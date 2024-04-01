На Кубу прибыл российский танкер с 90 тысячами тонн нефти в качестве помощи республике
Российский танкер с большим количеством нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщили в министерстве энергетики и горнорудной промышленности Кубы, благодаря нашу страну за поддержку в трудное время.
Общее количество доставленной танкером нефти – 90 тысяч тонн. Для Кубы это неплохое подспорье, если учесть, что республика испытывает серьезные проблемы с подачей электроэнергии и ощущает большую нехватку бензина.
Учитывая давние политические и экономические связи между Российской Федерацией и Кубой, уходящие своими корнями еще в советский период отечественной истории, следует отметить, что наша страна всегда оказывала республике масштабную помощь по разным направлениям. Сейчас значимость российско-кубинских отношений еще более повысилась.
Куба – одно из немногих государств мира, десятилетиями противостоящих попыткам США установить гегемонию в планетарном масштабе. Традиции сопротивления американскому империализму на Кубе являются очень давними и устойчивыми.
Но без поддержки со стороны более сильных государств, таких как Россия или Китай, небольшой островной республике в Карибском бассейне было бы очень сложно выживать. Ведь США и другие страны Запада делают все возможное, чтобы задавить кубинское государство своими экономическими санкциями, а также всевозможными кознями и происками.
Связи с Кубой важны и для общего расширения российского влияния в Латинской Америке. Кстати, большинство стран региона не поддержали «коллективный Запад» в вопросе украинского конфликта и предпочли сохранить хорошие отношения с нашей страной.
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