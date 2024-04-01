Глава немецкого концерна Rheinmetall: США не окажут поддержку Европе в случае возникновения военной угрозы

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Глава немецкого концерна Rheinmetall: США не окажут поддержку Европе в случае возникновения военной угрозы

В случае возникновения военной угрозы США не придут на помощь странам Европы. Об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

В ходе интервью британскому изданию Financial Times Паппергер отметил, что тогда как на протяжении последних десятилетий европейские лидеры надеялись на американскую помощь в случае возникновения военной угрозы, однако этого больше не случится, поскольку американские власти четко обозначили, что больше не намерены платить за защиту союзников.



Глава немецкого оборонного концерна также добавил, что в настоящее время власти США больше сосредоточены на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в случае военной угрозы Европа рискует остаться в одиночестве. В связи с этим он призвал страны Евросоюза сформировать крупные объединения оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американским ВПК.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall получит от Евросоюза финансирование в размере более 500 миллионов евро, предназначенное для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов. В частности, средства предполагается выделить предприятиям в Румынии, Германии, Венгрии и Испании.

Как заявляет руководство концерна, европейским странам необходимо восполнить свои запасы боеприпасов, истощившиеся в результате украинского кризиса. Кроме того, в ряде стран Евросоюза призывают увеличить расходы на нужды обороны до 3% от ВВП, чтобы увеличить военный потенциал.
  • Минобороны Германии
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8 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:35
    В связи с этим он призвал страны Евросоюза сформировать крупные объединения оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американским ВПК.
    . Ну да, создать и финансировать! Бабки и ресурсы... какие мелочи, дайте и ждите, ждите, ждите.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Сегодня, 12:26
      США не окажут поддержку Европе в случае возникновения военной угрозы

      Бесплатной поддержки даже не сомневайтесь не будет, как и не будут америкосы проливать свою "голубую кровь" за гейроппу.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:36
        Поди пойми, они могли б, но больше не могут или просто жлобство их заело
  2. SincerityX Ранг пользователя
    SincerityX
    0
    Сегодня, 11:49
    Ну они же напрашиваются просто laughing Изучайте тогда русский язык, что я могу сказать, это дешевле 500млн евро. wassat
  3. Denis812 Ранг пользователя
    Denis812
    0
    Сегодня, 11:54
    американские власти четко обозначили, что больше не намерены платить за защиту союзников.

    Главу Рейнметала уже уведомили, что Трамп победит на выборах что ли? :)
    И второе: даже если Трамп победит. Он не будет выходить из НАТО. Ему НАТО нужно для управления Европой. Если бы Трамп так сильно хотел выйти из НАТО, что ему мешало это сделать в прошлую каденцию? :)
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:55
    В случае возникновения военной угрозы США не придут на помощь странам Европы
    Наконец начали, что-то "подозревать". Но если так некоторые считают в старой Европе, но младоевропейцы, в частности прибалты, наивно уверены в обратном. Поэтому для них удар по неоправдавшимся надеждам будет еще болезней. В итоге Rheinmetall все сводит к тому, что деньги необходимо тратить на свою, европейскую оборонку, подразумевая в Германии себя любимого.
  5. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:59
    В случае возникновения военной угрозы США не придут на помощь странам Европы.

    Ещё бы! Если одна задрипаная Украина столько потребляет, то сколько Европе понадобится?
    американские власти четко обозначили, что больше не намерены платить за защиту союзников.

    Платить за защиту. Рэкет, какой-то...
  6. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    0
    Сегодня, 12:38
    In the event of a military threat, the United States will not come to the aid of European countries.

    Folks, the USA is technically broke, tout fini. They continue to put on a good show, but in reality it's all over.

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