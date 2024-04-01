Мэр Харькова заявил о разрушении практически всей критической инфраструктуры в городе

41
Мэр Харькова заявил о разрушении практически всей критической инфраструктуры в городе

Украинский мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены практически все объекты критической инфраструктуры. В частности, в результате работы русской армии полностью выведена из строя ТЭЦ-5, после ударов по которой областной центр на протяжении некоторого времини был обесточен на протяжении около пяти суток. После нанесенных 22 марта ударов местные СМИ писали о том, что энергетика региона получила самые сильные разрушения с начала российской спецоперации на Украине.

Терехов отметил, что ВС РФ начали применять по целям в Харькове планирующие авиабомбы, способные поражать цели на расстоянии до 90 километров. Эти бомбы достигают намеченных целей спустя 40 секунд после сброса с самолета и их невозможно сбить средствами ПВО.



При этом украинский мэр считает, что поводов для эвакуации из Харькова в настоящее время нет, а оставшимся в городе жителям следует смириться с регулярными отключениями электричества, интернета и мобильной связи.

Также сообщается, что, как утверждает руководство украинской энергетической компании ДТЭК, в случае, если Украина лишится всех своих ТЭС и ГЭС, она потеряет способность нормально распределять электроэнергию, вырабатываемую АЭС. В настоящее время в результате ударов уже повреждено или полностью разрушено около 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. Кроме того, вследствие поражения оборудования ДнепроГЭС значительно снизилась возможность переброски электромощностей между регионами на разных берегах Днепра.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    41 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +10
      Сегодня, 13:09
      Теперь очередь за Киевом и западом окраины!
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +14
        Сегодня, 13:37
        Скорей бы уж Львов,без света и инткрнета оказался. Вышиванки,мова,кружевные труселя... в темноте.. ср#ть- на улицу!
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 13:54
        Теперь очередь за Киевом и западом окраины!

        Если выбирать, то логичнее всего начинать надо с Западной Украины, а Киев оставить на потом.
        Всё-таки, когда в регионах наступит энергетический коллапс наиболее оголтелая часть населения двинется не на фронт, для защиты так любимого ими нацистского режима, а либо на западную границу, для спасения, либо в Киев, для выяснения причин нарушения их сладкой жизни.
        Думаю что всё же за границу, но это дело надо уже начинать, а не ждать когда Киев созреет на заключение мира. angry
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +1
          Сегодня, 14:39
          Цитата: кредо
          Думаю что всё же за границу, но это дело надо уже начинать, а не ждать когда Киев созреет на заключение мира.

          Капитуляции. Вы хотели сказать заключение капитуляции!
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +10
      Сегодня, 13:10
      Не хотели по хорошему сдаваться ,будет по плохому ..Развалинам удовлетворен
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +3
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Марвелл
        .Развалинам удовлетворен

        Развалинам Берлина, Вашингтона, Парижа, Лондона тоже был бы удовлетворён, но Харьков русская земля, я там жил одно время, восстанавливать всё нам придётся. Понимаю, что по другому никак не получается, но всё же на сердце тяжело.
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +3
          Сегодня, 13:28
          Цитата: Анатоль Клим
          но Харьков русская земля, я там жил одно время, восстанавливать всё нам придётся. Понимаю, что по другому никак не получается, но всё же на сердце тяжело.

          Тяжело согласен ..Первая мысль читая статья была ..А ведь России это все потом восстанавливать придтся .но что делать ? По другому никак ,два года уже пытаемся мозги прочистить ..
          1. хрыч Ранг пользователя
            хрыч
            +3
            Сегодня, 13:58
            Зачем восстанавливать? Припять стоит, лесом обрастает. Детройт был трехмиллионником, сейчас 600 тысяч. Видели небоскребы-заброшки? Такие есть в Японии. А на Урале и в Сибири куча пустых моногородов и ничего. Почему на бывшей Украине все восстанавливать придется? Нет, не придется.
            1. Марвелл Ранг пользователя
              Марвелл
              +2
              Сегодня, 14:23
              Цитата: хрыч
              Зачем восстанавливать? Припять стоит, лесом обрастает. Детройт был трехмиллионником, сейчас 600 тысяч. Видели небоскребы-заброшки? Такие есть в Японии. А на Урале и в Сибири куча пустых моногородов и ничего. Почему на бывшей Украине все восстанавливать придется? Нет, не придется.

              Согласен ,пусть будет санитарная зона ,слишком дорого восстанавливать и опасно (опять скакть начнкт))))
              Может и правда начать великое переселение ,там особо не поскачешь и человеком станешь ..Суровая природа и богатейший край ..
            2. isv000 Ранг пользователя
              isv000
              +2
              Сегодня, 14:45
              Цитата: хрыч
              Зачем восстанавливать? Припять стоит, лесом обрастает. Детройт был трехмиллионником, сейчас 600 тысяч. Видели небоскребы-заброшки? Такие есть в Японии. А на Урале и в Сибири куча пустых моногородов и ничего. Почему на бывшей Украине все восстанавливать придется? Нет, не придется.

