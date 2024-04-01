Российская «Пчелка»: ВС РФ применяют в зоне СВО «матку дронов»
Беспилотники стали одним из самых эффективных вооружений в текущем российско-украинском конфликте. В то же время если наша страна на начальных этапах несколько отставала в данной отрасли, то сейчас Россия располагает самыми разными типами БПЛА, которые активно применяются на фронте.
Стоит отметить, что наиболее массово с обеих сторон используются FPV-дроны. Такой «камикадзе» при своей относительно низкой стоимости способен наносить ощутимый урон живой силе и материальной части противника.
Между тем такие беспилотники имеют и существенный недостаток, заключающийся в небольшом радиусе действия. Впрочем, похоже, что российские инженеры нашли решение данной проблемы.
Сообщается, что на вооружении ВС РФ появился беспилотник под названием «Пчелка». В российской армии его еще прозвали «маткой дронов», и такое прозвище вполне соответствует его функционалу.
Подробные характеристики аппарата не разглашаются, однако известно, что «Пчелка» представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера. БПЛА является платформой для FPV-дронов, способной запускать их в полете, а затем выступать ретранслятором сигнала.
Таким образом, увеличивается дальность действия таких «беспилотников-камикадзе», что обеспечивает ВС РФ возможность применять их по тылам противника.
Известно, что гибридный дрон оснащен ДВС. Предположительный радиус действия беспилотника составляет порядка 300 км.
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