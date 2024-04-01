Глава немецкого концерна Rheinmetall: США не окажут поддержку Европе в случае возникновения военной угрозы

В случае возникновения военной угрозы США не придут на помощь странам Европы. Об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.В ходе интервью британскому изданию Financial Times Паппергер отметил, что тогда как на протяжении последних десятилетий европейские лидеры надеялись на американскую помощь в случае возникновения военной угрозы, однако этого больше не случится, поскольку американские власти четко обозначили, что больше не намерены платить за защиту союзников.Глава немецкого оборонного концерна также добавил, что в настоящее время власти США больше сосредоточены на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в случае военной угрозы Европа рискует остаться в одиночестве. В связи с этим он призвал страны Евросоюза сформировать крупные объединения оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американским ВПК.Ранее сообщалось, что Rheinmetall получит от Евросоюза финансирование в размере более 500 миллионов евро, предназначенное для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов. В частности, средства предполагается выделить предприятиям в Румынии, Германии, Венгрии и Испании.Как заявляет руководство концерна, европейским странам необходимо восполнить свои запасы боеприпасов, истощившиеся в результате украинского кризиса. Кроме того, в ряде стран Евросоюза призывают увеличить расходы на нужды обороны до 3% от ВВП, чтобы увеличить военный потенциал.

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