На Кубу прибыл российский танкер с 90 тысячами тонн нефти в качестве помощи республике

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На Кубу прибыл российский танкер с 90 тысячами тонн нефти в качестве помощи республике

Российский танкер с большим количеством нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщили в министерстве энергетики и горнорудной промышленности Кубы, благодаря нашу страну за поддержку в трудное время.

Общее количество доставленной танкером нефти – 90 тысяч тонн. Для Кубы это неплохое подспорье, если учесть, что республика испытывает серьезные проблемы с подачей электроэнергии и ощущает большую нехватку бензина.

Учитывая давние политические и экономические связи между Российской Федерацией и Кубой, уходящие своими корнями еще в советский период отечественной истории, следует отметить, что наша страна всегда оказывала республике масштабную помощь по разным направлениям. Сейчас значимость российско-кубинских отношений еще более повысилась.

Куба – одно из немногих государств мира, десятилетиями противостоящих попыткам США установить гегемонию в планетарном масштабе. Традиции сопротивления американскому империализму на Кубе являются очень давними и устойчивыми.

Но без поддержки со стороны более сильных государств, таких как Россия или Китай, небольшой островной республике в Карибском бассейне было бы очень сложно выживать. Ведь США и другие страны Запада делают все возможное, чтобы задавить кубинское государство своими экономическими санкциями, а также всевозможными кознями и происками.

Связи с Кубой важны и для общего расширения российского влияния в Латинской Америке. Кстати, большинство стран региона не поддержали «коллективный Запад» в вопросе украинского конфликта и предпочли сохранить хорошие отношения с нашей страной.
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    20 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 10:52
      Ээ.."Анадырь2.0"?Надеюсь,у кого то начало подкипать..
      1. sdivt Ранг пользователя
        sdivt
        +4
        Сегодня, 11:01
        Плюсую!
        Именно это и всплыло в памяти)
        Как поговаривал Никита Сергеевич - засунуть ежа в штаны американцам!
        Очень, очень на это надеюсь)
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 11:19
        Ээ.."Анадырь2.0"?
        ...для анадыря надоть сухогруз и не один...а таки да, непонятно зачем кубинцам нефть из за три девять земель кода рядом дружественная Венесуэла, тем более ещё соседа хочет подмять и много ещё чего интересного в карибах, по ходу неплохой бы был коллектив в Латине, там ещё и Никарагуа и Панама, да и в доминике не шуточные страсти кипят...мда...интересная статейка
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 10:56
      Куба далеко - Куба рядом!
      Надо помочь, значит так и надо.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 11:02
        Надо помочь, значит так и надо.

        Но пасаран. Вива ля Куба...
        Мы нефть, они нам добровольцев...
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +4
          Сегодня, 11:07
          Цитата: Msi
          Но пасаран. Вива ля Куба...

          Куба - любовь моя, остров зари багровой.
          Учился, работал, служил с кубинцами, прекрасные и верные парни.
    3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +4
      Сегодня, 10:57
      . Для Кубы это неплохое подспорье, если учесть, что республика испытывает серьезные проблемы с подачей электроэнергии и ощущает большую нехватку бензина.
      ... а може им пару блоков АЭС построить,...ну и ПВО к ним в придачу...и горя бы не знали...тем более если други, то могли б и пригласить контингент ПВО с Кубы для наращивания опыта непосредственно в боевых условиях...а это танкерные подачки такое..туда сюда скоро империя лжи начнёт их топить не принюхиваясь...а мы будем слать ноты озабочености
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        +3
        Сегодня, 11:10
        а може им пару блоков АЭС построить,...
        Мы им АЭС, а китайцы электромобилей. При их климате, будет им решение транспортной проблемы в национальном масштабе. Это помимо развития экономики, комунального сектора и т.д.
        ну и ПВО к ним в придачу...и горя бы не знали...тем более если други, то могли б и пригласить контингент ПВО с Кубы для наращивания опыта непосредственно в боевых условиях...
        Для защиты завоеваний кубинской революции. Еще если ракетного подбросить и обучить боевые расчеты: Искандеров, экспортных версий Калибров...
        танкерные подачки такое..туда сюда
        Согласен. Танкер нефтепробудков - это хорошо. Но можно и с Венесуэлой трехсторонне скооперироваться, чтобы танкеры на Кубу заходили чаще. Потому как разово - это приятно, но не надолго.
    4. exalibor Ранг пользователя
      exalibor
      -4
      Сегодня, 10:57
      Помощь... Я так понимаю что опять все бесплатно... Будем опять давать кредиты которые не вернут... Я конечно кубинцев поддерживаю, но где то должен быть баланс между помощью и тем тем что за нее ничего не вернут...
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 10:59
        Да и ладно с этими кредитами.Главное,что в овальном кабинете из кресла вылезло шило.
      2. monetam Ранг пользователя
        monetam
        +3
        Сегодня, 11:01
        1 танкер с горючим- не бог весть какие деньги. А кубицам это очень нужно! Тем более, что их бойцы сейчас нашим парням на СВО помогают.
      3. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 12:19
        Я так полагаю что опять всё будет бесплатно...

        Особенностью отношений с республикой Куба было практически отстутствие кредитования. Вместо этого мы заключили контракты на поставку кубинского сахара втридорога, за счёт чего на Кубе проводились социальные программы.
        На самом деле пришла пора возобновить сотрудничество с учётом нынешних реалий на инвестиционной основе. Например за счёт развития туризма и санаторно-курортной базы.
        А АЭС могла бы работать на самоокупаемости за счёт использования электроэнергии народным хозяйством и тепла для того же сахарного, да и вообще сельскохозяйственного производства, включая семеноводство.
        АЭС была запланирована при СССР, так что всё изыскания имеются. Остаётся только привязать новый проект по месту.
    5. Костадинов Ранг пользователя
      Костадинов
      +4
      Сегодня, 11:00
      Очень хорошая новость для самой России. Отрезвление в Кремле от любви как "партнерам" из Запада вполне отвечает интересам России.
    6. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      0
      Сегодня, 11:02
      Цитата: exalibor
      Помощь... Я так понимаю что опять все бесплатно... Будем опять давать кредиты которые не вернут... Я конечно кубинцев поддерживаю, но где то должен быть баланс между помощью и тем тем что за нее ничего не вернут...

      Я предполагаю, что за помощь "добровольцами". Думаю, оно того стоит.
    7. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +1
      Сегодня, 11:04
      Кубе давно пора либо построить АЭС либо вложиться в крупные СЭС-скопления. В их случае АЭС имеет свою ценность т.к можно проектировать с учетом работы в кач-ве опреснителя. СЭС это ,вероятно, более достижимо для них , однако СЭС занимают бОльшие площади и тут ,вероятно, лучше гос.программа по застройке панелями крыш зданий и хозяйственно негодных участков,нежели крупные отчужденные зоны.

      Также Куба могла бы централизовать сбор растительных отходов и обеспечить некоторый % своих потребностей биодизелем. Иные варианты не решают проблему кардинально - а являются лишь отложением ее решения. Мазутом топить ТЭСы это такое + треш в экологии. Плюс нафты своей Куба не производит - и кстати говоря, тут у нас рядом Венесуэла , почему поставки нефти Кубе не ее забота ? Между прочим куда ближе и будет по-братски,нефть в обмен на продовольствие ,так сказать.
      Касательно АЭС - безусловно,крупные траты ,может даже для Кубинцев неподъемные, но надо понимать что на чужих добродетелях нельзя жить постоянно. Проблему надо решать ,иначе она никуда не денется.
      1. Knell Wardenheart Ранг пользователя
        Knell Wardenheart
        0
        Сегодня, 11:10
        P/s примерная стоимость Бушерской АЭС для Ирана ~ 3 млрд.долл. ВВП Кубы сейчас ок. 140 млрд.долл. Таким образом АЭС типа Бушерской вполне подъемна для Кубинской экономики - это 1/26 ее годового ВВП или ок. 4%.
    8. xoma58 Ранг пользователя
      xoma58
      +1
      Сегодня, 11:22
      То что Кубу необходимо поддерживать совершенно ясно. Но надо как-то интенсивнее это делать.
    9. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:22
      На Кубу прибыл российский танкер с 90 тысячами тонн нефти в качестве помощи республике

      на Кубе есть свой НПЗ?
      или все таки привезли нефтепродукты???
    10. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      0
      Сегодня, 11:53
      Даже если мы поставили сырую нефть ни слова не написали какие это сорта нефти. А если нефтепродукты, вопрос тот же - какие? С электромобилями всё не просто: выдержат ли сети зарядные станции, даже если за 7-8 лет АЭС построим, сами зарядные станции кто и за какие плюшки построит, сразу вопросы по утилизации АБ вылезут, кто завод по их утилизации построит. Хотя, если с балаболов из Правительства РФ будут спрашивать, а в Казани ХОТЯ БЫ, по 3 новых ТУ-160 в год будут уходит в войска, вопрос оплаты нашей базы можно будет с Правительством Кубы обговаривать.
    11. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:31
      Вообще времена изменились и на Кубе отпустили пояса, зародился рынок, пришёл иностранный бизнес, те же Канадцы в полной мере вошли в газовый сектор, при иностранном участи великолепная туриндустрия развилась, до которой нам, как до Пекина...В общем не думаю, что танкеры с нефтью зальют память и разум, а кубинцы вновь бросятся в объятия. И да, "Анадырь" с этой Кубой уже не прокатит, но остаётся Никарагуа или Венесуэла laughing

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