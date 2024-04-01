В Балтиморе откроют временный канал для прохода судов после обрушения автомобильного моста

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В Балтиморе откроют временный канал для прохода судов после обрушения автомобильного моста

Американские власти нашли способ восстановить движение судов в городе Балтимор в штате Мэриленд. Ранее, 26 марта, там обрушился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз.

Как заявил министр транспорта Пит Буттиджич, Балтимор получит больше федеральных средств для помощи в восстановлении моста. Но пока говорить о том, сколько времени займет реконструкция магистрали, преждевременно.



Один из самых загруженных в США портов, Балтимор был вынужден остановить движение судов на неопределенный срок после того, как контейнеровоз врезался в мост, и последний из-за этого обрушился.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил CNN, что произошедшее носит характер национальной экономической катастрофы. Из-за остановки движения судов американская экономика несет значительные убытки, поскольку порт Балтимор играл очень важную роль в морском грузообороте страны.

Мы говорим об американской трагедии для американского города, американского портового города, это так много значит для этой страны в мире, и ни о каких партийных разговорах вообще не следует говорить

- добавил мэр Балтимора Брэндон Скотт.

Теперь руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами. Администрация порта утверждает, что создание временного канала станет первым шагом на пути к открытию основного канала.

Что касается того, какие именно суда получат возможность двигаться по данному каналу, то подробности пока не приводятся. Но известно, что временный канал оснастят средствами навигации. В настоящее время бригады работников уже приступили к резке частей обрушившегося моста. Там же активно работают и баржи-краны, а под водой группы водолазов обследуют участки с целью устранения возможных препятствий в виде фрагментов конструкций обрушившегося моста.
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    13 комментариев
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    1. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 09:26
      Бог шельму метит
      (Народная мудрость)
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 10:02
        Мы говорим об американской трагедии для американского города, американского портовогогорода

        А про то что разрушение "Крымского" моста будет трагедией для целого полуострова, никогда ни одного слова не сказали... Только сплошное "одобрямс" для ГУР и СБУ Украины...
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 10:19
          А про то что разрушение "Крымского" моста будет трагедией для целого полуострова, никогда ни одного слова не сказали
          #Это другое
    2. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      -3
      Сегодня, 09:37
      Я не злорадствую , но ремонт Крымского моста , тоже стоит денег . wassat
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 10:07
        но ремонт Крымского моста
        ...зато ремонтируют оперативно в сжатые сроки....
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:45
      произошедшее носит характер национальной экономической катастрофы. Из-за остановки движения судов американская экономика несет значительные убытки
      Да и как-то фиолетова какие вы там убытки несете.Чем больше и ощутимее они будут, тем российской душе легче будет - хоть как-то судьба наказывает зло.
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 09:45
      Что-то они с ним возятся так, что как будто не мост упал в реку, а небоскреб целый. feel
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:51
      Зашибись- заценили новость! Штатом подведомственного Балтимора открывается запись в клуб любителей яхтсменов и гонок на байдарках!
      Записываясь в клуб Балтимора, вы поможете скорому восстановлению повреждённого моста во славу америки вэ лл мэйк эм ерик гр э йт эгейн - сделаем америку снова великой!
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:00
      Зашибись- заценили новость!
      Пожелаем ветер в попу - национальным героям могущественного некогда государства!
      Вам припомнятся слёзы наших матерей и детей, погибших на необъятных территориях государства российского, а также горе, смерть сотен тысяч людей на планете при невменяемой политике ваших и саксо -наглии и гей-еуропии лидеров!
      Аллея Ангелов ждёт вас на экскурсию, до рогие- недорогие амэриканци, после посещения которой вы измените представление о своей стране, о мире и задумаетесь о происходящем натурально, а не лапшой на ушах от ваших дерьмократических сми и масс медиа!
    7. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 10:01
      Чой-то молчок , что енто мы им мост уронили.
    8. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 10:37
      J'ai vu passer u e information au sujet d'une conduite de gaz coincée sous Dali, à vérifier
    9. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:40
      Теперь руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами.
      А ещё один корабЕль затопить на фарватере, слабо? laughing
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:46
      Кому интересно ,что нарыл в американских СМИ.За 3 мин 3 сёк до того как опора моста встала на пути контейнеровоза ,лоцман отпустил буксиры." Dali" набрал 10 узловой ход.Срузу начались проблемы с ГД и дизель- генератораторами.На данном пароходе 4 дизель генератора.По правилам выхода из порта в работе должно быть не мение 2 ДГ из 4 .И ГД и ДГ глохнутЧерез минуту лоцман заметил ,что пароход уходи вправо и убедил Капитана ,после того как запустился АДГ ,начать поворот влево ,(для нанесения максимального ущерба)можно было хотябы уткнуться в ограждение высоковольтной опоры.За минуту до бздынь ,лоцман отдал приказ " отдать" левый якорь.Dali въехал в мост на 7 узловом ходе.Расматривают причины 1 грязное топливо( сразу вылезает руководитель - хозяин одной из нефтебаз и даёт интервью,а у нас порочная практика бодяжить топливо ,всё равно на судах серьёзная топливо -подготовка,2 сбой автоматики,3 " злой умысел" 4 идиот.Упорно говорят - 22 члена экипажа индусы.Владелец сингапурской фирмы которой принадлежит пароход японец.Из практики - да были случаи ,когда глох ГД ,но ДГ оставался в работе.Но два раза у меня были запоминающиеся случаи- вахта забыла что такое расходные цистерны и что иногда надо смотреть за количеством топлива в них,тогда потухли и ГД и ДГ .Второй случай идиот дергнул привода клапанов расходных цистерн расположенных у фальштрубы,было очень весело. Потому что пару дней назад я этому идиоту на его глупый вопрос : Что это за красненькие прямоугольнички торчат из палубы ,не менее глупо ответил - Дёргни узнаешь ,для чего они!?Мне пришлось выкатывать запасы спиртного,чтобы деда со вторым сначала отошли от гнева ,а потом от смеха.( рs A я знал что это за привода lol ) drinks

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