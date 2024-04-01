Скорость широкополосного интернета удалось увеличить в несколько миллионов раз

27
Скорость широкополосного интернета удалось увеличить в несколько миллионов раз

Как сообщает американское издание Gizmodo, группе ученых из разных стран удалось найти способ значительно увеличить скорость широкополосного интернета. И речь идёт не о десятках, сотнях или тысячах раз, а о миллионах.

Над этим прорывом в сфере интернета работали учёные из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии, Астонского университета Великобритании и компании Nokia Bell Lab из США. По словам специалистов, им удалось использовать новые диапазоны волны в стандартных волоконно-оптических системах.

В ходе проведённого эксперимента ученые смогли добиться скорости интернета в 301 миллиона мегабит в секунду. Эта супер скорость в 4,5 миллиона раз превышает среднюю скорость домашнего интернета, например, в Великобритании, где она составляет около 70 мегабит в секунду.



Специалисты, работавшие над этим проектом, отметили, что такой прорыв стал возможен благодаря использованию дополнительных спектральных диапазонов, названных условно E и S. По их словам, коммерческие компании используют обычно лишь диапазоны C и L, так как это их устраивает.

Опыт международной группы учёных позволит в дальнейшем ускорить интернет по всему миру, не прибегая к модернизации широкополосных сетей, отмечает Gizmodo.
  • dominternet.ru
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:09
    Что то менять, модернизировать все равно придётся, а это затраты... хотя, замена кабелей/сетей, дело трудоемкое и не быстрое, это все знают, кто с этим связан по работе...
    В общем, дарить начнут ещё быстрее, эффективнее... это помимо пользы, которую имеют нормальные пользователи мировой паутины.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 15:39
      Что то менять, модернизировать все равно придётся,...

      Для провайдеров, если эта информация правдива, начнутся просто золотые времена.
      Оценивая как сейчас отечественные "гуры" интернета за каждую сотню мегабайт кратно накручивают цену, увеличение в миллионы раз скорость интернета их просто озолотит.
      Как говорится, нет предела совершенству. fellow
    2. Mister X Ранг пользователя
      Mister X
      -1
      Сегодня, 15:47
      Великобритании, где она составляет около 70 мегабит в секунду.

      Совсем там отстали от прогресса.
      У нас средняя скорость 500 Mbps, крутые пакеты вытягивают скорость 940
      Провайдер Orange Moldova
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 15:14
    Чем может порадовать РФ эта новость?
    Будем скрещивать пальцы за Сколково?
  3. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:22
    Скорость передачи зависит от длины оптических волн.
    К примеру, стандартный оптический красный имеет скорость от 100 МБит до 500 МБит.
    Но если перевести к ближе оптического оранжевого - тут скорость увеличивается до 1ГБит.
    И не всякое оптическое абонентное оборудование может работать на высоких частотах оптических волн. Не говоря уж до фиолетовых. Там скорость трудно представимое.
    Однозначно, оборудование придется менять по любому, если будут приняты другой стандарт оптической длины волн.
    1. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      +2
      Сегодня, 15:32
      Длинна волны от пурпурного до фиолетового меняется всего в два раза Относительная полоса окна, соответственно тоже. Откуда миллионы? Рентгеновский лазер вструмили что ли? Тогда без свинцовых труселей никак.
      1. ProkletyiPirat Ранг пользователя
        ProkletyiPirat
        0
        Сегодня, 16:10
        да не парьтесь, просто журналюги всегда допускают ошибки в описании тех-терминов, тут скорее всего сравнили локально-домашний интернет и магистральный интернет. Они ещё могли бы его сравнить с голубиной почтой, там разница скоростей передачи вообще улётная будет laughing
  4. Замкадыш Ранг пользователя
    Замкадыш
    +5
    Сегодня, 15:23
    Что-то уж больно смахивает на первоапрельские новости :) Заглянул на этот сайт. Вроде, здравый. только по тексту статьи там интересный момент: ширина окна нового диапазона в 3 раза шире стандартных, а скорость - в 3 миллиона раз.... Меня терзают смутные сомнения. подождем кричать "ура" и в воздух труселя бросать.
    Вообще странно сравнивать среднюю скорость обычного потребителя и скорость в магистральном канале в монопольном режиме.
    Но не оптик я. Если бы по спутниковой связи что-нибудь новое изобрел... Но, увы.
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      0
      Сегодня, 15:43
      Сравнение абонентской линии и магистральной тут скорее ремарка от журналиста, он мало что понял. Если бы сразу написали, что скорость возросла до 301 терабит/сек, то было бы понятнее чем глупое выражение "301 миллион мегабит". Для обычных людей мало что поменяется, разве что распространение оптики на последней миле будет куда быстрее. Пока чаще всего до квартиры/дома идет медь. А в меди такой революции и не было)
      Ну и да,
      1) даже если оптику перекладывать не придется, оборудование, плюс промежуточное (которого тоже дофига) придется заменять очень не быстро.
      2) От революции до оформленного стандарта с учетом не лабораторных условий применения тоже ещё пару лет может пройти
      3) Я в этой революции больше вижу задел для оптических линий в электронике. Сейчас уже такое есть, но будет куда активнее применяться.
    2. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 15:46
      Был когда-то прорыв, когда опять вернули в оборот многомодовые волокна и подняли пропускную способность. Но здесь, действительно, больше похоже на неудачную первоапрельскую шутку.
    3. gridasov Ранг пользователя
      gridasov
      0
      Сегодня, 16:10
      Вопрос не просто в оптике или других уровнях энергии . Вопрос в том ,что плотность энергии выше на уровне ментальности чем на уровне реально осязаемых физических явлений. Вспомните что при определенной модуляции электромагнитного импульса по очень тонкому проводу можно прокачивать кардинально более высокие мощности электроэнергии чем через толстые и многожильные .
  5. gridasov Ранг пользователя
    gridasov
    0
    Сегодня, 15:26
    Это сказка для дилетантов. Надо понимать ,что при двоичном кодировании каждому значению кода есть соответствие электромагнитным импульсом . Поэтому это невозможно просто физически и невозможно математически .
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      0
      Сегодня, 15:45
      Раз вы, очевидно, не дилетант, объясните пожалуйста какие ограничения нам так мешают? Вы на сколько в теме передачи данных по оптическим линиям связи?
      1. gridasov Ранг пользователя
        gridasov
        0
        Сегодня, 15:56
        Я как раз и дилетант. Но в Ваших методологиям анализа фундаментальных процессов. Поэтому не моя задача доказывать .
        1. vargo Ранг пользователя
          vargo
          0
          Сегодня, 15:58
          А, ну тогда, согласно наших методологий анализа фундаментальных процессов, Вы не правы!
          1. gridasov Ранг пользователя
            gridasov
            0
            Сегодня, 16:23
            Вряд ли! Числа знаете ли не обманывают . А мультиполярный транзистор в котором можно передать соответствие значения числа эл.магнитному импульсу это вообще очень просто .
  6. gridasov Ранг пользователя
    gridasov
    0
    Сегодня, 15:31
    Чтобы передавать такие объемы данных кодирование должно опираться на все числа натурального ряда . Только тогда возможно уйти от пропорциональности в соответствии код - импульс.
  7. AlexTss Ранг пользователя
    AlexTss
    +1
    Сегодня, 15:40
    1-е апреля, инет в миллион раз быстрее и gridasov появился fellow
    Прям бинго какое-то... laughing laughing laughing
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      0
      Сегодня, 15:46
      Я видимо не в теме, а что gridasov как-то известен тут?)
      1. gridasov Ранг пользователя
        gridasov
        0
        Сегодня, 15:57
        Забудьте! Общение со мной требует нервов.
        1. vargo Ранг пользователя
          vargo
          0
          Сегодня, 16:01
          Я же скорее интересовался, на сколько ценно ядро ваших мыслей. Возможно необычное мышление даст больше интересных вопросов. Ну или же я просто смотрю на упоротого в свои догмы человека. Большая разница между версиями людей. И не хотелось бы сразу отбрасывать, возможно, просто непонятого человека.
    2. gridasov Ранг пользователя
      gridasov
      0
      Сегодня, 16:00
      Если внимательно почитать ,то эта тема поднималась многократно и давно. Без меня никто не может знать фундамента работы с большими данными. Почему? Потому ,что только я знаю что у Числа есть так называемая функция постоянного значения .
      1. vargo Ранг пользователя
        vargo
        0
        Сегодня, 16:20
        Потому ,что только я знаю

        Тут попахивает излишней самоуверенностью. Если вы только вы знаете как и что, то почему вы ещё там где вы сейчас, а не известны на всеуслышание по миру?
    3. gridasov Ранг пользователя
      gridasov
      0
      Сегодня, 16:11
      Вы рады или мне набраться терпения.
  8. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 15:45
    ВО, спасибо за поздравление! Взаимно! smile
  9. MaikCG Ранг пользователя
    MaikCG
    0
    Сегодня, 16:04
    Пoрнуха в разрешении 146к все ближе.
  10. Sofievka Ранг пользователя
    Sofievka
    0
    Сегодня, 16:05
    В моём подъезде кабельное телевидение, официально, только у меня, но всё подключились ко мне, раз в полгода приходит мастер, режет всё, мат- передать, с его уходом ситуация повторяется, я уже предложил всем халявщикам мне приплачивать, но, да ладно Витёк, что мы не свои

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»