Западное СМИ: ВС РФ провели одно из крупнейших танковых наступлений на Авдеевском участке фронта
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта. Об этом пишет издание Forbes, подчеркивая, что армия России в минувшую субботу провела одно из крупнейших танковых наступлений на украинские позиции.
По утверждению издания, 36 танков и 12 боевых машин пехоты ВС РФ атаковали автомобильную дорогу от населенного пункта Тоненькое, не так давно освобожденного российскими подразделениями, в сторону Уманского. Издание подчеркивает, что украинским военным якобы удалось отследить движение российской колонны с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего по ней ударили артиллерийские орудия и FPV-дроны.
В ходе наступательных действий российские войска, пишет западная пресса, столкнулись с плотным минированием украинских формирований. При этом издание ссылается на российских военных корреспондентов, которые пишут об активном сопротивлении украинских войск на данном направлении.
Однако, несмотря на существующие сложности, российские войска продолжают постепенное продвижение, периодически освобождая новые населенные пункты. Из-за этого украинский режим в последнее время озаботился строительством фортификационных сооружений.
Но и с этим у Киева наблюдаются проблемы, на которые обращают внимание и депутаты Верховной Рады Украины. Одна из этих проблем – недостаточное финансирование строительных работ. Не исключено, что деньги по старой традиции «самостийной Украины» просто разворовываются в значительных объемах.
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