В Балтиморе откроют временный канал для прохода судов после обрушения автомобильного моста

Мы говорим об американской трагедии для американского города, американского портового города, это так много значит для этой страны в мире, и ни о каких партийных разговорах вообще не следует говорить

Американские власти нашли способ восстановить движение судов в городе Балтимор в штате Мэриленд. Ранее, 26 марта, там обрушился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз.Как заявил министр транспорта Пит Буттиджич, Балтимор получит больше федеральных средств для помощи в восстановлении моста. Но пока говорить о том, сколько времени займет реконструкция магистрали, преждевременно.Один из самых загруженных в США портов, Балтимор был вынужден остановить движение судов на неопределенный срок после того, как контейнеровоз врезался в мост, и последний из-за этого обрушился.Губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил CNN, что произошедшее носит характер национальной экономической катастрофы. Из-за остановки движения судов американская экономика несет значительные убытки, поскольку порт Балтимор играл очень важную роль в морском грузообороте страны.- добавил мэр Балтимора Брэндон Скотт.Теперь руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами. Администрация порта утверждает, что создание временного канала станет первым шагом на пути к открытию основного канала.Что касается того, какие именно суда получат возможность двигаться по данному каналу, то подробности пока не приводятся. Но известно, что временный канал оснастят средствами навигации. В настоящее время бригады работников уже приступили к резке частей обрушившегося моста. Там же активно работают и баржи-краны, а под водой группы водолазов обследуют участки с целью устранения возможных препятствий в виде фрагментов конструкций обрушившегося моста.