Российская «Пчелка»: ВС РФ применяют в зоне СВО «матку дронов»

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Российская «Пчелка»: ВС РФ применяют в зоне СВО «матку дронов»

Беспилотники стали одним из самых эффективных вооружений в текущем российско-украинском конфликте. В то же время если наша страна на начальных этапах несколько отставала в данной отрасли, то сейчас Россия располагает самыми разными типами БПЛА, которые активно применяются на фронте.

Стоит отметить, что наиболее массово с обеих сторон используются FPV-дроны. Такой «камикадзе» при своей относительно низкой стоимости способен наносить ощутимый урон живой силе и материальной части противника.



Между тем такие беспилотники имеют и существенный недостаток, заключающийся в небольшом радиусе действия. Впрочем, похоже, что российские инженеры нашли решение данной проблемы.

Сообщается, что на вооружении ВС РФ появился беспилотник под названием «Пчелка». В российской армии его еще прозвали «маткой дронов», и такое прозвище вполне соответствует его функционалу.



Подробные характеристики аппарата не разглашаются, однако известно, что «Пчелка» представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера. БПЛА является платформой для FPV-дронов, способной запускать их в полете, а затем выступать ретранслятором сигнала.

Таким образом, увеличивается дальность действия таких «беспилотников-камикадзе», что обеспечивает ВС РФ возможность применять их по тылам противника.

Известно, что гибридный дрон оснащен ДВС. Предположительный радиус действия беспилотника составляет порядка 300 км.
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    2 комментария
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    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 15:33
      . «Пчелка» представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера. БПЛА является платформой для FPV-дронов, способной запускать их в полете, а затем выступать ретранслятором сигнала.

      Продуманная концепция. Можно не усложнять транспортируемый дешёвый камикадзе
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 16:06
        у кастрюль Баба-Яга маткой дронов уже как год работает если не больше.
        концепцию надо менять. потому что дроны только начали свое развитие . по сути у них сейчас как у самолетов была эра бипланов во времена 1МВ. и развиваться есть куда. было бы желание. пока что у нашего МО его не видно , только частники что то пытаются сделать.

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