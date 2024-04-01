«Неисправности устранены»: удалось восстановить первую трофейную немецкую БМП Marder
Военнослужащим ремонтного подразделения группировки «Центр» ВС России удалось восстановить первую трофейную немецкую БМП Marder, захваченную недавно под Авдеевкой. Обследовав состояние боевой машины, они выяснили, что повреждения получили топливная система, охлаждающие радиаторы, проводка и магистрали, но теперь все неисправности устранены.
Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал военнослужащий, участвовавший в восстановлении иностранной техники.
- уточнил российский военный.
По его словам, теперь немецкий «Мардер» полностью на ходу и способен выполнять боевые задачи в составе Вооруженных сил РФ.
Машину захватили в районе населенного пункта Северное под Авдеевкой Она застряла в воронке от артиллерийского снаряда, откуда ее вытащили и эвакуировали в тыл. Перед тем, как вытаскивать немецкую БМП, была проведена предварительная инженерная разведка. В тылу вражескую технику тщательно изучили, выявили и заменили неисправные детали и узлы.
- рассказал собеседник агентства.
Захватом и эвакуацией боевой машины противника занимались бойцы 1-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС России (ранее – Народная милиция ДНР).
Данную технику разработали в Германии еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Немецкая компания Rheinmetall выпускала ее с 1969 по 1975 год.
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