Украинский ТГ-канал: В Генштабе ВСУ особых надежд на новую линию обороны «имени Зеленского» не возлагают

9
Украинский ТГ-канал: В Генштабе ВСУ особых надежд на новую линию обороны «имени Зеленского» не возлагают

Возводимая Киевом новая линия обороны, уже названная "линия имени Зеленского", вряд ли сможет сдержать наступление российских войск, поскольку кроме самих укреплений необходимы еще войска и оружие, а с этим у Украины плохо, пишут украинские ресурсы.

Как сообщил источник в офисе президента Украины, Зеленский и его окружение уже получили несколько докладов от аналитиков, в том числе западных, о шансах сдержать реальное наступление российской армии на новых рубежах. Прогноз негативный, потому что одними укреплениями бой не выиграть, даже если перед ними поставить минные поля. Для эффективной обороны ВСУ требуется большое количество артиллерии и боеприпасов, личного состава пехотных подразделений, бесперебойное снабжение линии обороны всем необходимым, мощная противовоздушная оборона, собственная авиация и подготовленные резервы. Все это необходимо разместить на новых линиях обороны заранее, а не отступать туда с противником на плечах.



Оборонять тысячи километров сложно и почти невозможно. Россияне могут наступать как на Донбассе, так и на севере или юге. Прорыв в одном месте делает остальную линию обороны неактуальной

- сообщает ТГ-канал "Легитимный".

Еще одной бедой линии обороны "имени Зеленского" является то, что ее строят через коррупционные схемы, где большая часть возвращается в офис президента через откаты. Красивые картинки должны показать населению, что власти якобы готовятся к обороне. На самом деле ситуация гораздо хуже. Расчет на то, что в случае наступления можно будет все списать на российские авиабомбы, которые якобы разрушили все укрепления. В общем, на новую "линию имени Зеленского" в Генштабе ВСУ особых надежд не возлагают, хотя на некоторых участках она может задержать продвижение российских войск.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Андрей_10 Ранг пользователя
      Андрей_10
      +1
      Сегодня, 10:23
      Очень трудно сейчас определить, так это или нет! Информационную и дезинформацонную войну никто не отменял
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Андрей_10
        Информационную и дезинформацонную войну никто не отменял

        Воровство никто не отменял ,а тем более все почти на старте ,
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:23
      новая линия обороны, уже названная "линия имени Зеленского"
      Не зря говорят: "Как корабль назовешь..."
      строят через коррупционные схемы, где большая часть возвращается в офис президента через откаты
      А это даже важнее того выстоит оборона или нет.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 10:33
        Цитата: rotmistr60
        строят через коррупционные схемы, где большая часть возвращается в офис президента через откаты

        Как же, про себя, любимого, забыть ! winked
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 10:24
      То что 404 начало активно готовиться к обороне, это уже хороший знак. А там посмотрим окажется или нет эта линия обороны полезной.
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 10:26
      А земелька то подсыхает и почки набухают , и эшелоны с бронетехникой из заводских ворот уходят куда то в закат ...
    5. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:30
      Еще одной бедой линии обороны "имени Зеленского" является то, что ее строят через коррупционные схемы, где большая часть возвращается в офис президента через откаты.
      Ничего не ново под луной. В ненужной пилили, пилят, и будут продолжать пилить ( пока живы )
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 11:21
        Расчет на то, что в случае наступления можно будет все списать на российские авиабомбы, которые якобы разрушили все укрепления
        Цитата: a.s.zzz888
        В ненужной пилили, пилят, и будут продолжать пилить

        Мы косвенно в коррупционных схемах участвуем - и возлагают на нас большую надежду - иначе не прокатит lol
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:35
      "линия имени зелебобика"... так по разному её воспринимают, используют тоже по разному.
      А так, не бывает линий, которые нельзя преодолеть вообще, вопрос в том, сколько это займёт и сколько ресурсов будет затрачено на её преодоление.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»