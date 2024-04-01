Украинский ТГ-канал: В Генштабе ВСУ особых надежд на новую линию обороны «имени Зеленского» не возлагают
Возводимая Киевом новая линия обороны, уже названная "линия имени Зеленского", вряд ли сможет сдержать наступление российских войск, поскольку кроме самих укреплений необходимы еще войска и оружие, а с этим у Украины плохо, пишут украинские ресурсы.
Как сообщил источник в офисе президента Украины, Зеленский и его окружение уже получили несколько докладов от аналитиков, в том числе западных, о шансах сдержать реальное наступление российской армии на новых рубежах. Прогноз негативный, потому что одними укреплениями бой не выиграть, даже если перед ними поставить минные поля. Для эффективной обороны ВСУ требуется большое количество артиллерии и боеприпасов, личного состава пехотных подразделений, бесперебойное снабжение линии обороны всем необходимым, мощная противовоздушная оборона, собственная авиация и подготовленные резервы. Все это необходимо разместить на новых линиях обороны заранее, а не отступать туда с противником на плечах.
- сообщает ТГ-канал "Легитимный".
Еще одной бедой линии обороны "имени Зеленского" является то, что ее строят через коррупционные схемы, где большая часть возвращается в офис президента через откаты. Красивые картинки должны показать населению, что власти якобы готовятся к обороне. На самом деле ситуация гораздо хуже. Расчет на то, что в случае наступления можно будет все списать на российские авиабомбы, которые якобы разрушили все укрепления. В общем, на новую "линию имени Зеленского" в Генштабе ВСУ особых надежд не возлагают, хотя на некоторых участках она может задержать продвижение российских войск.
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