              Согласитесь, что на территории бывшей украины полезней выращивать продовольствие и делать первичную переработку полезных ископаемых. Всё производство - в материковой России, Беларуси и в Новороссии. Всё как во время ВОВ - заводы вглубь России, от греха подальше...
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:10
      Переводим на простой русский без высокой политики и м а т а - дайте больше денег!
      Не на что вывозить в гей -еуропию и штат Флорида нажитое непосильным трудом!
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 13:12
      А самое страшное в городе что?Отсутствие света?Э,нет.Отсутствие канализации.Да,система водоканала не сможет работать без эл.энергии,но там можно задействовать автономку..Опять же временно.
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 13:17
        Если нет света, то и нет воды! Нет воды, канализация пустая.
        Как они туда свои нечистоты будут проталкивать? Палками? laughing
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +2
          Сегодня, 13:36
          Цитата: ваш вср 66-67
          Если нет света, то и нет воды! Нет воды, канализация пустая.
          Как они туда свои нечистоты будут проталкивать? Палками? laughing

          В многоэтажках это самое страшное ..Помнится у нас на Урале недели две не было воды (авария ремонт)..Это Жесть была !!! Канализация стояла полностью ,вонь ,злость ...
          Или Света небыло черная пурга ,тоже самое ..Подаленность и т.д.
          Так что должно все это на усраине(так она сейчас будет называться) сработать ..
          Приходится так их к миру принуждать !
        2. Не_боец Ранг пользователя
          Не_боец
          +2
          Сегодня, 13:53
          Окинуть широким взглядом окружающую местность, найти мобильные генераторы (когда я работал на стройке, у нас такие были), мобилизовать их и запитать насосы отдельно.
          Что такое "вдруг" неделю без канализации проверено на себе, это невесело. Водоканал прекрасно понимает, что каждый литр воды в том или ином виде рано или поздно будет слит в канализацию, поэтому цистерн с питьевой водой во дворе не дождешься, а торгаши в магазинах тут же поднимают цену на воду.
          1. Марвелл Ранг пользователя
            Марвелл
            0
            Сегодня, 14:25
            Цитата: Не_боец
            Водоканал прекрасно понимает, что каждый литр воды в том или ином виде рано или поздно будет слит в канализацию, поэтому цистерн с питьевой водой во дворе не дождешься, а торгаши в магазинах тут же поднимают цену на воду.

            Было у нас такое ..Жесть !!!! Как вспомню аж тошнит
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:50
        Цитата: dmi.pris1
        А самое страшное в городе что?Отсутствие света?Э,нет.Отсутствие канализации.Да,система водоканала не сможет работать без эл.энергии,но там можно задействовать автономку..Опять же временно.

        Говнокачки надо бомбить!
    5. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +8
      Сегодня, 13:14
      "Почти" не считается, добивать надо всё. Потом протянем переноску с Белгорода. На окраине не нужно больше собственной энергетики и тяжелой промышленности. Не в коня корм...
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 14:32
        Цитата: isv000
        "Почти" не считается, добивать надо всё. Потом протянем переноску с Белгорода. На окраине не нужно больше собственной энергетики и тяжелой промышленности. Не в коня корм...

        По моему это все и готовится ..Сдали поселок город ,вот вам и свет с водой ,а нет тонице в дерьме и славьте англосаксов и хунту в Киеве
    6. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +9
      Сегодня, 13:15
      Если украинцы говорят значит 150% еще далеко не все уничтожено. Надо добивать и добивать , не слушать их убаюкивающие заявления. Это ложь .
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 14:36
        Цитата: FoBoss_VM
        Если украинцы говорят значит 150% еще далеко не все уничтожено. Надо добивать и добивать , не слушать их убаюкивающие заявления. Это ложь .

        ФАБы 3000 ки уже в серии ..Будем учить "братьев" ,теперь уже по взрослому ..
        Эти бомбочки разносят все в круге 2-3 км ..По хорошему договорится не получается ,начинаем по плохому и штурмов лобовых уже не будет ..Сперва ФАБ-ы животворящие ,потом пехота ,если стреляют опять повторяем и так до Польше можем дойти
        1. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          0
          Сегодня, 15:03
          Трехтысячки кидать могут только Ту22м3. А с этим напряг ... Я думаю их не для Украины возобновили выпуск . А для уважаемых европейских партнеров
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:53
        Цитата: FoBoss_VM
        Если украинцы говорят значит 150% еще далеко не все уничтожено. Надо добивать и добивать , не слушать их убаюкивающие заявления. Это ложь .

