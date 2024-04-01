Британский эксперт: Европа «выстрелила себе в ногу», а изоляция России - это миф
На фоне череды поражений украинской армии на фронте, в западной прессе продолжают обсуждать победы России в других, не военных, сферах.
В частности, главной неожиданностью для США и их партнеров стала устойчивость экономики РФ, которая не только не обрушилась под натиском самых масштабных санкций в истории, но и перешла к росту, в то время, как Европа планомерно скатывается в рецессию.
Издание Daily Mail в своем недавнем материале приводит мнение британских экспертов по поводу эффекта, который произвели западные санкции.
Так, со слов эксперта по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, вводя беспрецедентные экономические ограничения, Европа «выстрелила себе в ногу».
Специалист пояснила, что, вытеснив Россию с западных рынков, авторы санкций лишили себя главного оружия. Теперь, когда Москва перестроила свои логистические цепочки и действует еще более самостоятельно, западные механизмы контроля больше не могут использоваться в качестве мер давления или принуждения. Более того, на этом фоне теперь весьма сомнительной выглядит и гегемония доллара.
- подытожила эксперт.
В свою очередь, о том, что антироссийские санкции нанесли гораздо более серьезные ущерб тем, кто их ввел, считает и профессор международных отношений в колледже Гамильтона Алан Кафруни. Так, с его слов, решение прекратить импорт российских энергоносителей подорвало экономику Европы, нанеся ей колоссальный ущерб.
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