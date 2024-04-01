Глава МИД Армении: Ереван пока не планирует вступление в НАТО

У нас уже есть сотрудничество с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, мы увеличили присутствие в Косово

Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении

В случае с ЕС я могу сказать, что у армян есть стремление в Европу

Ереван пока не планирует вступление в НАТО. Но он уже сотрудничает с альянсом.Такое заявление сделал в интервью для аргентинского портала Todo Noticias армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.Он напомнил, что Армения развивает различные формы сотрудничества с Североатлантическим альянсом. В их числе можно назвать участие Еревана в миротворческой миссии в Афганистане, а также наращивание армянского военного контингента в Косово.- отметил дипломат из Армении.Но при этом вопрос о вступлении закавказского государства в НАТО не является актуальным.- заявил Мирзоян.Он также отметил, что позиция Еревана в отношении евроинтеграции совершенно другая.- сказал глава МИД Армении.Для иллюстрации своего утверждения он привел цитату из выступления армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Европейском парламенте. Тогда глава правительства Армении заявил, что его страна готова сблизиться с Евросоюзом в той степени, в какой этого пожелают в Брюсселе.5 апреля планируется проведение переговоров в формате Армения-Евросоюз-США. По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность от имени российского руководства.