Экс-полковник СБУ: Мощность российской авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием

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Экс-полковник СБУ: Мощность российской авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием

На Украине сильно встревожились новой российской авиационной бомбой ФАБ-3000, о начале массового производства которой сообщалось ранее.

По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, военного эксперта Олега Старикова, новую российскую бомбу по мощности можно сопоставить с тактическим ядерным оружием.



Эксперт отметил, что Россия уже давно выпускает авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, а теперь к ним добавилась ФАБ-3000, которая «само по себе полностью разрушает все укрепрайоны».

Стариков выразил тревогу по поводу возможного оснащения этих бомб универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), уже используемым на менее мощных авиабомбах. Трехтонная бомба окажет серьезное влияние на оперативную ситуацию на передовой и повлияет на «на морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ, считает экс-полковник СБУ.

Полторы тонны (взрывчатки)… Если в кого-то попадет – на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное

– сказал Стариков.

Несмотря на разрушительную силу ФАБ-3000, подобное оружие разрешено военными конвенциями, добавил эксперт.
  • Официальный сайт Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +3
    Сегодня, 10:43
    И мёртвые с косами стоять yes
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:46
    Кстати,про боеприпас обьемного взрыва что то не слыхать...Про "ПАПУ"..Иду к вам (с)
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 10:51
      К ним пока не приделали крылья и пороховые ускорители. bully
    2. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:50
      У ОДАБ-1500 другая конфигурация, и следовательно, должна быть своя УПМК, а не как у семейства ФАБ.
      Думаю, что с этим не будут долго заморачиваться и сделают ее в кратчайший срок.
  3. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    +6
    Сегодня, 10:52
    Что за бред? Тактическое ядерное это 1 кт, а 3000 - 1,5 тонны. Как это можно сравнивать? Но мне нравиться про "эксперт". Ядерное оружие например не запрещено ни одной конвенцией и может применяться без ограничения.
    1. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      -1
      Сегодня, 11:29
      Ознакомьтесь с приставкой "кило" в международной системе единиц и просчитайте разряды в цифре 1500.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:55
        1500 чего-тонн?Или все же килограммов?Да,тактическое оружие от 0,2 кТ и выше.То есть 200 тонн и выще.А не полторы тонны взрывчатки
  4. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 10:54
    Гораздо интереснее куда бросать будут. Мне не нравятся железнодорожные мосты в Славянске, под Изюмом и в Краматорске. Недавний удар по ЖД мосту в Курахово, когда он в воду обрушился, был очень хорош.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 11:07
      Недавний удар по ЖД мосту в Курахово,

      Если не ошибаюсь, там из Рзсо попали... Торнадо вроде был...
  5. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:54
    повлияет на «на морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ

    Война, это место , где стреляют, и, случается, умирают.
    Пока живой, надеешься, что тебя это минует.
    А умершим, думаю, пофих, от чего они отправились на тот свет, от пули, ракеты или бомбы.
  6. Элизиум Ранг пользователя
    Элизиум
    +5
    Сегодня, 10:55
    А как килотонный (1000 тонн) тактический заряд можно сопоставить с 1-2 тоннами взрывчатки? fellow
    1. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:20
      Вам же ясно написали:
      По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, военного эксперта Олега Старикова

      Уважаемые авторы ВО считают его экспертом!
      Дальше, думаю, не стоит объяснять)
  7. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 10:57
    На Украине сильно встревожились новой российской авиационной бомбой ФАБ-3000

    Файтбомбер писал. Есть проблемы в точности, прежде всего, наших бомб. Вот чем прежде всего надо заниматься. А в полях воронки делать и превращать поля в лунную поверхность, так себе дело... no
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Msi
      Есть проблемы в точности, прежде всего, наших бомб

      У носорога, как известно, очень плохое зрение. Но с его весом и габаритами – это не его проблемы.
      С ФАБ-3000 ситуация аналогична – плюс-минус двадцать метров на результате не сказываются.

      Цитата: Msi
      превращать поля в лунную поверхность, так себе дело

      Применение артиллерии не сводится исключительно к огню по одиночной цели. Поэтому лунный пейзаж на полях, это может быть заградительный огонь, например.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:06
    На Украине сильно встревожились новой российской авиационной бомбой ФАБ-3000
    И для этого есть причины. После ее применения боевой и моральный дух ВСУ вряд ли останется на необходимом уровне.
  9. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +2
    Сегодня, 11:11
    Полторы тонны (взрывчатки)… Если в кого-то попадет – на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное

    – сказал Стариков.
    Несмотря на разрушительную силу ФАБ-3000, подобное оружие разрешено военными конвенциями, добавил эксперт.

    Молчал бы про международные военные конвенции am
  10. Imperor_Alive Ранг пользователя
    Imperor_Alive
    0
    Сегодня, 12:21
    По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, военного эксперта Олега Старикова, новую российскую бомбу по мощности можно сопоставить с тактическим ядерным оружием.


    Это хорошо, что у них такие эксперты. laughing
    Латынина сегодня тоже выдала подобный бред.
    https://t.me/grafynia/21611

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