Американскому руководству следует прислушаться к заявлениям боевиков ИГИЛ* (* террористическая организация, запрещенная в России), так как те могут в ближайшее время совершить теракты на территории США. Об этом заявил бывший командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.По словам Маккензи, вероятность террористических атак на территории США значительно возросла после вывода из Афганистана контингента американской армии. По мнению американского генерала, в 2021 году администрации президента США следовало оставить на территории Афганистана не менее 2,5 тысяч своих военнослужащих, чтобы противодействовать подготовке ИГИЛ* терактов.Ранее сообщалось, что Официальный представитель Талибана* в Катаре Сохайл Шахин заявил, что основные базы действующих в Афганистане боевиков ИГИЛ* расположены за пределами страны и находятся под полным контролем разведок западных стран. Шахин также отметил, что власти США своими заявлениями про причастность ИГИЛ* к терактам пытаются выгородить истинных заказчиков.По словам официального представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика, организация теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус" не смогла бы быть осуществлена без поддержки спецслужб какого-либо государства. Таким образом Челик косвенно подтвердил причастность Украины и Запада к теракту в России.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»