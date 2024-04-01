Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполя Запорожской области
ВС России снова активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, после взятия под контроль села Мирное и небольшого затишья, российская авиация нанесла бомбовый дар по мосту, через который шло снабжение группировки ВСУ. Как сообщают российские ресурсы, мост уничтожен.
Удар по мосту в районе населенного пункта Гуляйполе был нанесен 31 марта 2024 года примерно в районе 18 часов. Как отметили российские ресурсы, по цели отработала авиация из состава 11 армии ВВС и ПВО, а также операторы БПЛА группировки "Восток", которые наводили авиабомбы на цель. В результате удара часть моста обрушилась, тем самым нарушив снабжение группировки противника на данном направлении.
Предполагается, что российские войска могут готовить удар на данном направлении. Стоит отметить, что с момента начала украинского контрнаступления на данном участке относительное затишье, стороны вели позиционные бои, не предпринимая активных действий.
Между тем, ВС России снова нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области, местные паблики сообщают о прозвучавших взрывах. Глава Харьковской ОВА Синегубов подтвердил прилеты, но вдаваться в подробности не стал. Отмечается, что уже несколько дней наши наносят по Харькову удары авиабомбами с УМПК. В самом Харькове говорят, что бомбы сбрасываются за 90 км от цели. Так это или нет, оставим на совести украинцев. Главное, что эти бомбы попадают в цель.
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