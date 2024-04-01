Экс-полковник СБУ: Мощность российской авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием
17
На Украине сильно встревожились новой российской авиационной бомбой ФАБ-3000, о начале массового производства которой сообщалось ранее.
По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, военного эксперта Олега Старикова, новую российскую бомбу по мощности можно сопоставить с тактическим ядерным оружием.
Эксперт отметил, что Россия уже давно выпускает авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, а теперь к ним добавилась ФАБ-3000, которая «само по себе полностью разрушает все укрепрайоны».
Стариков выразил тревогу по поводу возможного оснащения этих бомб универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), уже используемым на менее мощных авиабомбах. Трехтонная бомба окажет серьезное влияние на оперативную ситуацию на передовой и повлияет на «на морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ, считает экс-полковник СБУ.
Полторы тонны (взрывчатки)… Если в кого-то попадет – на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное
– сказал Стариков.
Несмотря на разрушительную силу ФАБ-3000, подобное оружие разрешено военными конвенциями, добавил эксперт.
Официальный сайт Минобороны РФ
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация