Экс-командующий ВС США предупредил власти страны о возможных терактах вследствие вывода войск из Афганистана
Американскому руководству следует прислушаться к заявлениям боевиков ИГИЛ* (* террористическая организация, запрещенная в России), так как те могут в ближайшее время совершить теракты на территории США. Об этом заявил бывший командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
По словам Маккензи, вероятность террористических атак на территории США значительно возросла после вывода из Афганистана контингента американской армии. По мнению американского генерала, в 2021 году администрации президента США следовало оставить на территории Афганистана не менее 2,5 тысяч своих военнослужащих, чтобы противодействовать подготовке ИГИЛ* терактов.
Ранее сообщалось, что Официальный представитель Талибана* в Катаре Сохайл Шахин заявил, что основные базы действующих в Афганистане боевиков ИГИЛ* расположены за пределами страны и находятся под полным контролем разведок западных стран. Шахин также отметил, что власти США своими заявлениями про причастность ИГИЛ* к терактам пытаются выгородить истинных заказчиков.
По словам официального представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика, организация теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус" не смогла бы быть осуществлена без поддержки спецслужб какого-либо государства. Таким образом Челик косвенно подтвердил причастность Украины и Запада к теракту в России.
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