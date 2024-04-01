План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, является отсталым и бредовым. Это все равно, что Сербия вернет себе Косово или Германия – свои 700-летние провинции Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург

Резкой критике со стороны эксперта Организации Объединенных Наций (ООН) подвергся так называемый «план Зеленского» - предложения украинского режима по урегулированию конфликта. Ранее эти предложения озвучил президент Украины Владимир Зеленский.Как утверждает эксперт ООН, юрист Альфред Морис де Зайас, предложения Зеленского являются абсолютно нереализуемыми в текущей ситуации. Сам факт появления такого плана, если следовать словам юриста, свидетельствует о неадекватности украинского руководства.- подчеркнул эксперт ООН.Напомним, что Зеленский настаивает на выводе всех российских войск с той территории, которую он и его окружение считают «украинской», а также требует восстановления границ Украины в состоянии до 2014 года. По этой логике Россия должна была бы отдать Киеву свои регионы, вошедшие в состав РФ по результатам проведенных референдумов – Крым, Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Понятно, что никогда Москва на такой шаг не пойдет, поэтому попытки Зеленского упираться в этот «план» абсолютно нереалистичны, никто всерьез рассматривать такие предложения не будет.Эксперт ООН совершенно справедливо сравнил планы Зеленского с появлением у Германии возможных амбиций по Пруссии или Силезии. Правда, с Косово он несколько погорячился – эта земля является сербской и не исключено, что решение проблемы все же еще впереди.