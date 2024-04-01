Мэр Харькова заявил о разрушении практически всей критической инфраструктуры в городе
Украинский мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены практически все объекты критической инфраструктуры. В частности, в результате работы русской армии полностью выведена из строя ТЭЦ-5, после ударов по которой областной центр на протяжении некоторого времини был обесточен на протяжении около пяти суток. После нанесенных 22 марта ударов местные СМИ писали о том, что энергетика региона получила самые сильные разрушения с начала российской спецоперации на Украине.
Терехов отметил, что ВС РФ начали применять по целям в Харькове планирующие авиабомбы, способные поражать цели на расстоянии до 90 километров. Эти бомбы достигают намеченных целей спустя 40 секунд после сброса с самолета и их невозможно сбить средствами ПВО.
При этом украинский мэр считает, что поводов для эвакуации из Харькова в настоящее время нет, а оставшимся в городе жителям следует смириться с регулярными отключениями электричества, интернета и мобильной связи.
Также сообщается, что, как утверждает руководство украинской энергетической компании ДТЭК, в случае, если Украина лишится всех своих ТЭС и ГЭС, она потеряет способность нормально распределять электроэнергию, вырабатываемую АЭС. В настоящее время в результате ударов уже повреждено или полностью разрушено около 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. Кроме того, вследствие поражения оборудования ДнепроГЭС значительно снизилась возможность переброски электромощностей между регионами на разных берегах Днепра.
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