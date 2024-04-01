В западной прессе оценили новые мобильные подразделения ВС РФ для борьбы с дронами

Практика установки ЗУ-23-2 на шасси легкого грузовика значительно повышает его эксплуатационную гибкость и мобильность. Эта адаптация обеспечивает ряд стратегических преимуществ, особенно в контексте борьбы с беспилотниками

Эти машины способны создавать тепловую дымовую завесу, непроницаемую как для оптико-электронных систем, так и для тепловизоров беспилотных летательных аппаратов