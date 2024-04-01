В западной прессе оценили новые мобильные подразделения ВС РФ для борьбы с дронами
FPV-дроны стали настоящей проблемой для обеих сторон в российско-украинском конфликте. Дешевые беспилотники-камикадзе массово используются на фронте, нанося урон живой силе и технике, а также нередко срывая локальные наступательные действия.
В то же время военное командование РФ инициировало новые оборонительные меры для защиты войск от угроз с использованием беспилотников. Последние включают формирование специальных мобильных зенитных артиллерийских групп в составе нескольких общевойсковых армий России, а также в составе ВВС и армий ПВО.
Оснащенные 23-мм автоматическими пушками ЗУ-23-2, установленными на шасси легких грузовиков, а также пикапами укомплектованными крупнокалиберными пулеметами, эти подразделения призваны обеспечить экономичную и действенную защиту от беспилотных летательных аппаратов, пишет портал Army Recognition, подчеркивая, что многие эксперты высоко оценили такую стратегию из-за ее доступности и эффективности.
В материале говорится, что новое российское мобильное подразделение по борьбе с беспилотниками состоит из двух платформ. Пикапа, вооруженного 12,7-мм пулеметом и служащего командным пунктом, а также сопровождающего его грузовика с колесной формулой 6x6, оснащенного 23-мм зенитной пушечной установкой ЗУ-23-2, расположенной в задней части шасси.
В свою очередь, эксперты выделили сразу ряд преимуществ вооружения, которым оснащены новые мобильные группы ВС РФ.
Во-первых, это пушка ЗУ-23-2, которая способная поражать цели на дальности до 2,5 километров и высоте в 1,5 километра. Кроме того, она может использовать различные типы 23-мм боеприпасов, включая осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойные и трассирующие.
В итоге, как выразились авторы статьи, такая универсальность позволяет комплексу поражать широкий спектр целей, расширяя его возможности за пределы противовоздушной обороны. В частности, данное оружие способно эффективно работать по легкой бронетехнике и пехоте.
Во-вторых, западные эксперты отметили высокую мобильность новых групп ВС РФ.
- говорится в статье.
Наконец, в-третьих, авторы статьи подчеркивают, что, способные эффективно бороться с беспилотниками, мобильные группы ВС РФ сами являются крайне сложной целью для дронов противника. Как пишут эксперты, ключевой особенностью нового российского подразделения по борьбе с БПЛА является использование оборудования радиоэлектронной борьбы и средств постановки дыма.
- говорится в материале.
Подводя итоги, авторы отметили, что возрождение ВС РФ зенитной артиллерии в борьбе с небольшими беспилотниками, такими как FPV-дроны, представляет собой тактическую эволюцию, связанную с экономичным использованием боеприпасов для борьбы с БПЛА.
- Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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