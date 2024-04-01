В сети появились кадры Змиевской ТЭС в Харьковской области после взрывов

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В сети появились кадры Змиевской ТЭС в Харьковской области после взрывов

В социальных сетях появились кадры того, что осталось от крупнейшей тепловой электростанции (ТЭС) Харьковской области – Змиевской ТЭС, после нанесённых по ней десять дней назад ударов.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» заявила о том, что по Змиевской ТЭС 22 марта был нанесен ракетный удар и что станция практически полностью разрушена.



Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного

– говорилось в сообщении компании.

На опубликованных кадрах видно подтверждение заявления «Центрэнерго» - от Змиевской ТЭС мало что осталось.

На прошлой неделе в Киеве заявляли, что энергосистема страны подверглась крупнейшей атаке за все время. ВС России помимо Змиевской ТЭС в Харьковской области нанесли удары беспилотниками и ракетами по таким важным объектам критической инфраструктуры Украины, как Каневская ТЭС в Черкасской области, Криворожская ТЭС и Среднеднепровская ГЭС в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и ряду других объектов.

Змиевской ТЭС была запущена в 1960 году и обеспечивала электроэнергией не только Харьковскую, но и соседние Сумскую и Полтавскую области.
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    20 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +7
      Сегодня, 11:24
      Кизяк и парафиновые свечи , вам в помощь нерабы laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:27
      «Появились кадры Змиевской ТЭС в Харьковской области после взрывов» —

      — Она и до взрывов выглядит не очень,видимо с советских времён не ремонтировалась ...
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 11:57
        Какой там ремонт. Уважаемый!
        Они деньги пилят так, что мама не горюй!
        А что касается с ремонтом - у них такая мотивация - стоит, ну и пусть стоит, а с ремонтом подождут...
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:28
      Ворошиловские стрелки,однако.) Молодцы! Яркий пример " декоммунизации".
    4. certero Ранг пользователя
      certero
      +1
      Сегодня, 11:29
      Декоммунизация. Это же наследие проклятого совка, зачем им тоталитарная электростанция?
      Получат из Европы свободные электроны
    5. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +7
      Сегодня, 11:29
      Для того, чтобы полностью обесточить Харьковскую, Сумскую и Полтавскую область нужно бить не только по ТЭС, но и линиям перетока из соседних западных и южных областей.
      Другого выхода у нас нет и об этом говорили ещё два года назад.
      Надо энергичней действовать, чтобы осознание действительности на Украине быстрее доходило до нацистов и им сочувствующим.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:35
      Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного
      А, как вы хотели? Итак слишком долго вас жалели, а вы этим пользовались. Из России с приветом!
    7. realdiamond Ранг пользователя
      realdiamond
      0
      Сегодня, 11:38
      Фотографии к новости взяты "с потолка" или я что-то не так понял? (Смотреть первое фото).
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:41
        Вы про пожарного?Кстати,да.Не думаю,что на вна так называется пожарная охрана.
        1. realdiamond Ранг пользователя
          realdiamond
          0
          Сегодня, 11:54
          Да, у меня подобные мысли возникли.
      2. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        +1
        Сегодня, 11:46
        Цитата: realdiamond
        Фотографии к новости взяты "с потолка" или я что-то не так понял? (Смотреть первое фото).

        Этими же фото иллюстрируют удар по ТЭС на украинских сайтах, в т.ч. на сайте города Змиев.
        1. realdiamond Ранг пользователя
          realdiamond
          0
          Сегодня, 11:58
          Понятно. Получается, с большой вероятностью, что фото левое. Соответственно и новость и заголовок, скажем так, вводящие в заблуждение (не про сам факт ударов, а про снимки).
    8. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      -1
      Сегодня, 11:55
      Отлично выгорело!
      Ну прямо как бальзам на душу.
      Давно по всему урорейху угрохать энергосистему в хлам.
      Одно плохо, что АЭС, если будут сильно сбои в подпитке для самой станции - может привести к неуправляемой ядерной реакции. Это уже будут очередные "Чернобыль", только по хлеще.
      1. sibiryk Ранг пользователя
        sibiryk
        0
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Joker62
        ...Одно плохо, что АЭС, если будут сильно сбои в подпитке для самой станции - может привести к неуправляемой ядерной реакции. Это уже будут очередные "Чернобыль", только по хлеще.
        Что характерно, нерабов эти вопросы не сильно беспокоят, по ЗАЭС они без зазрения долбят.
    9. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      +2
      Сегодня, 11:58
      Нужно ещё небольшое пояснение от автора с какого лешего португальский пожарный из города Коимбра тушит пожар на укростанции :)))

      ппц, проверка фоток явно не удел автора.
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:15
        Ничего удивительного.
        Гуманитарка.
        Техника, спецуха, расходники... не на Украине же их производят?!..
        Буквы - португальские. Да.
        А душа под ними - "бисова", т.е. украинская.
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          0
          Сегодня, 12:23
          Ваше пояснение мне напоминает наши отмазки про оружие, которое мы поставляли в ЛДНР: "шахтёры в шахтах нашли"
          Надо было просто принять решение и сказать, что да, мы это поставляем.

          И тут также - надо взять смелость и сказать, что да, мы не делаем проверку фоток. Как минимум одной из них. Скопипастили из Харьков сегодня и вперед.
    10. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 12:15
      Змиевской ТЭС была запущена в 1960 году

      Десоветизация в действии yes
    11. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 12:19
      хотели небратья докоммунизацию? Получили - распишитесь. Лампочка Ильича это пережиток прошлого
    12. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 12:40
      All the king's horses, and all the king's men, couldn't put Humpty Dumpty back together again.

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