Глава МИД Армении: Ереван пока не планирует вступление в НАТО

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Глава МИД Армении: Ереван пока не планирует вступление в НАТО

Ереван пока не планирует вступление в НАТО. Но он уже сотрудничает с альянсом.

Такое заявление сделал в интервью для аргентинского портала Todo Noticias армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.



Он напомнил, что Армения развивает различные формы сотрудничества с Североатлантическим альянсом. В их числе можно назвать участие Еревана в миротворческой миссии в Афганистане, а также наращивание армянского военного контингента в Косово.

У нас уже есть сотрудничество с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, мы увеличили присутствие в Косово

- отметил дипломат из Армении.

Но при этом вопрос о вступлении закавказского государства в НАТО не является актуальным.

Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении

- заявил Мирзоян.

Он также отметил, что позиция Еревана в отношении евроинтеграции совершенно другая.

В случае с ЕС я могу сказать, что у армян есть стремление в Европу

- сказал глава МИД Армении.

Для иллюстрации своего утверждения он привел цитату из выступления армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Европейском парламенте. Тогда глава правительства Армении заявил, что его страна готова сблизиться с Евросоюзом в той степени, в какой этого пожелают в Брюсселе.

5 апреля планируется проведение переговоров в формате Армения-Евросоюз-США. По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность от имени российского руководства.
  • НАТО
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27 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 09:33
    Имею сказать, таки: Пашиняна прогнули и опустили зряплатами Сороса и других спонсоров жёлтых и оранжевых революций!
    Армяне, будьте гот овы к участи вна 404, Молдовы и других окучиваемых врагами
    России государств и республик.
    Если вы хотите потерять остатки суверенитета, то вас ждут ласковые объятия ЕС
    вместе с председателем и главным гинекологом по совместительству - ведьмы фон дер Кляйн, пока ещё в обойме Столтенберга и дядюшки после Сэма и деда Дементия!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:57
      В их числе можно назвать участие Еревана в миротворческой миссии в Афганистане, а также наращивание армянского военного контингента в Косово.

      И в Афганистане они с НАТО и в Косово, так что же НАТО не с вами в Карабахе...??? Почему претензии к нам, а не к НАТО...??? Армяне, неужели вы такие же лохи как и скаклы... Не вставайте на "украинские "грабли!!!
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        0
        Сегодня, 10:07
        Просто ктото стал жить немного лучше чем было, и считают, что это все путь туда, в мечту. Этим и Белорусь окучивали и окучивают. Там народ то же не понимает, что они по большей части живут очень не плохо. В союзе все тянули за собой, по способностям. В евросоюзе будут пожирать друг друга и ограничивать, особенно новеньких, капиталистическая бизнесс схема. А Армяния им нужна только как очередная горячая точка под боком России.
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +1
        Сегодня, 10:07
        Поздно, барин, они уже встали на грабли и не раз. На этот раз окончательно будет потеря суверенитета как государство Армения.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 11:19
          Армении заявил, что его страна готова сблизиться с Евросоюзом в той степени, в какой этого пожелают в Брюсселе.

          laughing laughing laughing Берите меня в какой позе пожелаете. ))))))))))))))))) Господи это не дипломатия это древняя професия. Ким Кардашян встречал никто иной как сам Пашинян, представьте сам премьер ей дарит орден чести и славы :)))))))) Что вы ждёте от этого народа? В центре города бабушки , девочки, мамаши , кто там не был, все с Кардашяном фоткались и встречали ее как мать Армения. Правду о них говорили, что бабы у них играли сильную роль, по этому не прочь если они знакомятся с другими) Вот к примеру, самый старшный азербайджанофоб Сенатор Мендес. жена армянка)
        2. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 11:21
          Цитата: Joker62
          На этот раз окончательно будет потеря суверенитета как государство Армения.

          Говорил Грибоедов, не заселяйте их))))) Знал ..............
      3. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 11:20
        Цитата: Lev_Russia
        Армяне, неужели вы такие же лохи

        Они Пашиняна 4 раза ибрали))))) Делайте выводы. А если быть честным, любовь к НАТО у них давно, просто Пашинян стал открыто играть в игру.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:25
      будьте гот овы к участи вна 404, Молдовы и других
      У них будет другая участь. На востоке Азербайджан, а на западе Турция wink
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Голландец Михель
        На востоке Азербайджан, а на западе Турция

        На западе тоже Азербайджан. ))))) севернее там Турция. Северо-Запад
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:33
    «Ереван пока не планирует вступление в НАТО» —

