Дэвид Сакс – киевскому руководству: у США нет систем ПВО для Украины, поэтому просите мира
Вашингтон не станет поставлять Киеву средства противовоздушной обороны. У США нет систем ПВО для Украины, поэтому пусть она просит мира.
Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс, обращаясь к киевскому руководству.
- заявил бизнесмен.
Он считает, что даже выделение киевскому режиму дополнительного 61 миллиарда долларов ничего не изменит. Сакс считает наилучшим выходом для Украины из сложившейся ситуации переход к мирному урегулированию путем переговоров с Россией.
- дает американский миллиардер ценный совет киевским властям.
Похоже, элиты Соединенных Штатов уже не верят в «светлое будущее» для Украины и в ее «победу». Они считают, что ей следует думать не об этом, а о том, чтобы сохраниться как государство.
Сакс и ранее высказывался по украинскому вопросу. В частности, он называл провал контрнаступления ВСУ наиболее крупным разгромом в современной истории. И в качестве одной из его причин он считает американскую военную помощь киевскому режиму, которую он охарактеризовал как «безрассудную».
Собственно, утверждение Сакса о том, что Соединенные Штаты не имеют свободных систем ПВО для поставки Киеву, вызывает большие сомнения. Другое дело, что для американцев вряд ли целесообразно вкладывать огромные средства в заведомо убыточное и безнадежное предприятие.
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