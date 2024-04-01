«Неисправности устранены»: удалось восстановить первую трофейную немецкую БМП Marder

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«Неисправности устранены»: удалось восстановить первую трофейную немецкую БМП Marder

Военнослужащим ремонтного подразделения группировки «Центр» ВС России удалось восстановить первую трофейную немецкую БМП Marder, захваченную недавно под Авдеевкой. Обследовав состояние боевой машины, они выяснили, что повреждения получили топливная система, охлаждающие радиаторы, проводка и магистрали, но теперь все неисправности устранены.

Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал военнослужащий, участвовавший в восстановлении иностранной техники.

Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода

- уточнил российский военный.

По его словам, теперь немецкий «Мардер» полностью на ходу и способен выполнять боевые задачи в составе Вооруженных сил РФ.

Машину захватили в районе населенного пункта Северное под Авдеевкой Она застряла в воронке от артиллерийского снаряда, откуда ее вытащили и эвакуировали в тыл. Перед тем, как вытаскивать немецкую БМП, была проведена предварительная инженерная разведка. В тылу вражескую технику тщательно изучили, выявили и заменили неисправные детали и узлы.

Заменили, отремонтировали быстро

- рассказал собеседник агентства.

Захватом и эвакуацией боевой машины противника занимались бойцы 1-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС России (ранее – Народная милиция ДНР).

Данную технику разработали в Германии еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Немецкая компания Rheinmetall выпускала ее с 1969 по 1975 год.
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    6 комментариев
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    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +3
      Сегодня, 11:24
      В кубинку нужно оставить. И на Армию2025
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +1
      Сегодня, 11:25
      На 9 Мая детишек катать в виде атракциона в парке патриотов на технике прошлого века.
    3. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      0
      Сегодня, 11:57
      Есть ещё вариант. На трейлере везти по Москве, а напротив посольства ФРГ тягач, случайно, сломается, его отбуксируют на ремонт и будет трейлер, под охраной ГИБДД, дней несколько сиротливо стоять под окнами посольства.
    4. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 12:01
      Очень хорошо, что получилось отремонтировать. На очереди М2 Бредли. На фронте применение найдётся всему. Вспомним, сколько трофейной техники РККА использовало в годы Великой Отечественной войны.
    5. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:35
      Ну на фронте от неё мало толку, а вот в музей СВО сгодится.
      1. Доктор Бармалей Ранг пользователя
        Доктор Бармалей
        0
        Сегодня, 12:47
        Ну на фронте от неё мало толку

        Иногда полезны ДРГ на трофейной технике.

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