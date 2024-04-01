После масштабных ракетных ударов ВС РФ по Харькову, украинские спецслужбы начали активно «ловить шпионов». Теперь мирные жители города оказались еще и перед перспективой внезапного ареста по подозрению в «работе на Россию».Украинский режим заинтересован в шпиономании, поскольку она позволяет ужесточать контроль над населением страны и его запугивать. Как известно, запуганными и бесправными людьми управлять гораздо проще. Обвинить в сотрудничестве с Россией спецслужбы киевского режима могут практически любого человека.Так и произошло в Харькове. В этом городе, сообщает украинская прокуратура, была задержана работница одного из детских садов. Женщину обвиняют в том, что она якобы «передавала военную информацию» российским спецслужбам.Откуда у работницы детсада военная информация, разумеется никто не поясняет. Но следователи убеждены, что женщина, передавая эту информацию российским спецслужбам, содействовала нанесению ракетных ударов по инфраструктуре Харькова.В то же время, следует отметить, что на Украине действительно растет количество людей, недовольных политикой киевского режима и желающих скорейшего завершения конфликта, пусть и на российских условиях. Все чаще появляются сообщения и о работе подпольщиков в различных украинских городах, прежде всего – в тех из них, где преобладает русское и русскоязычное население.

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