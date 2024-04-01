Украинский ТГ-канал: Верховная Рада одобрит новый закон о мобилизации, как только Конгресс США выделит Киеву деньги
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Новый закон о мобилизации на Украине будет принят, как только США одобрят выделение дополнительного финансирования, у Киева собственных денег на содержание еще 500 тысяч солдат нет. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники.
Верховная Рада готова проголосовать за новый законопроект, офис президента уже собрал необходимое количество голосов, убедив депутатов принять закон. По словам источника на Банковой, Зеленский планирует в рамках этого закона поставить под ружье не менее 500 тысяч новых солдат. Единственная загвоздка - это отсутствие в украинском бюджете на это средств. Поэтому офис ждет одобрения Конгресса США. При этом ему вообще все равно, каким способом придут деньги, в кредит или под залог, лишь бы они были.
(...) парламент проголосует за законопроект о мобилизации сразу после голосования финансовой помощи для Украины в Конгрессе. Офис президента давно собрал голоса, но наш бюджет не потянет дополнительно 500 тысяч мобилизованных, вот почему законопроект завис в Раде
- пишет ТГ-канал "Резидент".
Между тем, ситуация на фронте критическая, бригады с передовой не выводятся даже при больших потерях. Если раньше их отводили в тыл на переформирование, то сейчас доукомплектование идет прямо на фронте. Сырский опасается, что отвод любых сил с ЛБС может привести к прорыву фронта. Хотя бригады сильно истощены, имеющихся резервов еще хватает на удержание текущей линии фронта. Так что без мобилизации не обойтись.
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