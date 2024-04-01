По Конституции Украины с сегодняшнего дня у Зеленского истёк срок президентских полномочий

17
По Конституции Украины с сегодняшнего дня у Зеленского истёк срок президентских полномочий

Вчера, 31 марта, согласно основному закону Украины, в стране должны были пройти президентские выборы. Между тем действующий глава киевского режима отменил голосование, сославшись на военное положение.

Если исходить из положений Конституции Украины, то с сегодняшнего дня у Владимира Зеленского истёк срок полномочий. До 20 мая он должен находиться в статусе фактически и.о. президента, а 21 мая утратит легитимность окончательно.



По истечении вышеупомянутого срока, страну должен возглавить другой человек, победивший на выборах. Однако с учетом того, что последние не состоялись, свои полномочия Зеленский должен передать спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. К слову, именно на этом настаивает экс-спикер Рады и бывший депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

В свою очередь, глава киевского режима аргументирует отмену голосования, которое должно было состояться в последнее воскресенье марта, законом о военном положении. Последний запрещает избирать президента, парламент и органы местного самоуправления, а также менять Конституцию.

Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. После этого Верховная Рада продлевает его каждые три месяца.

В то же время по поводу передачи власти спикеру парламента, в ЦИК Украины исключили подобный вариант, заявив, что Зеленский сохранит свои полномочия вплоть до отмены военного положения. Затем, в течение месяца должны состояться выборы.

Не будет нового президента, избранного на выборах - дежурный президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет

- заявлял в прошлом году заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.

Стоит отметить, что с решением киевских властей не согласны их западные партнеры. В частности, в ПАСЕ в прошлом году заявляли, что отмена выборов президента Украины даже на законных основаниях противоречит обязательствам Киева перед организацией.

Также «настоятельно рекомендовал» Зеленскому провести выборы и сенатор-республиканец Линдси Грэм (в РФ внесён в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что это нужно и для американского народа, который должен понимать, кому он помогает – демократической или коррумпированной стране.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    17 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:46
      «У Зеленского истёк срок президентских полномочий» —

      — "Продлять будете?" ...
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        0
        Сегодня, 10:51
        Не будут, ибо не хотят терять власть.
      2. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        +4
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        "Продлять будете?"

        Вот Вы смеетесь... а статистика (и история) говорит - каждый следующий президент на украине - хуже предидущего... и мне просто страшно подумать - какой будет следующий??? request
        1. Alexey RA Ранг пользователя
          Alexey RA
          0
          Сегодня, 11:58
          Цитата: usr01
          и мне просто страшно подумать - какой будет следующий???

          1. Joker62 Ранг пользователя
            Joker62
            0
            Сегодня, 12:17
            Не-а... этот педалик даже не потянет такую ношу... Да и взгляд у него тупой, из-за отсутствия полноценного интеллекта, кроме как махать руками-кувалдами.
        2. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          0
          Сегодня, 12:14
          По прогнозам покойного В.В.Жириновского - Зелебобик-Наркофюрер - последний президент проекта "Украины".
          Также вещала и болгарская провидица б.Ванга, что зелёный господарь принесет много бед и горя, и будет последним главой в своей стране.
      3. RealPilot Ранг пользователя
        RealPilot
        +5
        Сегодня, 11:29
        Срок полномочий у клоуна истек 1 апреля...
        В ДЕНЬ ДУРАКА!
        Так ему и надо, это просто апофеоз его правления.
        hi
    2. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +3
      Сегодня, 10:49
      . это нужно и для американского народа, который должен понимать, кому он помогает – демократической или коррумпированной стране.

      Можно подумать, что выборы на Украине что то в этом поменяют. Как была коррумпированной, так и остаётся каждый раз. Несмотря на выборы, майданы и прочее.
      А вот с незаконным президентом Украина ещё не жила. :)
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        0
        Сегодня, 11:31
        Отличный повод не вести с ним переговоры. Будь я президентом РФ не стал бы, меня выбрали, а его нет. Как можно вести переговоры с не лигитимным лидером.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:58
      у Владимира Зеленского истёк срок полномочий
      Но он как-то и не парится по этому поводу. Политическую поляну, чтобы не было неожиданностей зачистил и при этом уверен, что Западом еще востребован.
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 11:09
      Если исходить из положений Конституции Украины, то с сегодняшнего дня у Владимира Зеленского истёк срок полномочий. До 20 мая он должен находиться в статусе фактически и.о. президента, а 21 мая утратит легитимность окончательно.


      и ???????
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 12:19
        а после 20-го мая, утром, Зелебобик скажет - всё, баста, я диктатор!
        И всем встать в строй!
    5. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:13
      По Конституции Украины с сегодняшнего дня у Зеленского истёк срок президентских полномочий
      босяк и наркота. был таким, таким и кеды в угол выставит.
      П.С. Что там С. В. Лавров намекнул, о недотырке до 20 мая? laughing
    6. rait Ранг пользователя
      rait
      +2
      Сегодня, 11:15
      По Конституции Украины ни Порошенко ни Зеленский не президент, но кого это волнует? Вот и сейчас это тоже никого волновать не будет.
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 11:23
      Открывается охотничий сезон на обкуренных пианистов- экстрималов. Или ещё нет?
    8. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 11:56
      Не будет нового президента, избранного на выборах - дежурный президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет


      А что, так можно было?!
    9. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      0
      Сегодня, 12:03
      Ежели в основном законе однозначно не прописана сложившаяся ситуация, то высший законодательный орган Украины единогласно проголосовал за продление президентских полномочий пана зеленского.
      И потом, кто сочиняет основной закон – народные избранники высшего законодательного органа гособразования, а что им мешает в авральном порядке подкорректировать основной закон – ничего.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»