Западное СМИ: ВС РФ провели одно из крупнейших танковых наступлений на Авдеевском участке фронта

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Западное СМИ: ВС РФ провели одно из крупнейших танковых наступлений на Авдеевском участке фронта

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта. Об этом пишет издание Forbes, подчеркивая, что армия России в минувшую субботу провела одно из крупнейших танковых наступлений на украинские позиции.

По утверждению издания, 36 танков и 12 боевых машин пехоты ВС РФ атаковали автомобильную дорогу от населенного пункта Тоненькое, не так давно освобожденного российскими подразделениями, в сторону Уманского. Издание подчеркивает, что украинским военным якобы удалось отследить движение российской колонны с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего по ней ударили артиллерийские орудия и FPV-дроны.



В ходе наступательных действий российские войска, пишет западная пресса, столкнулись с плотным минированием украинских формирований. При этом издание ссылается на российских военных корреспондентов, которые пишут об активном сопротивлении украинских войск на данном направлении.


Однако, несмотря на существующие сложности, российские войска продолжают постепенное продвижение, периодически освобождая новые населенные пункты. Из-за этого украинский режим в последнее время озаботился строительством фортификационных сооружений.

Но и с этим у Киева наблюдаются проблемы, на которые обращают внимание и депутаты Верховной Рады Украины. Одна из этих проблем – недостаточное финансирование строительных работ. Не исключено, что деньги по старой традиции «самостийной Украины» просто разворовываются в значительных объемах.
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    6 комментариев
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    1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 12:23
      "Как и ожидалось, наши войска после закрепления на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое начали мощно продвигаться в Первомайском. Сегодня заканчивается практически уже зачистка поселка.
      Сейчас основные войска укров на этом рубеже остались в полях со стороны Тоненького, прикрывающего общий рубеж Уманское-Яснобродовка-Нетайлово. Моя «Славянка» как раз ведет зачистку этих полей. " военкор Марат Хайрулин
    2. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      -2
      Сегодня, 12:28
      Танковый прорыв с выходом на оперативный простор? По-моему, серьёзная механизированная группа, уже соизмеримая по численности с клиньями 2МВ.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:31
      российские войска продолжают постепенное продвижение, периодически освобождая новые населенные пункты
      Forbes тоже решил внести свои пять копеек в неприятное для киева сообщение. Уже невооруженным глазом видно, что западные СМИ начинают менять редакционную политику по отношению к украине с "об украине только хорошее" на более реальное освещение происходящего на ЛБС. А это для киева не совсем хороший знак.

      PS Что-то перестали работать уведомления об ответах на комментарий?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:02
        Цитата: rotmistr60
        Что-то перестали работать уведомления об ответах на комментарий?

        Был сбой, сейчас восстановилось.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:32
      Имею сказать, таки: лже недо-западным сми, как и политикам лже- недо-запада, веры нет от слова , совсем! Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза- читайте, завидуйте, я гражданин Российского Союза! Что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов
      Российская земля рождать!
    5. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 13:03
      Ну значит вздрогнули - пора брат, пора!

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