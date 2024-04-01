Британский эксперт: Европа «выстрелила себе в ногу», а изоляция России - это миф

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Британский эксперт: Европа «выстрелила себе в ногу», а изоляция России - это миф

На фоне череды поражений украинской армии на фронте, в западной прессе продолжают обсуждать победы России в других, не военных, сферах.

В частности, главной неожиданностью для США и их партнеров стала устойчивость экономики РФ, которая не только не обрушилась под натиском самых масштабных санкций в истории, но и перешла к росту, в то время, как Европа планомерно скатывается в рецессию.



Издание Daily Mail в своем недавнем материале приводит мнение британских экспертов по поводу эффекта, который произвели западные санкции.

Так, со слов эксперта по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, вводя беспрецедентные экономические ограничения, Европа «выстрелила себе в ногу».

Специалист пояснила, что, вытеснив Россию с западных рынков, авторы санкций лишили себя главного оружия. Теперь, когда Москва перестроила свои логистические цепочки и действует еще более самостоятельно, западные механизмы контроля больше не могут использоваться в качестве мер давления или принуждения. Более того, на этом фоне теперь весьма сомнительной выглядит и гегемония доллара.

Изоляция России – это миф

- подытожила эксперт.

В свою очередь, о том, что антироссийские санкции нанесли гораздо более серьезные ущерб тем, кто их ввел, считает и профессор международных отношений в колледже Гамильтона Алан Кафруни. Так, с его слов, решение прекратить импорт российских энергоносителей подорвало экономику Европы, нанеся ей колоссальный ущерб.
  • pixabay.com
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:00
    «Изоляция России - это миф» —

    — "Изолировать Россию - изоленты не хватит!" ...
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:15
      "Изолировать Россию - изоленты не хватит!" ...
      С одной стороны, да, изоленты может не хватить, но с другой стороны, если санкции снимут и наши власти с бизнесом вновь запоют песню "Зачем всё производить у себя, если это можно купить за границей", наметившийся подъём отечественной экономики и возрождение ранее уничтоженных отраслей может накрыться медным тазом.

      По факту выходит, что наличие санкций действительно благо для нашей страны и этим надо пользоваться пока их не отменили "закадычные друзья". hi
      1. Перфильева Вера Ранг пользователя
        Перфильева Вера
        +1
        Сегодня, 12:27
        Россия конечно несет значительные издержки от санкций, но это обоюдоострый меч и западные страны тоже несут значительные убытки, но самая главная польза от санкций , что мы наконец будем рассчитывать только на себя и будем сами производить оборудование и технику.
  2. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 12:03
    До жирафа доходит долго, шея длинная....ЕС жёстко конкурировать, как производитель с США, Китаем,Кореей, Японией. Полноценны(Технология-проммощности,патенты, сырье, энергия) только США....ЕС своего сухопутного ( не подконтрольной США поставщика ресурсов и клиента по продукции) подарила Китаю.....а ресурсы конечны в тоннах
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:05
    вводя беспрецедентные экономические ограничения, Европа «выстрелила себе в ногу». Изоляция России – это миф
    Мы то об этом знали, а они только догадываться начали. Но даже "выстрелив себе в ногу", из-за неприятия России и избытка русофобии продолжают пытаться "выстрелить во вторую".
  4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 12:09
    если таким попугаям разрешили такие высказывания во всуе...стало быть империя лжи согласна на условия Кремля....зачётно
  5. Kolt27 Ранг пользователя
    Kolt27
    0
    Сегодня, 12:12
    Всё объясняется одной Русской пословицей "Семь раз отмерь-один раз отрежь"
  6. Denis812 Ранг пользователя
    Denis812
    0
    Сегодня, 12:13
    Можно было на географическую карту посмотреть до ввода санкций, чтобы понять, что Россию изолировать невозможно. Более того технически РФ это единственная держава, кроме США, которая может производить всё что нужно внутри себя. Ни Китай, ни кто-то ещё не может себя полностью обеспечить.
    Проблема РФ всегда была в том, что мы предпочитали продавать наружу то пушнину и пеньку то нефть и металл с деревом вместо продукции высокой степени переработки.
  7. pexotinec Ранг пользователя
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:17
    Под давлением США Европа себе и голову отрубит лишь бы соответствовать американской демократии.
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:18
    Да не в ногу Европа себе выстрелила ,а в голову .Пуля просто мозг не нашла.Но это поправимо,Байден над этим работает.
  9. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    -1
    Сегодня, 12:29
    the main surprise for the United States and its partners was the stability of the Russian economy, which not only did not collapse under the onslaught of the largest sanctions in stories, but also switched to growth, while Europe is systematically sliding into recession.

    Clearly "they" weren't paying attention. The Russian economy was looking very much like it was going to collapse under the first crop of sanctions. Immediately Russia re-invented it's currency basing it on gold. Stability "problem" solved.
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:50
      Junkman George
      Сегодня, 12:29
      the main surprise for the United States and its partners was the stability of the Russian economy, which not only did not collapse under the onslaught of the largest sanctions in stories, but also switched to growth, while Europe is systematically sliding into recession.

      Clearly "they" weren't paying attention. The Russian economy was looking very much like it was going to collapse under the first crop of sanctions. Immediately Russia re-invented it's currency basing it on gold. Stability "problem" solved.
      Отрадно слышать, Джордж, что до простых людей простые истины политики и экономики
      доходят быстрее и качественнее!
      Это говорит о деградации лидеров тех стран, кто управляет и просто рулит своими амбициями и хотелками, наплевав на интересы собственного народа, на примере штатов, мелко-бритии с их теневым государством глобалистов - масонского клана Морганов, Голдмансаксов, Рокфеллеров, Ротшильдов и др. избранных золотого миллиарда!
      Выборы в Новый Парламент Гей-еуропии и хозяина би дэ овального кабинета с проигрышем тори в мелкобритии свидетельство бездарных управленцев- аристократов!
  10. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 12:33
    Подъём эконимики и так называемый рост происходит за счёт увеличения мощностей ВПК, но война не вечна,я надеюсь, а там куда кривая вывезет...
  11. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:39
    Вау, хорошо ещё с 2014 года- на заре десятилетия до лже-недо-запада стало доходить,как до слонов в том анекдоте про длинную дорогу к извилинам мозга!
    Со своим дешёвым менталитетом викингов, с зарождения королевства которых прошло более 1000 лет , мало что изменилось в их коллективном сознании: грабь, уничтожай, насилуй, аннексируй.
    Они никогда не поймут фразы Н. Расторгуева -За нами Россия, Москва и Арбат!Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне.Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова,-
    И мы сохраним тебя, русская речь,
    Великое русское слово!

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