        Нет ничего проще как посмотреть ночью с МКС где горит свет, и долбить до тех пор, пока космонавты не увидят чёрную дыру с очертаниями карты бывшей украины...
    7. amr Ранг пользователя
      amr
      +2
      Сегодня, 13:16
      И заметьте не осенью, когда результаты отсутствия электричества для населения были бы максимально "некомфортные" а именно весной, все четко продумано...
      Интересно все же, вроде как и уже можно начать штурмы и атаки и Одессы и Харькова, но можно еще и подождать пока население не озлобится на самих ВСУ, главно не передержать планочку, когда психологически население начнет ненавидеть всех.
    8. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      0
      Сегодня, 13:18
      С АЭС тоже надо что то делать,пока они работают Украина будет с электричеством.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:57
        Цитата: taiga2018
        С АЭС тоже надо что то делать,пока они работают Украина будет с электричеством.

        no Х охляндию уже запитывают с Буржуинства и, значит, надо продолжать выносить подстанции в Западении, и канашку! Гасить канализацию - с 9-го этажа на двор не набегаешься. Пусть с балкона срут...
    9. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 13:28
      Мэр Харькова заявил о разрушении практически всей критической инфраструктуры в городе

      в тг "записки ветерана" отличный комментарий есть по поводу данной новости - суть в том, что это обычный плач хох.лов на тему "дайте грошей, авось что к рукам прилипнет...", а по факту делить надо на 10...
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +2
        Сегодня, 13:47
        Цитата: Владимир80
        Мэр Харькова заявил о разрушении практически всей критической инфраструктуры в городе

        в тг "записки ветерана" отличный комментарий есть по поводу данной новости - суть в том, что это обычный плач хох.лов на тему "дайте грошей, авось что к рукам прилипнет...", а по факту делить надо на 10...

        Даже если грошей отсыпят ,кто будет восстанавливать ? Там спецы нужны ,строители и т.д. Большинство сбежало ,остальные на передовой в качестве фарша
        К концу апреля начнется коллапс Мы не виноваты ,сами напросились
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:31
      Выключить всю энергетику можно, скорее раздробить на маленькие остров на самообеспечении...
    11. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -1
      Сегодня, 13:39
      Энергетика укры порушенна,по всей окраине тёмные ночи,самое время воспользоваться украм тёмными ночами чобы сало перепрятать. . . winked
    12. maksbazhin Ранг пользователя
      maksbazhin
      0
      Сегодня, 13:42
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    13. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 13:43
      Это хорошо, но проверять нужно, они два года ноют: убили, разрушили дайте денег. В остальном, та же история должен случиться во всех крупных городах. За одик крокус и Белгород это более чем правильно будет.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 15:05
        Цитата: ИванИванов
        Это хорошо, но проверять нужно, они два года ноют: убили, разрушили дайте денег. В остальном, та же история должен случиться во всех крупных городах. За одик крокус и Белгород это более чем правильно будет.

        Только за названные Вами объекты уже надо обесточить Х охляндию, полностью, но есть ещё Донецк, Аллея ангелов, Ростов, Воронеж, Нижний - список можно продолжать долго, а вот долбить надо быстро, и вглубь. Чтоб головы не подымали, пора уже заканчивать с этим Бандерштадтом, хорошо бы парад 9 мая провести на Крещатике!
    14. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +4
      Сегодня, 13:51
      областной центр на протяжении некоторого времини был обесточен на протяжении около пяти суток.

      Это шедевр... Эталон выражения мысли yes
    15. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 14:12
      Пора Харьков освобождать... smile Принести свет и процветание людям.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 15:11
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        Пора Харьков освобождать... smile Принести свет и процветание людям.

        Приносили уже, даже метро прорыли всем гуртом, и что?! Москаляку на гиляку?! Позволили себя в стойло поставить - стойте, ссыте под ноги! Третий год война идёт - хоть один партизанский отряд создан? Данные кто где спит из наёмников переданы? Костыль под поезд заложен? Живите со свечками и ждите - мы обязательно вернёмся! am
    16. akropin Ранг пользователя
      akropin
      +1
      Сегодня, 14:27
      С моей точки зрения делается всё возможное, чтобы мирные жители Харьков покинули.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 15:15
        Цитата: akropin
        С моей точки зрения делается всё возможное, чтобы мирные жители Харьков покинули.

        А с моей точки зрения надо не дать втянуть себя в городские бои в городе-миллионнике. Очень на это х охлы надеяться, в мясорубку нас заманить.
        1. akropin Ранг пользователя
          akropin
          +1
          Сегодня, 15:27
          Ну как вариант блокировать отведением линии фронта на запад от Харькова, чтобы он оказался в нашем тылу.
    17. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:36
      Путин издал Указ "О завершении отопительного сезона на Украине"
    18. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 14:40
      ,
      после ударов по которой областной центр на протяжении некоторого времини был обесточен на протяжении около пяти суток.
      Искусственный интеллект, судя по всему статьи пишет. laughing

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»