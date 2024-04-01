Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполя Запорожской области

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Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполя Запорожской области

ВС России снова активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, после взятия под контроль села Мирное и небольшого затишья, российская авиация нанесла бомбовый дар по мосту, через который шло снабжение группировки ВСУ. Как сообщают российские ресурсы, мост уничтожен.

Удар по мосту в районе населенного пункта Гуляйполе был нанесен 31 марта 2024 года примерно в районе 18 часов. Как отметили российские ресурсы, по цели отработала авиация из состава 11 армии ВВС и ПВО, а также операторы БПЛА группировки "Восток", которые наводили авиабомбы на цель. В результате удара часть моста обрушилась, тем самым нарушив снабжение группировки противника на данном направлении.



Предполагается, что российские войска могут готовить удар на данном направлении. Стоит отметить, что с момента начала украинского контрнаступления на данном участке относительное затишье, стороны вели позиционные бои, не предпринимая активных действий.


Между тем, ВС России снова нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области, местные паблики сообщают о прозвучавших взрывах. Глава Харьковской ОВА Синегубов подтвердил прилеты, но вдаваться в подробности не стал. Отмечается, что уже несколько дней наши наносят по Харькову удары авиабомбами с УМПК. В самом Харькове говорят, что бомбы сбрасываются за 90 км от цели. Так это или нет, оставим на совести украинцев. Главное, что эти бомбы попадают в цель.

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    29 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 11:37
      Отлично- мост надолго выведен из строя! Серия ударов по мостам рядом с линией фронта продолжается. Пусть враг будет в напряжении и не будет знать направление главного удара , а в случае начала наступления не сможет оперативно перебросить войска.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +9
        Сегодня, 11:42
        А нам в начале СВО некоторые отечественные эксперты пытались доказать, что мосты повредить очень сложно и долго.
        Что это не соответствует действительности доказали наши бойцы.
        Молодцы. good
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          -2
          Сегодня, 11:51
          О, секта святых мостов объявилась :)
          Пробовали уже на Днепре мосты руинить. Неоднократно. Но у ракет не хватает мощности.
          Нужно выделять такой наряд ракет, что нам по Украине полгода стрелять нечем будет.
          Вы не считаете, что это неравнозначный обмен?

          А вот когда до мостов на Днепре у Киева будем доставать бомбами, тогда мосты там и разрушим.

          Вы посмотрите на Крымский мост. Сколько раз в него попадали уже? А повредить(не уничтожить) смогли только взорвав целый ГРУЗОВИК с ВВ. 4 тонны!!! И еще раз - мост всё равно просто повредили.
          Вы по мостам через Днепр ездили? Я вот - неоднократно. Это огромные конструкции. Её ракетой с 500кг начинкой не повредить особо.
          Лучше эту самую ракету по какому-то нефтехранилищу или ТЭС пустить. Ущерба будет много больше.
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 12:30
            Denis812(Denis), я тоже так думаю... Иначе ничего кроме измены и тупости нашего Генштаба, придумать невозможно. И некоторые диванные эксперты так и высказываются открыто, про всякие договорняки и предательство. Про мосты через Днепр, я уже писал неоднократно, что их там около тридцати по всей реке и не меньше обычных паромных переправ в каждом населенном пункте на берегу. Разрушение половины мостов не приведет к радикальному снижению снабжения фронта. Военные грузы пустят в обход и в первую очередь.
            Другое дело общий удар по экономике, но и здесь наверняка не получится загнать Украину в каменный век. Поэтому. ребята на фронте делают, что могут и ни о какой измене и договорняках речи быть не должно. Это прямая дискредитация наших ВС РФ и уголовная статья.
        2. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          -2
          Сегодня, 12:30
          А нам в начале СВО некоторые отечественные эксперты пытались доказать

          Ну наверное эти те "эксперты" которые обещали захватить краину за считанные дни?
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        -4
        Сегодня, 12:00
        Отлично- мост надолго выведен из строя!

        Надолго ли? Там нужно сделать насыпь возле берега- и можно ездить.
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 12:07
          Можно, само собой, можно будет и еще бомбочку сбросить - нет ?
          1. solar Ранг пользователя
            solar
            -1
            Сегодня, 12:09
            Вероятно, можно. Но речь идет о данном случае.
        2. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 12:33
          Там нужно сделать насыпь возле берега- и можно ездить.

