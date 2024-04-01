Названы объемы поставок в зону СВО предназначенных для уничтожения блиндажей FPV-дронов «Брус-1»
Поставки в зону СВО российского FPV-дрона "Брус-1", предназначенного для поражения блиндажей и бронетехники, будет продолжено. Как заявили в компании - разработчике, новые партии беспилотников готовятся к отправке российским военным.
Всего с начала спецоперации военные получили порядка 3,5 тысячи FPV-дронов "Брус-1". Применяется он, в основном, на Артемовском и Авдеевском направлениях. Основная задача этого дрона - поражение блиндажей, опорных пунктов, а также бронированной техники, включая танки, БТР, гаубицы. Особенностью этого беспилотника является устойчивость к большинству средств радиоэлектронной борьбы.
Как пояснили в компании, сейчас выполняется заказ на поставку в зону СВО одной тысячи FPV-дронов "Брус-1", всего же до конца года российские военные получат две тысячи таких беспилотников.
- приводит ТАСС сообщение компании.
Как отметили в компании, беспилотник получил хорошие отзывы от российских военных. "Брус-1" может нести до 2 кг полезной нагрузки и доставлять ее на скорости 60 км/час на дальность до 7 км. Полет может осуществляться на высоте до 1 км.
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