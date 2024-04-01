Украинские спецслужбы задержали якобы за «шпионаж» в пользу РФ работницу детского сада из Харькова
После масштабных ракетных ударов ВС РФ по Харькову, украинские спецслужбы начали активно «ловить шпионов». Теперь мирные жители города оказались еще и перед перспективой внезапного ареста по подозрению в «работе на Россию».
Украинский режим заинтересован в шпиономании, поскольку она позволяет ужесточать контроль над населением страны и его запугивать. Как известно, запуганными и бесправными людьми управлять гораздо проще. Обвинить в сотрудничестве с Россией спецслужбы киевского режима могут практически любого человека.
Так и произошло в Харькове. В этом городе, сообщает украинская прокуратура, была задержана работница одного из детских садов. Женщину обвиняют в том, что она якобы «передавала военную информацию» российским спецслужбам.
Откуда у работницы детсада военная информация, разумеется никто не поясняет. Но следователи убеждены, что женщина, передавая эту информацию российским спецслужбам, содействовала нанесению ракетных ударов по инфраструктуре Харькова.
В то же время, следует отметить, что на Украине действительно растет количество людей, недовольных политикой киевского режима и желающих скорейшего завершения конфликта, пусть и на российских условиях. Все чаще появляются сообщения и о работе подпольщиков в различных украинских городах, прежде всего – в тех из них, где преобладает русское и русскоязычное население.
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