Не будет нового президента, избранного на выборах - дежурный президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет

Вчера, 31 марта, согласно основному закону Украины, в стране должны были пройти президентские выборы. Между тем действующий глава киевского режима отменил голосование, сославшись на военное положение.Если исходить из положений Конституции Украины, то с сегодняшнего дня у Владимира Зеленского истёк срок полномочий. До 20 мая он должен находиться в статусе фактически и.о. президента, а 21 мая утратит легитимность окончательно.По истечении вышеупомянутого срока, страну должен возглавить другой человек, победивший на выборах. Однако с учетом того, что последние не состоялись, свои полномочия Зеленский должен передать спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. К слову, именно на этом настаивает экс-спикер Рады и бывший депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков.В свою очередь, глава киевского режима аргументирует отмену голосования, которое должно было состояться в последнее воскресенье марта, законом о военном положении. Последний запрещает избирать президента, парламент и органы местного самоуправления, а также менять Конституцию.Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. После этого Верховная Рада продлевает его каждые три месяца.В то же время по поводу передачи власти спикеру парламента, в ЦИК Украины исключили подобный вариант, заявив, что Зеленский сохранит свои полномочия вплоть до отмены военного положения. Затем, в течение месяца должны состояться выборы.- заявлял в прошлом году заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.Стоит отметить, что с решением киевских властей не согласны их западные партнеры. В частности, в ПАСЕ в прошлом году заявляли, что отмена выборов президента Украины даже на законных основаниях противоречит обязательствам Киева перед организацией.Также «настоятельно рекомендовал» Зеленскому провести выборы и сенатор-республиканец Линдси Грэм (в РФ внесён в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что это нужно и для американского народа, который должен понимать, кому он помогает – демократической или коррумпированной стране.