случае говорят в первую очередь сами западные СМИ.
В публикации МИД России внимание обращается в первую очередь на то, как глава СБУ Малюк фактически совершил признание в причастности возглавляемой им структуры к череде терактов и диверсий даже без учёта теракта в «Крокусе». Напомним, что в своём недавнем интервью Малюк долго и обстоятельно рассказывал об атаках на Крымский мост, о теракте против Дарьи Дугиной (изначально против её отца – философа Александра Дугина), против Максима Фомина (Владлена Татарского), против Захара Прилепина и его водителя (водитель погиб, Захар Прилепин был тяжело ранен). При этом глава СБУ цинично заявлял, что «признавать причастность спецслужбы к терактам не будет, но о них подробно расскажет».
В МИД РФ, напомним, отметили, что и следы атаки на Красногорск ведут на Украину.
В датском издании Berlingske пишут, что Россия требует выдачи главы СБУ, обвиняя его в совершении террористических актов. Датские репортёры «обеспокоены» тем, что Россия «может попытаться реализовать свои угрозы в отношении главы спецслужбы Украины».
В прессе ФРГ, также выражая «обеспокоенность» требованием Москвы о выдаче Малюка, говорят о том, что «Россия пытается обвинить Киев в террористической деятельности, используя свои нарративы». Интересно, какие именно «свои нарративы»? Или откровения самого Малюка во внимание представителями неполживого Запада не принимаются? Если так, то это лишнее доказательство того, что киевскому режиму Запад дал карт-бланш на любые деструктивные действия против России и российских граждан, а значит сам Запад – соучастник террористических преступлений.
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