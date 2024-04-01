«Сказал, что вернётся в Таджикистан»: отец напавшего на «Крокус Сити Холл» боевика рассказал о разговоре с сыном
Один из нападавших на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористов собирался вскоре после нападения вернуться в Таджикистан. Такой вывод можно сделать на основе рассказа его отца, который приводит РИА Новости.
Далерджон Мирзоев был одним из четырех непосредственных исполнителей теракта в Красногорске. За два дня до совершения этого жестокого преступления он разговаривал по телефону со своим отцом.
- рассказал РИА Новости отец террориста.
То есть, совершив чудовищный теракт, преступники собирались скрыться в родной стране. Вероятно, они рассчитывали, что в Таджикистане сделать это проще. Не исключено, что им пообещали после проникновения на Украину переправить их в Таджикистан, поэтому и потребовалось бы 2 дня на то, чтобы добраться до Душанбе и далее скрыться в своих кишлаках.
По словам отца, сын звонил довольно часто из России, долго разговаривал с ним, матерью, женой и сестрой. Кроме того, он регулярно помогал оставшейся на родине семье деньгами.
Мать другого террориста, Мухаммадсобира Фаизова, ранее заявляла, что ее сына надо экстрадировать отбывать наказание на родине – в Таджикистане, поскольку он «слишком молод» и поэтому якобы мог не осознавать смысла своего деяния. Родительница еще одного преступника, Шамсиддина Фаридуни, напротив, выразила соболезнования семьям погибших при нападении людей и задала вопрос сыну, зачем он это сделал, подчеркнув, что «шахидом» (мучеником за веру) он от этого деяния не стал.
Напомним, что 22 марта ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был атакован группой из четырех боевиков – все они являются выходцами из Таджикистана. Позже при движении в сторону границы с Украиной они были захвачены российскими силовиками и в настоящее время находятся в следственном изоляторе.
Информация