По Конституции Украины с сегодняшнего дня у Зеленского истёк срок президентских полномочий
Вчера, 31 марта, согласно основному закону Украины, в стране должны были пройти президентские выборы. Между тем действующий глава киевского режима отменил голосование, сославшись на военное положение.
Если исходить из положений Конституции Украины, то с сегодняшнего дня у Владимира Зеленского истёк срок полномочий. До 20 мая он должен находиться в статусе фактически и.о. президента, а 21 мая утратит легитимность окончательно.
По истечении вышеупомянутого срока, страну должен возглавить другой человек, победивший на выборах. Однако с учетом того, что последние не состоялись, свои полномочия Зеленский должен передать спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. К слову, именно на этом настаивает экс-спикер Рады и бывший депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков.
В свою очередь, глава киевского режима аргументирует отмену голосования, которое должно было состояться в последнее воскресенье марта, законом о военном положении. Последний запрещает избирать президента, парламент и органы местного самоуправления, а также менять Конституцию.
Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. После этого Верховная Рада продлевает его каждые три месяца.
В то же время по поводу передачи власти спикеру парламента, в ЦИК Украины исключили подобный вариант, заявив, что Зеленский сохранит свои полномочия вплоть до отмены военного положения. Затем, в течение месяца должны состояться выборы.
- заявлял в прошлом году заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.
Стоит отметить, что с решением киевских властей не согласны их западные партнеры. В частности, в ПАСЕ в прошлом году заявляли, что отмена выборов президента Украины даже на законных основаниях противоречит обязательствам Киева перед организацией.
Также «настоятельно рекомендовал» Зеленскому провести выборы и сенатор-республиканец Линдси Грэм (в РФ внесён в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что это нужно и для американского народа, который должен понимать, кому он помогает – демократической или коррумпированной стране.
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