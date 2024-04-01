Украинский ТГ-канал: Верховная Рада одобрит новый закон о мобилизации, как только Конгресс США выделит Киеву деньги

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Украинский ТГ-канал: Верховная Рада одобрит новый закон о мобилизации, как только Конгресс США выделит Киеву деньги

Новый закон о мобилизации на Украине будет принят, как только США одобрят выделение дополнительного финансирования, у Киева собственных денег на содержание еще 500 тысяч солдат нет. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники.

Верховная Рада готова проголосовать за новый законопроект, офис президента уже собрал необходимое количество голосов, убедив депутатов принять закон. По словам источника на Банковой, Зеленский планирует в рамках этого закона поставить под ружье не менее 500 тысяч новых солдат. Единственная загвоздка - это отсутствие в украинском бюджете на это средств. Поэтому офис ждет одобрения Конгресса США. При этом ему вообще все равно, каким способом придут деньги, в кредит или под залог, лишь бы они были.



(...) парламент проголосует за законопроект о мобилизации сразу после голосования финансовой помощи для Украины в Конгрессе. Офис президента давно собрал голоса, но наш бюджет не потянет дополнительно 500 тысяч мобилизованных, вот почему законопроект завис в Раде

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Между тем, ситуация на фронте критическая, бригады с передовой не выводятся даже при больших потерях. Если раньше их отводили в тыл на переформирование, то сейчас доукомплектование идет прямо на фронте. Сырский опасается, что отвод любых сил с ЛБС может привести к прорыву фронта. Хотя бригады сильно истощены, имеющихся резервов еще хватает на удержание текущей линии фронта. Так что без мобилизации не обойтись.
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    21 комментарий
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:05

      После этих слов- бандерфюрер и основные лица его шайки -не жильцы!
      Ничего личного- только бизнес!
      Автаназия и нанятые киллеры обойдутся гораздо дешевле потерянных
      лярдов зелёных фунтиков!
      Дедюшка Джо, хоть и ирландец, но свои деньги считать умеет!
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 13:42
        Поскольку и демократы и республиканцы придерживаются линии на сокращение мирового населения планеты Земля предположу, что деньги наркоману США или ЕС всё же выделят. Пауза с задержкой не должна вводить нас в заблуждение. Уж кому кому а США война на Украине как бутерброд с икрой - и приятна глазу и доставляет внутреннее удовольствие. hi
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 15:13
          Торговля двигатель незалежной, торговля землей, а теперь торговля людьми.... Ну это же торговля получается жизнями украинцев за зарубежные бабки. Так видимо украина уже в плотную приблизилась к рабовладельческому строю.
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +1
            Сегодня, 15:19
            ...Так видимо украина уже в плотную приблизилась к рабовладельческому строю.

            Себя они считают самыми свободными людьми в мире.
            Не будем их в этом разубеждать.
            Пусть думаю о себе что угодно. yes
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:06
      «У Киева собственных денег на содержание ещё 500 тысяч солдат нет» —

      — У Киева вообще нет "собственных" денег ...
    3. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:12
      [При этом ему вообще все равно, каким способом придут деньги, в кредит или под залог, лишь бы они были.]

      Кто бы сомневался?! laughing
      Денег дайте, дайте и дайте! Своего ничего нет!
      И они собрались победить Россию?
      На чужие подачки?
      Собирайте чемоданы, хо хлы. И в путь-дорогу! Может где то и примут вас. Хотя вряд ли. До СВО вас мало знали. Сейчас весь мир узнал, что вы ленивые попрошайки!
      1. bandabas Ранг пользователя
        bandabas
        0
        Сегодня, 13:53
        А что ждать от паяца, который предал то, за что его дед сражался.
    4. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:13
      "парламент проголосует за законопроект о мобилизации сразу после голосования финансовой помощи для Украины в Конгрессе"
      А как же свободное, демократическое и главное незалежное государство? Клоуны wink
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 13:14
      Ну напечатают штаты 60 ярдов... людей не напечатаешь.... особенно идейных нациков
    6. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 13:24
      Зеля никак шантажировать американцев удумал? Недавно вероятностью отступления пугал, если денег не дадут, а теперь еще и могилизацию саботировать собрался.
    7. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      0
      Сегодня, 13:25
      О-па, оказывается, "утром — стулья, вечером — деньги" можно!
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:35
      Если бабло дадут, все остальное если и будет, то совсем не быстро...
    9. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:40
      Скажу за себя, прибедняются дабы денежек дали, сопротивление на линии идёт ожесточённое, в контр атаки ходят, по "материковой" России удары наносят. Есть у них и мясо и железо. А ненависти лет на 300 с запасом.
    10. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:40
      О чем и речь, свинарник на подсосе может позволить себе мяса сколько угодно ему экономика не нужна. Мы себе такой роскоши позволить не можем. Поэтому со свинофермой необходимо заканчивать как можно скорее. С другой стороны - мы и помощи не просим, даже когда имеем возможность попросить. Говорят, довольно много африканцев готовы воевать за донбасс. Скорее всего, то же относится к северной корее. Но гарант предпочитает дартаньянить в одиночку. Это выглядит красиво и благородно.. за счет своих граждан.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 13:46
        Цитата: ИванИванов
        Это выглядит красиво и благородно.. за счет своих граждан

        Значит по вашему нужно некрасиво и неблагородно? Как матрасы делают? negative
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 13:54
          В части набора - безусловно. У нас фанатичный и сильный враг, объявивший нам тотальную войну.. Из этого надо исходить, в этой войне хороши многие средства. Мы же до сих пор воюем с ними как с банд подпольем. Метод "курочка по зернышку" тут не работает. Если бы мы так воевали в 43-45, топтались бы в районе Днепра до сих пор.
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 14:01
            Цитата: ИванИванов
            Если бы мы так воевали в 43-45, топтались бы в районе Днепра.

            Не нужно сову на глобус натягивать... сейчас война другая... то что работало тогда - сейчас уже не работает. Да и вспомните Харьков - он тогда 5 раз из рук в руки переходил.
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 14:04
              Взять историю, в каждой войне новые приемы и контр приемы, почему именно сейчас вдруг тупик должен быть?
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Сегодня, 14:07
                Так оно быстро не бывает... гитлер с сентября 39 года блицкригами танковыми воевал.... прошло почти 2 года, а у нас даже сплошного фронта не было. Воевали армиями, как во времена наполеона.... сколько времени ушло в итоге, чтобы придумать новые тактики, перейти к сплошному фронту и т.д.? Вот оно Кузмич как (с)
                1. ИванИванов Ранг пользователя
                  ИванИванов
                  0
                  Сегодня, 14:11
                  Это правда, но у нас как раз 3-й год пошел. Ясно, что методы нужны революционные, прорывные. Как было у Суворова, Нахимова, у красных генералов и маршалов, начиная с 43 го. 1 грамотный маневр под Киевом и город за три дня. К таким решениям нужно стремиться. Время не на нас играет - укрепиться даем.
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:38
      Деменций продавит Конгресс,для получения денег ВСУ ,а иначе свободы ему не видать.

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