«План Зеленского – бредовый и отсталый»: эксперт ООН сравнил устремления Украины с тем, что Германия пыталась бы вернуть Пруссию

16
«План Зеленского – бредовый и отсталый»: эксперт ООН сравнил устремления Украины с тем, что Германия пыталась бы вернуть Пруссию

Резкой критике со стороны эксперта Организации Объединенных Наций (ООН) подвергся так называемый «план Зеленского» - предложения украинского режима по урегулированию конфликта. Ранее эти предложения озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Как утверждает эксперт ООН, юрист Альфред Морис де Зайас, предложения Зеленского являются абсолютно нереализуемыми в текущей ситуации. Сам факт появления такого плана, если следовать словам юриста, свидетельствует о неадекватности украинского руководства.

План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, является отсталым и бредовым. Это все равно, что Сербия вернет себе Косово или Германия – свои 700-летние провинции Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург

- подчеркнул эксперт ООН.

Напомним, что Зеленский настаивает на выводе всех российских войск с той территории, которую он и его окружение считают «украинской», а также требует восстановления границ Украины в состоянии до 2014 года. По этой логике Россия должна была бы отдать Киеву свои регионы, вошедшие в состав РФ по результатам проведенных референдумов – Крым, Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Понятно, что никогда Москва на такой шаг не пойдет, поэтому попытки Зеленского упираться в этот «план» абсолютно нереалистичны, никто всерьез рассматривать такие предложения не будет.

Эксперт ООН совершенно справедливо сравнил планы Зеленского с появлением у Германии возможных амбиций по Пруссии или Силезии. Правда, с Косово он несколько погорячился – эта земля является сербской и не исключено, что решение проблемы все же еще впереди.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    16 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 11:05
      наркоман зрение посадил именно коксом
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 11:12
        Скорее -головной мозг.Он наивно пологает,что пресловутая "международная общественность"сможет ему вернуть то,что ему никогда не принадлежало
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Сегодня, 11:22
          "План Зеленского – бредовый и отсталый»

          План Зе-фюрера забористый и качественный... laughing
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            0
            Сегодня, 11:36
            За наркомана вписываться действительно нет смысла, а вот утверждение о том, что
            ...Это все равно, что Сербия вернет себе Косово или Германия – свои 700-летние провинции Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург

            Сербия или Германия действительно могут вернуть хотя бы часть того, что ранее было под их контролем видится вполне реальным, поскольку англосаксы, в случае провала украинской темы, вопрос внутренней войны или воин в ЕС рассматривают достаточно серьёзно. hi
    2. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +3
      Сегодня, 11:06
      С Косово все небезнадежно пока еще...
      В отличие от Пруссии, Крыма и Донбасса.
    3. самый главный Ранг пользователя
      самый главный
      +4
      Сегодня, 11:06
      Ну и пусть германия отдаст украине баварию. Я не против. Зеля только за.
    4. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 11:12
      Россия вернула себе Крым и возвращает Малороссию. Сербия вернет Косово. А фрицам дырку от бублика, а не Шара.., пардон, не Пруссию. Украине не возвращать что-то, а возвращаться надо. Сдавайтесь чубатые. sad А что план Зелебобы бредовый это да.
      1. SanichSan Ранг пользователя
        SanichSan
        -1
        Сегодня, 11:21
        Цитата: Пленник
        Россия вернула себе Крым и возвращает Малороссию. Сербия вернет Косово.

        и Германия, если сменит руководство и наладит отношения с Россией, вернет Пруссию. yes а вот у б. украины не то что что-то вернуть что-то, даже шансы на карте остаться весьма призрачные. request так что чиновник из ООН не удачное сравнение выбрал.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:15
      Зашибись- заценили новость! Явно , бандерфюрер- свой чувак и агент Кремля!
      Следуя заветам пианиста гениталиями, ВС РФ в СВО могут посодействовать рас ссо единению двух Германий, произошедшее 03 октября 1990 г. на незаконных основаниях?!
      Поскольку были нарушены основополагающие договорённости при горбатом, нашедшие отражение в расширении НАТО не надо на Восток, уже на границах РФ- правопреемницы СССР!
      Не пора ли денонсировать те позорные соглашения, вернув статус кво на начало 1989-1990 гг. с соответствующим отвалом НАТО на прежние границы!
      Вариант второй - немцы сами договариваются с НАТО покинуть территории под угрозой размежеваний двух Германий с вводом ВС РФ на территорию гей-еуропии для контроля выполнения договорённостей?
      Глядишь, немцам понравится, быть под защитой сильнейшей армии мира в отдельно взятой гей-еуропии?
      Выводы делать токмо нам, ничтоже сумняшеся!
    6. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 11:25
      Зеленский настаивает на выводе всех российских войск с той территории, которую он и его окружение считают «украинской», а также требует восстановления границ Украины в состоянии до 2014 года. По этой логике Россия должна была бы отдать Киеву свои регионы, вошедшие в состав РФ по результатам проведенных референдумов – Крым, Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Понятно, что никогда Москва на такой шаг не пойдет, поэтому попытки Зеленского упираться в этот «план» абсолютно нереалистичны, никто всерьез рассматривать такие предложения не будет.

      Именно поэтому этот "план" и устраивает Запад, потому как прекрасно понимают, что он неприемлем. Из той-же сказки, как украинские космические корабли бороздят просторы океана
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:31
      факт появления такого плана, если следовать словам юриста, свидетельствует о неадекватности украинского руководства.
      Ну вот наконец и у отдельных экс-экспертов ООН появились сомнения в адекватности Зеленского и его окружения. Кстати, Альфред Морис де Зайас американский юрист-международник, историк и бывший эксперт ООН (2012 - 2018 г.г.).
    8. Старый еврей Ранг пользователя
      Старый еврей
      +1
      Сегодня, 11:33
      Если говорить о возврате Восточной Пруссии, то не Германии, а России - расширение Калининградской области до естественных границ. Померания, Силезия, Бранденбург - возможно, но при условии подписания союзнического договора Германии с Россией, вывода американских войск из Германии, выхода Германии из НАТО и ЕС и возвращение ГСВГ.
    9. vet Ранг пользователя
      vet
      +2
      Сегодня, 11:39
      Безусловно, такие планы существуют - как и планы атак на Карелию, Курилы, Абхазию и так далее. А ведь начиналось с пафосных речей о предотвращении распространения НАТО на восток. В результате в НАТО вступили Швеция и Финляндия, Россию выдавливают из Армении и Казахстана. И все приграничные территории рассматриваются, как лакомые куски.
    10. Александр Ра Ранг пользователя
      Александр Ра
      0
      Сегодня, 12:04
      План клоуна «является отсталым и бредовым», но стоит на признании Россией легитимности Беловежского сговора. Что мешает его денонсации в отношении Украины? Которая совершенно необходима для настоящей развязки горячей проблемы, и нужна для ясности в будущим другим потенциальным вредителям России
    11. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 12:23
      Как утверждает эксперт ООН, юрист Альфред Морис де Зайас

      Правильнее сказать не "эксперт ООН", а "пенсионер, бывший эксперт ООН". Известен своей скандальной репутацией.
    12. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:26
      Это для начала. А потом призрачные дивизии, спешащие к бункеру на допомогу winked

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»