В сети появились кадры Змиевской ТЭС в Харьковской области после взрывов
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В социальных сетях появились кадры того, что осталось от крупнейшей тепловой электростанции (ТЭС) Харьковской области – Змиевской ТЭС, после нанесённых по ней десять дней назад ударов.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» заявила о том, что по Змиевской ТЭС 22 марта был нанесен ракетный удар и что станция практически полностью разрушена.
Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного
– говорилось в сообщении компании.
На опубликованных кадрах видно подтверждение заявления «Центрэнерго» - от Змиевской ТЭС мало что осталось.
На прошлой неделе в Киеве заявляли, что энергосистема страны подверглась крупнейшей атаке за все время. ВС России помимо Змиевской ТЭС в Харьковской области нанесли удары беспилотниками и ракетами по таким важным объектам критической инфраструктуры Украины, как Каневская ТЭС в Черкасской области, Криворожская ТЭС и Среднеднепровская ГЭС в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и ряду других объектов.
Змиевской ТЭС была запущена в 1960 году и обеспечивала электроэнергией не только Харьковскую, но и соседние Сумскую и Полтавскую области.
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