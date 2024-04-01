В Ростовской области задержан местный житель, подтвердивший готовность совершить теракт
6
Российские силовики усилили меры безопасности после теракта в "Крокус сити холле", по всей территории страны ведутся мероприятия, направленные на выявление не только украинской агентуры, но террористов и их пособников всех мастей. Очередное задержание произошло в Ростовской области, там сотрудники ФСБ выявили местного жителя, вступившего в ряды террористической организации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области установили и задержали жителя города Новошахтинск, который вступил в одну из террористических организаций и заявил о готовности совершить теракт в ее интересах. Что это за организация, силовики не сообщают. Мужчина не смог довести свое преступление по независящим от него причинам, так что от уголовной ответственности это его не спасет.
Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах. Подозреваемый задержан
- говорится в сообщении.
У задержанного изъяты средства связи, которые использовались для поддержания контактов с представителями террористов. Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Санкции этой статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативные и следственные действия продолжаются.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация