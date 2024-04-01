Скорость широкополосного интернета удалось увеличить в несколько миллионов раз

Как сообщает американское издание Gizmodo, группе ученых из разных стран удалось найти способ значительно увеличить скорость широкополосного интернета. И речь идёт не о десятках, сотнях или тысячах раз, а о миллионах.Над этим прорывом в сфере интернета работали учёные из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии, Астонского университета Великобритании и компании Nokia Bell Lab из США. По словам специалистов, им удалось использовать новые диапазоны волны в стандартных волоконно-оптических системах.В ходе проведённого эксперимента ученые смогли добиться скорости интернета в 301 миллиона мегабит в секунду. Эта супер скорость в 4,5 миллиона раз превышает среднюю скорость домашнего интернета, например, в Великобритании, где она составляет около 70 мегабит в секунду.Специалисты, работавшие над этим проектом, отметили, что такой прорыв стал возможен благодаря использованию дополнительных спектральных диапазонов, названных условно E и S. По их словам, коммерческие компании используют обычно лишь диапазоны C и L, так как это их устраивает.Опыт международной группы учёных позволит в дальнейшем ускорить интернет по всему миру, не прибегая к модернизации широкополосных сетей, отмечает Gizmodo.

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