Британская пресса прогнозирует полное поражение Украины уже к лету 2024 года, хотя ранее заявляла о возможной «победе» ВСУ

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Британская пресса прогнозирует полное поражение Украины уже к лету 2024 года, хотя ранее заявляла о возможной «победе» ВСУ

В течение ближайших месяцев украинской армии угрожает полное поражение на фронте. Это может произойти уже к лету 2024 года, пишет британское издание The Standard.

Примечательно, что еще недавно британская пресса уверяла своих читателей, что ВСУ скоро одержат «победу» над российской армией. Но реальность оказалась совсем иной. Теперь британские журналисты сменили позицию и заявляют о риске масштабной «катастрофы» для украинских войск.



Как подчеркивает The Standard, ВС РФ наносят мощные удары по позициям украинской армии на всей линии фронта. В свою очередь, ВСУ оказались сильно истощенными. Это, по мнению авторов издания, осознают и западные покровители Киева.

Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение

- отмечает британское издание.

На этом фоне, по мнению британских авторов, западные страны демонстрируют меньшую охоту в плане поддержки Украины. Некоторые государства уже нацелены на скорейшее завершение конфликта путем начала мирных переговоров. При этом они даже готовы согласиться с позицией Москвы, требующей признать российскими все освобожденные ВС РФ территории.

Похоже, что всю тяжесть положения уже осознал и киевский режим. Об этом свидетельствует, к примеру, ускоренное строительство фортификационных сооружений. Украинские власти рассчитывают, что они хоть как-то помогут сдержать натиск российской армии.
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    15 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 10:13
      Эти стоны расчитаны на свои правительства и обывателей.Про "надо помочь всем,что только есть".В ближайшие месяцы никаких серьезных изменений не будет.Одни упорно обороняются,другие упорно атакуют.И всем это стоит большой крови.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:28
        Упорства/упоротости у них хватает, это надо осознать и принять как данность.
        Увы, это не изнеженные гейропейцы, это бывшие наши, со всем что этому сопутствовало... вот только мозги набекрень, увы.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:13
      Не слушаем эту продажную британскую прессу и работаем не расслабляясь... Британские СМИ врут как дышат, давая ложные надежды , а потом наступит разочарование... Работайте, братья!!!
    3. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      -2
      Сегодня, 10:14
      Помнится и в 2023 году британская пресса писала такие прогнозы, что мол если не дадим боеприпасов то всё, поражение ВСУ вот-вот наступит. Но как мы видим, позиционный тупик в целом сохраняется. Так что ценность таких прогнозов 0.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 10:38
        Цитата: Aleksandr21
        Так что ценность таких прогнозов 0.

        Британская пресса сродни британским ученым ! Все врут ! belay
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:18
      В течение ближайших месяцев украинской армии угрожает полное поражение на фронте.
      По всей видимости британские СМИ начали готовить своего читателя (зрителя) к новому нарративу касательно украины. А смена нарратива должна повлечь за собой и смену отношения к военной помощи. Либо уменьшать с последующем прекращением, либо наоборот увеличивать с предоставлением новейших средств ведения войны.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:29
        Перестать снабжать/давать, это понятно.
        Давать что то новое, современное... а это что они могут дать такого, что прям ух!?
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 10:36
        По всей видимости британские СМИ начали готовить своего читателя (зрителя) к новому нарративу касательно украины.
        ...так и есть...к большому деребану свинорылии готовят....эта фишка уже летает как год,,, вопрос только дрогнет ли Кремль со своими заявленными установками по миру или нет...ну судя по ситуации на данный момент...Кремль стоит на своём..по другому ни как
    5. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +4
      Сегодня, 10:18
      требующей признать российскими все освобожденные ВС РФ территории

      Этого мало. Ибо - не решает ни одной возникшей у России проблемы. Хоть как-то обеспечить нашу безопасность - способна только граница по линии Днепра + Одесса с Николаевым. И - конечно наш военный и политический контроль над оставшейся частью.. Иначе - всё было просто зря. И лет через 10 - без вариантов начнётся по новой. Тогда - смысл был всё затевать?
    6. vet Ранг пользователя
      vet
      +2
      Сегодня, 10:18
      Слишком оптимистично. Похоже, просто пугают с целью выбить для укров побольше денег и оружия.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:20
      Британская пресса прогнозирует полное поражение Украины уже к лету 2024 года, хотя ранее заявляла о возможной «победе» ВСУ
      . Пару месяцев и всё!?
      Предсказание, так себе предсказание...
      В общем, время покажет, кто по чем и как!
    8. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 10:24
      То что Украину ждёт поражение было ясно с самого начала, по другому и быть не может. Тут главное, что бы у России "не украли" победу. Есть силы в России, которые заинтересованы в том, что бы Россия "не победила".
    9. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:33
      Некоторые государства уже нацелены на скорейшее завершение конфликта путем начала мирных переговоров. При этом они даже готовы согласиться с позицией Москвы, требующей признать российскими все освобожденные ВС РФ территории.
      Про себя, и под подушкой. laughing
    10. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 10:58
      То что Украину ждет поражение и оно неизбежно это факт. Вот со сроками только мелкобрит ошибся немного.. Года три еще точно
    11. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 12:09
      Британская пресса = британские экперты = британские учёные.

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