Западное СМИ объяснило влияние применения ВС РФ планирующих авиабомб на ход украинского конфликта

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Западное СМИ объяснило влияние применения ВС РФ планирующих авиабомб на ход украинского конфликта

Вооруженные силы Российской Федерации активно используют в ходе боевых действий планирующие авиабомбы. Об этом пишет издание The Times, пытаясь проанализировать влияние применения таких боеприпасов на общий ход украинского конфликта.

По утверждению издания, применение таких авиабомб, особенно на фоне нехватки авиации и средств противовоздушной обороны у ВСУ, способно оказать очень серьезное влияние на конфликт. По сути, оно даже может изменить ход боевых действий, считают авторы издания.



Пример: на поле за городом Лиман образовалась воронка 15 метров в диаметре и глубже, чем любой украинский окоп. От удара российской авиабомбы осталась яма, достаточная для размещения небольшого дома

- подчеркивает The Times.

Далее издание отмечает, что российская армия в настоящее время обладает бесспорным воздушным превосходством, контролируя небо над Донбассом. КАБ и ФАБ сбрасываются с дальних расстояний, но до целей долетают за считанные минуты. Украинские системы ПВО просто не успевают их перехватить.

Поскольку пока Запад еще не передал Украине истребители F-16, украинская армия, отмечает издание, практически беззащитна перед ударами с воздуха. Это приводит к значительным потерям среди личного состава и военной техники.

Отдельно издание подчеркивает, что российские инженеры способны увеличить дальность применения планирующих бомб. Это достигается за счет добавления к бомбам реактивного двигателя и топливного бака, что превращает боеприпасы в аналоги крылатых ракет. Противопоставить этому украинские военные тоже ничего не могут.

РРанее и сами военнослужащие ВСУ в беседах с западными корреспондентами отмечали, что планирующие авиабомбы представляют очень большую угрозу для украинских войск. Удары по позициям ВСУ такими авиабомбами наносятся регулярно.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:49
    Зашибись- заценили новость! Кто -нить из серьёзных аналитиков
    1. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: ZovSailor
      Кто -нить из серьёзных аналитиков

      Ага... Кайл Мизоками или Дэйв Маджумдар. wink
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:54
    Сказать бы, что боеприпас повышенной мощности изрядно перетряхивает мозги укро воинству, но увы, перетряхивает там, особо и нечего... хотя, на основные инстинкты давить должно изрядно.
    А так, фортеции громить, всякие линии, самое то.
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:56
    Зашибись- заценили новость! Кто -нить из серьёзных военных аналитиков читает эти сказки на ночь рупора и прокладки глобалистов издания , как и других?
    Стонут о безвыходной ситуёвине вна 404, а сами продолжают повышать градус эскалации, военные учения НАТО не надо у российских ворот, даже Папа Римский погрозил пальчиком ещё вначале СВО своей репликой- лай собак НАТО у ворот России!
    Продажные сми лже-недо-запада готовят свою общественность о неизбежности применения ядрёного оружия, наводя туман на варварских россиян?
    Оболваненные и несамостоятельные политики-двоечники гей-еуропии подводят свои народы на грань третьей мировой войны в угоду сюзерену - янке- сри и и саксо наглии!
  4. vinschu Ранг пользователя
    vinschu
    0
    Сегодня, 10:57
    Всё же не двигатель, а пороховой ускоритель. И что-то не видно бомбометания с кабрирования?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:11
    Начиная рассказ об угрозе от российских планирующих бомб The Times плавно перешел к необходимости поставок киеву F-16.
  6. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:14
    Что тут рассусолтвать..? УМПК сейчас полный аналог линкоров ПМВ и ВМВ с их главным калибром....которым не могли противостоять сухопутные укрепления и не могли перестреливать сухопутные орудия. И линкоры могли проецировать силу на любом участке вдоль побережья.
    1. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Zaurbek
      И линкоры могли проецировать силу на любом участке вдоль побережья.

      Ага... как в Дарданеллах. smile
      Береговую оборону никто не отменял. А там на критически важных участках стояли и ездили те же самые орудия, что и на линкорах.
      1. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 11:59
        Ну а у наших Су34(любых других) береговая линия- радиусы контроля ЗРК.
  7. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:17
    Если сам чугуний перевести в нужные параметры : диаметр бомбы и длинну, то и без РД такие бомбы полетят на 30-50км дальше....там ещё есть резервы по сбросу со сверхзвука ....простая бомба с МиГ25 летела на 50км.

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