          Вы в детстве ручейки пускали, строили так называемые дамбы?
      3. Перфильева Вера Ранг пользователя
        Перфильева Вера
        0
        Сегодня, 12:20
        Полностью согласна с Вашим мнением, видимо достаточно скоро начнется наступление нашей армии.
    2. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +4
      Сегодня, 11:38
      Южнее и Юго-Восточнее Покровска есть небольшие железнодорожные мосты, тоже заслуживают внимания.
    3. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 11:41
      Прям в яблочко . Молодцы !!
    4. miry_mir Ранг пользователя
      miry_mir
      0
      Сегодня, 11:41
      ну вот,могут же если захотят! а то говорили что надо много ракет чтоб сложить пролет,а тут одна бомба и полмоста нет.
    5. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +8
      Сегодня, 11:41
      вопрос только ...а почему не через Днестр Прут, Ю Буг.?.по которым смерть движется как из рога изобилия на передок...когда уже наше мудрое командование допетрит!!!...слов нет...эти свинорылы постоянно этим оружием наши мосты пытаются снести, сколько горя в приграничье РФ...А МОСТЫ ЗАПАДНОГО БАНДЕРЛЯНДА ЦЕЛЫ ЦЕЛЁХОНЬКИ...
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Крымский партизан 1974
        а почему не через Днестр Прут, Ю Буг

        Потому что данный мост маленький, близко к линии фронта и чуть ли не единственный, поэтому его просто уничтожить и это сразу отрезает укрогруппировку, против которой ведутся боевые действия.
        А через Днепр тридцать мостов, включая несколько плотин – и уничтожать замучаешься, и эффект это даст, мягко выражаясь, не мгновенный.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 12:02
          А через Днепр
          ...Днепр и Днестр...разницу чуешь, чи как ?или пояснять надо?...надеюсь не забыл что Ориноко и Онтарио находятся на разных континентах..... мосты западного бандерлянда надо разфигачить, как грится ,ещё вчера
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        -1
        Сегодня, 12:14
        Владимир, вы ещё пропустили Днепр, Тису и мост в Затоке, последний так и не поддался разрушению после многочисленных наших попыток. Может дело в расстоянии и разнице боеприпасов, которые могут применяться в этих случаях?
        Мост в Гуляйполе был атакован с расстояния 90 километров, а то и ближе, если использовалась бомба ФАБ-500. А теперь давайте посмотрим расстояние до мостов на указанных вами реках. Ближайшими будут мосты в Николаеве перед которым выстроена усиленная система ПВО и достать его планирующей бомбой, наверняка не получается. А уж про мосты на Днестре и далее на Запад итого труднее. Но долбанули же по Днепрогэсу, пусть и не по дороге через ГЭС, а машинным залам. Значит, придет время долбанем и по мостам в Запорожье и Днепропетровске.
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 12:25
          Цитата: Сабуров_Александр53
          придет время долбанем и по мостам в Запорожье и Днепропетровске

          Вот именно, что всё должно делаться к месту и вовремя. Может, наоборот, нужнее будет не долбать по мостам, а захватывать, что бы боевые действия на правый берег перенести.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 12:31
          вы ещё пропустили Днепр, Тису
          ...Днепр не считается а вот про Тису запамятовал.....а если по фугасам...ознакомься с такой исторической справкой как "Рельсовая война" в ВОВ....мосты рухали партизаны, и мощность тротиловых вкладышей не превышала 100 кг..в итоге на Курскую дугу не поспело практически всё комплектование вармахта и вафель сс...итог сражения известен....теперь перейдём к дальнейшей истории ценности мостов , особо ЖД..53-й год ..Корейская война,.. силы коалиции во главе с сша пытались кровь из носу развалить все мосты через реку Ялуцзян, но не получилось, в итоге образовалась КНДР...далее, израиль в ходе "шестидневной войны" пытался атаковать Асуанскую плотину , не получилось и Ебипт выстоял, ..далее в ходе 1 иракской союзники во главе с сша полностью уничтожили все мосты через Тигр и Ефрат-итог ирак загнулся....далее агрессия против Сербии, были уничтожены все мосты через Дунай...хотя военной цели они не имели, тем не менее продовольствие и торговля стали на ноль, и гражданское население предпочло унизится....ну вот как то так в кратце...по сему...на кой фиг мосты западного бандерлянда?...дальше свинец и копоть от взрывов нюхать...
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 12:43
            Я сам уже не раз задавался вопросом о диверсионной работе в тылу врага. Особенно с учетом прогресса в технологии дистанционного подрыва, когда не обязательно поджигать бикфордов шнур или крутить индукционную катушку с проводами к бомбе.
            Сколько скрытых от наблюдения участков ЖД, сколько опор ЛЭП вдали от населенных пунктов, где не поставишь рядом часового и даже в/камеру на всей линии. И заминировать можно "сегодня", а взорвать хоть через несколько дней, покинув территорию. Ведь так и действуют в нашем тылу вражеские диверсанты. Жгут релейные шкафы и пускают под откос составы. Добрались даже до Северомуйского тоннеля на БАМе...
    6. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 11:58
      В результате удара часть моста обрушилась, тем самым нарушив снабжение группировки противника на данном направлении.

      Судя по фото, там сделают из камней и грунта временную насыпь, тем более что прямо рядом есть достаточный запас грунта. Много времени это не займет.
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +1
        Сегодня, 12:17
        Цитата: solar
        Судя по фото, там сделают из камней и грунта временную насыпь, тем более что прямо рядом есть достаточный запас грунта.

        Мне кажется это был щадящий удар, попали именно рядом с берегом, а не в середину моста, задачи полностью уничтожить мост не было. Стояла задача нарушить движение, что и было сделано. Мост видимо нужен нашим войскам, не стали его полностью разрушать. Просто моё мнение.
        1. solar Ранг пользователя
          solar
          +1
          Сегодня, 12:25
          Стояла задача нарушить движение, что и было сделано.

          на пару дней? сомнительно...
    7. Vostok35 Ранг пользователя
      Vostok35
      0
      Сегодня, 12:08
      Это какая точность, прям радует за наших военлетов, конструкторов и разведку
    8. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      0
      Сегодня, 12:16
      На третий год войны наши в МО догадались что нужно мосты рушить что бы отрезать снабжение рагулям! С ума сойти! Ура товарищи, серьёзное продвижение! Так глядишь на западной Кукраине через года 3-4 будем мосты бомбить, что бы с запада не было поставок техники и другого вооружения! Всё идет по плану МО и его заседателей с золотыми погонами!
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 12:29
        Цитата: VLAD-96
        На третий год войны наши в МО догадались что нужно мосты рушить

        Это не в МО догадались, а до диванных стратегов никак не доходит, что на войне всё делается вовремя и к месту, в соответствии с оперативной обстановкой и в интересах конкретных операций.
    9. maiman61 Ранг пользователя
      maiman61
      0
      Сегодня, 12:46
      Вот это я понимаю! Точно в яблочко! Не врал директор бандеровской электростанции, что русские ракеты раньше попадали в разбросе до нескольких сотен метров, а сейчас бьют с точностью метр на метр! Конструкторов ракет надо к орденам представить, заслужили ей богу! Вчера ролик смотрел, наши ракеты с вертолётов в буквальном смысле залетают бандеровцам в форточки! Есть пятьдесят способов выгнать медведя из берлоги, но нет ни одного способа загнать его обратно!!!
    10. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Ближайшими будут мосты в Николаеве перед которым выстроена усиленная система ПВО

      Добрый день hi Что вы вкладываете в слова об усиленной системе ПВО: эшелонированность, плотность, емкость работы по целям?
      Существуют различные способы размотать систему ПВО. Некоторые из них известны с 1970-х, некоторые сравнительно новы. Но если бы регулярно ракетные и бпла удары совмещались с целями уничтожения пво, а не попутно на разок преодолеть- результаты были бы иные.
      Я не хочу никого учить из офицеров штабов. Они гораздо осведомленней и опытней меня. Но если на 3 году войны мы не решили эти вопросы с ПВО, возникает вопрос: а вообще существует пво как сопутствующая цель при планировании ракетных ударов? Момент ведь для этого наилучший.
    11. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 12:54
      Мосты уничтожают, когда видят в этом смысл. Увидели смысл - уничтожили мост.

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