Дэвид Сакс – киевскому руководству: у США нет систем ПВО для Украины, поэтому просите мира

6
Дэвид Сакс – киевскому руководству: у США нет систем ПВО для Украины, поэтому просите мира

Вашингтон не станет поставлять Киеву средства противовоздушной обороны. У США нет систем ПВО для Украины, поэтому пусть она просит мира.

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс, обращаясь к киевскому руководству.

У США нет систем ПВО для поставок Украине

- заявил бизнесмен.

Он считает, что даже выделение киевскому режиму дополнительного 61 миллиарда долларов ничего не изменит. Сакс считает наилучшим выходом для Украины из сложившейся ситуации переход к мирному урегулированию путем переговоров с Россией.

Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена

- дает американский миллиардер ценный совет киевским властям.

Похоже, элиты Соединенных Штатов уже не верят в «светлое будущее» для Украины и в ее «победу». Они считают, что ей следует думать не об этом, а о том, чтобы сохраниться как государство.

Сакс и ранее высказывался по украинскому вопросу. В частности, он называл провал контрнаступления ВСУ наиболее крупным разгромом в современной истории. И в качестве одной из его причин он считает американскую военную помощь киевскому режиму, которую он охарактеризовал как «безрассудную».

Собственно, утверждение Сакса о том, что Соединенные Штаты не имеют свободных систем ПВО для поставки Киеву, вызывает большие сомнения. Другое дело, что для американцев вряд ли целесообразно вкладывать огромные средства в заведомо убыточное и безнадежное предприятие.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:43
      Вот так... Украинство- самая униженная часть человечества. Плохо,когда вместо мозгов- одни инстинкты. Хотя бы кружевных труселей им дали. Хоть какая то " компенсация", иудушкам...
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 12:44
      Х.охлы, вам всего то до осени надо продержаться...до нового урожая. Накрутите банок с огурцами и все ракеты посбиваете.... laughing..да клея побольше купите.Без клея "реальность" немыслимаlaughing
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:45
      «Дэвид Сакс – киевскому руководству» —

      — Вторая статья на ВО про Сакса сегодня на эту тему.Видимо "киевское руководство" с первого раза не поняло,или регистрации здесь нету ...
    4. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:45
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:53
      Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена!
      В качестве ликбеза для безгамотного миллиардера- матрас ника Министерство Среднего и Высшего образования совместно с МО РФ и ВС РФ в СВО выпустило пресс- релиз и разъясняет:

      Она , как исконно российская земля, не будет уничтожена, а включена в состав
      России.
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:59
      Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена!
      В качестве ликбеза для безгамотного миллиардера- матрас ника Министерство Среднего и Высшего образования совместно с МО РФ и ВС РФ в СВО выпустило пресс- релиз и разъясняет:

      Она , как исконно российская земля, не будет уничтожена, а включена в состав
      России на законных на то основаниях.
      Приглашаем посетить российские земли с дружеским туристическим визитом для обсуждения инвестиций в развитие российских земель на выгодных для бизнесменов условиях!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»