«Сказал, что вернётся в Таджикистан»: отец напавшего на «Крокус Сити Холл» боевика рассказал о разговоре с сыном

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«Сказал, что вернётся в Таджикистан»: отец напавшего на «Крокус Сити Холл» боевика рассказал о разговоре с сыном

Один из нападавших на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористов собирался вскоре после нападения вернуться в Таджикистан. Такой вывод можно сделать на основе рассказа его отца, который приводит РИА Новости.

Далерджон Мирзоев был одним из четырех непосредственных исполнителей теракта в Красногорске. За два дня до совершения этого жестокого преступления он разговаривал по телефону со своим отцом.

Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой в Таджикистан

- рассказал РИА Новости отец террориста.

То есть, совершив чудовищный теракт, преступники собирались скрыться в родной стране. Вероятно, они рассчитывали, что в Таджикистане сделать это проще. Не исключено, что им пообещали после проникновения на Украину переправить их в Таджикистан, поэтому и потребовалось бы 2 дня на то, чтобы добраться до Душанбе и далее скрыться в своих кишлаках.

По словам отца, сын звонил довольно часто из России, долго разговаривал с ним, матерью, женой и сестрой. Кроме того, он регулярно помогал оставшейся на родине семье деньгами.

Мать другого террориста, Мухаммадсобира Фаизова, ранее заявляла, что ее сына надо экстрадировать отбывать наказание на родине – в Таджикистане, поскольку он «слишком молод» и поэтому якобы мог не осознавать смысла своего деяния. Родительница еще одного преступника, Шамсиддина Фаридуни, напротив, выразила соболезнования семьям погибших при нападении людей и задала вопрос сыну, зачем он это сделал, подчеркнув, что «шахидом» (мучеником за веру) он от этого деяния не стал.

Напомним, что 22 марта ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был атакован группой из четырех боевиков – все они являются выходцами из Таджикистана. Позже при движении в сторону границы с Украиной они были захвачены российскими силовиками и в настоящее время находятся в следственном изоляторе.
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    6 комментариев
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:59
      Домой эти нелюди уже не вернутся никогда. am good
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 09:03
        Наша либерда отпустила бы. С извинениями. Ещё бы и денег на дорогу дала. Из Пенсионного фонда.
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:01
      Мать другого террориста, Мухаммадсобира Фаизова, ранее заявляла, что ее сына надо экстрадировать отбывать наказание на родине – в Таджикистане
      Чтобы его там за отару баранов выкупили? fool
      Зная не понаслышке Среднюю Азию, могу предположить, что на это та мамаша и рассчитывает. Там баранами ещё и не такое оплачивается...
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 09:07
        Под это дело мамаша обустроила бы у себя в кишлаке зиндан-одиночку. Чтобы преступник сидел там и мучился. Стримы вёл бы, рассказывал о невзгодах. А наша светлая молодёжь, из тех что проливала слёзы по поводу уха, деньги ему слала бы.
        А он бы страдал, страдал....
      2. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
        rasl_iz_pitera
        0
        Сегодня, 09:07
        и много кого знаете чтоб за отару овец выкупили? Есть конкретные факты? К террористам очень сурово относятся в Средней Азии. Они и там не нужны. А в России вместо баранов что?частник СВО или что
    3. Grag Best Ранг пользователя
      Grag Best
      0
      Сегодня, 09:03
      Джони больше не вернется в свой родной кишлак, он сдохнет в "Полярном Волке"...

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