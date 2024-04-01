Глава немецкого концерна Rheinmetall: США не окажут поддержку Европе в случае возникновения военной угрозы
В случае возникновения военной угрозы США не придут на помощь странам Европы. Об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
В ходе интервью британскому изданию Financial Times Паппергер отметил, что тогда как на протяжении последних десятилетий европейские лидеры надеялись на американскую помощь в случае возникновения военной угрозы, однако этого больше не случится, поскольку американские власти четко обозначили, что больше не намерены платить за защиту союзников.
Глава немецкого оборонного концерна также добавил, что в настоящее время власти США больше сосредоточены на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в случае военной угрозы Европа рискует остаться в одиночестве. В связи с этим он призвал страны Евросоюза сформировать крупные объединения оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американским ВПК.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall получит от Евросоюза финансирование в размере более 500 миллионов евро, предназначенное для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов. В частности, средства предполагается выделить предприятиям в Румынии, Германии, Венгрии и Испании.
Как заявляет руководство концерна, европейским странам необходимо восполнить свои запасы боеприпасов, истощившиеся в результате украинского кризиса. Кроме того, в ряде стран Евросоюза призывают увеличить расходы на нужды обороны до 3% от ВВП, чтобы увеличить военный потенциал.
- Минобороны Германии
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