    — Ереван вообще ничего не планирует,планирует Вашингтон ...
  3. fif21 Ранг пользователя
    fif21
    0
    Сегодня, 09:35
    МИД только и может "чесать языком " . А вот кто ситуацию исправлять будет ? hi
    1. comradChe Ранг пользователя
      comradChe
      0
      Сегодня, 12:18
      Предлагаю на эту "ситуацию" взглянуть с другой стороны, А что может предложить Россия, как пример, движения вместе в " одном " направлении? К воплощению какой идеи стремится сама Россия? Если к подражанию Западу, то результат уголовно-феодально-специфический и не является привлекательным, в отличии от той картинки рисовавшейся позднесоветскими, а потом и современными " свободными" СМИ. Проблема в НАС, в нашем нежелании самоопределится. Надежда на очищающее воздействие СВО, на изменение парадигмы развития " сверху "---- беспочвенны, если вообще не губительны для страны.
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 09:42
    Би би вслед за всеми ранее Остинами и другими бойцами перед боем, обуреваемых поносом,золотухой синдромом хрупкости фаберже уже прошли курсы лечения, но так и не восстановились!
    Это ожидает и бандерфюрера, а вслед и Пашиняна - ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая тоже бессмертна!
    Лже-недо-запад обуреваем вслед за Ближним Востоком - палестинскими территориями, и Юго-Восточной Азии с Китаем поджечь пороховую бочку на Кавказе, стравив Турцию с Ираном, Саудовской Аравией Россию с Азербайджаном
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:49
    Ереван пока не планирует вступление в НАТО. Но он уже сотрудничает с альянсом
    А вам уже пообещали взять? А то Грузию с украиной сколько лет обещаниями кормят и ... пока тихо.
    мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, мы увеличили присутствие в Косово
    Вы бы лучше отстаивали свои (спорные) территории, а не ползали перед НАТО на четвереньках. Новоявленная "кавказская прибалтика" - дерьма уже через край, а пользы ни какой.
  6. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:00
    Сюжет уже использовался в 404 , теперь армян будут тащить, ведь....
  7. михаилл Ранг пользователя
    михаилл
    0
    Сегодня, 10:02
    глава правительства Армении заявил, что его страна готова сблизиться с Евросоюзом в той степени, в какой этого пожелают в Брюсселе.

    Двусмысленное заявление))).
  8. ИВЗ Ранг пользователя
    ИВЗ
    +1
    Сегодня, 10:03
    Как-то уже фиолетово что планирует или не планирует Ереван. Степень влияния на мировые да и региональные процессы уменьшилась до никакой. Что касается невнятных "чаяний армянского народа" - право голоса и прочих форм протеста у них никто не отбирал. Пусть сами всё решают. Good by. А отвлекаться для решения каких то, не самых актуальных для нас проблем - не тот момент, И возможно, что это и к счастью.
  9. pexotinec Ранг пользователя
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 10:06
    Разбогатеть на крови своего народа захотели. Пошли по стопам зели.
  10. Yujanin Ранг пользователя
    Yujanin
    +4
    Сегодня, 10:11
    Армения пока не планирует вступление в НАТО, она вступит в Азербайджан.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Yujanin
      Армения пока не планирует вступление в НАТО, она вступит в Азербайджан.

      laughing good yes Часть вернули. Осталалась ещё часть ВЕРНУТЬ.
  11. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 10:11
    До чего же классный у нас союзничек. Говорят таких друзей на одно место в музей - вот это тот самый случай.
    У нас обожают эти развеселые песни про историческую общность ,дружбу народов и так далее - но вот она,реальность. Реальность в том что 1 поколение сменилось и пошло второе и всё - уже в политике Армении вся эта историческая лапша ,которой мы обожаем набивать кишки не значит НИ-ЧЕ-ГО.
    В случае с Пашей никто не ставит вопрос ребром - также мы действовали и в случае с Януком. Вот просто 1 в 1. Мы должны решить - собираемся мы это купировать и оставлять такого чахлого и нестойкого союзника на время до след.кризиса или нам лучше воспользоваться этой ситуацией и сбросить балласт.
    Решать надо было уже вчера, с первыми звоночками - но мы по прежнему тянем ,надеемся что само рассосется. Как и с Украиной в 2014...
    Это к слову об истории . Она вроде как должна учить а не героические сказки на ночь рассказывать..
  12. Комментарий был удален.
  13. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 10:17
    В НАТО Вы не будете, судьба Украины пусть будет Вам наукой...
  14. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 10:20
    У Армении есть курс, вот и пусть ему следует.
    Главное, чтобы Путин теперь действовал на благо страны(что фантастика) , а не приумножал проблемы.
  15. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:27
    Нам так то и расширение НАТО обещали не проводить .Мало ли кому чего обещали
  16. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    0
    Сегодня, 10:36
    Нищая Европа не в состоянии решить свои проблемы, сейчас бы им ещё одного бомжа пригреть, причем токсичного

    О и кстати Турция такая "Мы для Вас какая то шутка?"
  17. nokki Ранг пользователя
    nokki
    0
    Сегодня, 10:38
    Армяне вслед за украинцами хотят совершить коллективное самоубийство? Ну-ну...Флаг им в руки.
  18. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 10:51
    Ларчик просто открывается: у меня соседи-армяне (азербайджанские переселенцы) постоянно получают посылки и переводы из Хранции и Германии от родственников,что интересно,все те родственники живут на пособия и никто не работает.......да и эти нетрудовые мигранты,тоже на пособиях,а в Эвропе больше!!.........

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