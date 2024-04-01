Украинские спецслужбы задержали якобы за «шпионаж» в пользу РФ работницу детского сада из Харькова

10
Украинские спецслужбы задержали якобы за «шпионаж» в пользу РФ работницу детского сада из Харькова

После масштабных ракетных ударов ВС РФ по Харькову, украинские спецслужбы начали активно «ловить шпионов». Теперь мирные жители города оказались еще и перед перспективой внезапного ареста по подозрению в «работе на Россию».

Украинский режим заинтересован в шпиономании, поскольку она позволяет ужесточать контроль над населением страны и его запугивать. Как известно, запуганными и бесправными людьми управлять гораздо проще. Обвинить в сотрудничестве с Россией спецслужбы киевского режима могут практически любого человека.

Так и произошло в Харькове. В этом городе, сообщает украинская прокуратура, была задержана работница одного из детских садов. Женщину обвиняют в том, что она якобы «передавала военную информацию» российским спецслужбам.

Откуда у работницы детсада военная информация, разумеется никто не поясняет. Но следователи убеждены, что женщина, передавая эту информацию российским спецслужбам, содействовала нанесению ракетных ударов по инфраструктуре Харькова.

В то же время, следует отметить, что на Украине действительно растет количество людей, недовольных политикой киевского режима и желающих скорейшего завершения конфликта, пусть и на российских условиях. Все чаще появляются сообщения и о работе подпольщиков в различных украинских городах, прежде всего – в тех из них, где преобладает русское и русскоязычное население.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. самый главный Ранг пользователя
      самый главный
      0
      Сегодня, 10:56
      Ну теперь все пропало! Раскрыт наш главный агент на украине!!! Осталось нам признать полное поражение и отступить в Забайкалье...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 11:27
        ...а все воспитанники детсада - потенциальные связные....
    2. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +5
      Сегодня, 10:57
      обвиняют в том, что она якобы «передавала военную информацию» российским спецслужбам

      Грош цена тем секретам, которые доступны даже работникам детских садов
      А всё произошедшее можно охаректиризовать известным словосочетанием - охота на ведьм
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:58
      Имею сказать, таки: посоветовал бы СБУ обратить внимание и на Алену Зеленскую, торгующую, как детьми вна 404 педофилам всего мира через свой карманный Детский Фонд для прикрытия основной разведывательной деятельности, одновременно поставляя информацию грифом Топ Секретно посредникам бывшей кухни ЛЮсьена ( Арестович ).
      Информация сливается многократно разным службам, включая MI6, ЦРУ, СВР РФ,
      ФСБ и проч
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:01
      Предположим, любой человек может узнать и подсказать цели для наших ударов... вопрос в том, что явное проявление интереса к важным, военным объектам, легко следить и последствия будут самые печальные, для реосторожного "партизана"....
      В общем, все сложно и опасно.
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 11:08
      еще бы всю группу детей из яслей задержали..фашисты полоумные)
      1. AVA77 Ранг пользователя
        AVA77
        +1
        Сегодня, 11:14
        Они наших детей вполне себе через соцсети пытаются вербовать и совершать всякие нехорошие вещи.
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 11:32
        еще бы всю группу детей из яслей задержали
        ...а родителей детей на передовую, ну и родственников заодно
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:21
      она якобы «передавала военную информацию» российским спецслужбам
      Которую наверное собирала опрашивая детей военных? Шпиономания там активно используется, как повод свести счеты со своим недругом или обидчиком. Достаточно вспомнить, как ученики писали кляузы в СБУ на своих учителей, сосед на соседа... А для СБУ лишняя галочка не помешает, а то по результатам неудовлетворительной работы могут и на ЛБС послать.
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:22
      Украинские спецслужбы задержали якобы за «шпионаж» в пользу РФ работницу детского сада из Харькова
      Ну...
      Если у твоего дет.сада однажды поставят какую-нибудь приблуду... типа ЗРК и ты (в высшей степени недоумения) задашь вопрос: "Вы что... ох... ли совсем, что ли?!..." где-нибудь в местных соц.сетях...
      Самое страшное с мирняком может случится тогда, когда "на их защиту" в их дом припрутся военные. (нар. примета)
      Пострадают ли военные в результате ответки - не факт. А вот мирняку... вешалки - это точно!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»