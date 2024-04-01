В Ростовской области задержан местный житель, подтвердивший готовность совершить теракт

Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах. Подозреваемый задержан

Российские силовики усилили меры безопасности после теракта в "Крокус сити холле", по всей территории страны ведутся мероприятия, направленные на выявление не только украинской агентуры, но террористов и их пособников всех мастей. Очередное задержание произошло в Ростовской области, там сотрудники ФСБ выявили местного жителя, вступившего в ряды террористической организации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области установили и задержали жителя города Новошахтинск, который вступил в одну из террористических организаций и заявил о готовности совершить теракт в ее интересах. Что это за организация, силовики не сообщают. Мужчина не смог довести свое преступление по независящим от него причинам, так что от уголовной ответственности это его не спасет.- говорится в сообщении.У задержанного изъяты средства связи, которые использовались для поддержания контактов с представителями террористов. Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Санкции этой статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативные и следственные действия продолжаются.