Глава МИД Армении: Ереван пока не планирует вступление в НАТО
Ереван пока не планирует вступление в НАТО. Но он уже сотрудничает с альянсом.
Такое заявление сделал в интервью для аргентинского портала Todo Noticias армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
Он напомнил, что Армения развивает различные формы сотрудничества с Североатлантическим альянсом. В их числе можно назвать участие Еревана в миротворческой миссии в Афганистане, а также наращивание армянского военного контингента в Косово.
- отметил дипломат из Армении.
Но при этом вопрос о вступлении закавказского государства в НАТО не является актуальным.
- заявил Мирзоян.
Он также отметил, что позиция Еревана в отношении евроинтеграции совершенно другая.
- сказал глава МИД Армении.
Для иллюстрации своего утверждения он привел цитату из выступления армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Европейском парламенте. Тогда глава правительства Армении заявил, что его страна готова сблизиться с Евросоюзом в той степени, в какой этого пожелают в Брюсселе.
5 апреля планируется проведение переговоров в формате Армения-Евросоюз-США. По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность от имени российского руководства.
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