В западной прессе оценили новые мобильные подразделения ВС РФ для борьбы с дронами

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В западной прессе оценили новые мобильные подразделения ВС РФ для борьбы с дронами

FPV-дроны стали настоящей проблемой для обеих сторон в российско-украинском конфликте. Дешевые беспилотники-камикадзе массово используются на фронте, нанося урон живой силе и технике, а также нередко срывая локальные наступательные действия.

В то же время военное командование РФ инициировало новые оборонительные меры для защиты войск от угроз с использованием беспилотников. Последние включают формирование специальных мобильных зенитных артиллерийских групп в составе нескольких общевойсковых армий России, а также в составе ВВС и армий ПВО.



Оснащенные 23-мм автоматическими пушками ЗУ-23-2, установленными на шасси легких грузовиков, а также пикапами укомплектованными крупнокалиберными пулеметами, эти подразделения призваны обеспечить экономичную и действенную защиту от беспилотных летательных аппаратов, пишет портал Army Recognition, подчеркивая, что многие эксперты высоко оценили такую стратегию из-за ее доступности и эффективности.

В материале говорится, что новое российское мобильное подразделение по борьбе с беспилотниками состоит из двух платформ. Пикапа, вооруженного 12,7-мм пулеметом и служащего командным пунктом, а также сопровождающего его грузовика с колесной формулой 6x6, оснащенного 23-мм зенитной пушечной установкой ЗУ-23-2, расположенной в задней части шасси.

В свою очередь, эксперты выделили сразу ряд преимуществ вооружения, которым оснащены новые мобильные группы ВС РФ.

Во-первых, это пушка ЗУ-23-2, которая способная поражать цели на дальности до 2,5 километров и высоте в 1,5 километра. Кроме того, она может использовать различные типы 23-мм боеприпасов, включая осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойные и трассирующие.

В итоге, как выразились авторы статьи, такая универсальность позволяет комплексу поражать широкий спектр целей, расширяя его возможности за пределы противовоздушной обороны. В частности, данное оружие способно эффективно работать по легкой бронетехнике и пехоте.

Во-вторых, западные эксперты отметили высокую мобильность новых групп ВС РФ.

Практика установки ЗУ-23-2 на шасси легкого грузовика значительно повышает его эксплуатационную гибкость и мобильность. Эта адаптация обеспечивает ряд стратегических преимуществ, особенно в контексте борьбы с беспилотниками

- говорится в статье.

Наконец, в-третьих, авторы статьи подчеркивают, что, способные эффективно бороться с беспилотниками, мобильные группы ВС РФ сами являются крайне сложной целью для дронов противника. Как пишут эксперты, ключевой особенностью нового российского подразделения по борьбе с БПЛА является использование оборудования радиоэлектронной борьбы и средств постановки дыма.

Эти машины способны создавать тепловую дымовую завесу, непроницаемую как для оптико-электронных систем, так и для тепловизоров беспилотных летательных аппаратов

- говорится в материале.

Подводя итоги, авторы отметили, что возрождение ВС РФ зенитной артиллерии в борьбе с небольшими беспилотниками, такими как FPV-дроны, представляет собой тактическую эволюцию, связанную с экономичным использованием боеприпасов для борьбы с БПЛА.
  • Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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13 комментариев
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  1. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 13:40
    Кто то из посетителей ВО уже упоминал "Шилку". С работающей РЛС, это было бы идеальное решение для борьбы с дронами
    1. hiller Ранг пользователя
      hiller
      +4
      Сегодня, 13:47
      Не уверен в возможностях радиоприборного комплекса РПК-2 , установленного на Шилке. Сможет ли он обнаруживать FPV дроны - вопрос?. Создавался комплекс в начале 60-х. Думаю, потребуется серьёзная модернизация. Хотя сама идея очень здравая., в том числе и про "шайтан-арбу" - ЗУ на грузовиках. Ещё за речкой практиковали для сопровождения колонн и защиты от "духов". Но опять решение упрётся в наличие РЛС.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 13:58
      Проблема не сбить дрон,проблема быстро обнаружить!Сбивать много чем можно,но главное это полное подавление сигнала,и лишение оператора вручную навести дрон на цепь!Сейчас важно решить именно эти проблемы!
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:43
    Ну ЗУ-23 с Афгана на грузовики ставят так что это не ново, а вот FPV это новая "зараза" и к ней пока лекарства эффективного и дешевого нет.
  3. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 13:45
    Вот это то что нужно, можно добавить дроны перехватчики, и сплошной мониторинг. Что мешает датчики вывесить? Если поднять повыше, не так много их и потребуется.
  4. Xenofont Ранг пользователя
    Xenofont
    +4
    Сегодня, 13:50
    Зушки без снарядов с дистанционным подрывом вряд ли будут эффективны против малоразмерных целей. Им бы еще прицелы умные с привязкой к средствам обнаружения. Может лучше больше стволов малого калибра с РЭБом да картечь использовать?
    1. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 14:12
      Зушки без снарядов с дистанционным подрывом вряд ли будут эффективны против малоразмерных целей. Им бы еще прицелы умные с привязкой к средствам обнаружения.

      Судя по всему снарядов с дистанционным подрывом не хватает или их нет совсем для этого калибра. Да и радар тут нужен. Короче в идеале СОН и ПУАЗО в одном флаконе.
  5. yo-yo Ранг пользователя
    yo-yo
    0
    Сегодня, 13:51
    Пишут, что тренер из Мариуполя Борис Кленин сбил квадрокоптер ВСУ из лука. Дёшево и сердито !!
  6. баклан Ранг пользователя
    баклан
    0
    Сегодня, 14:01
    Пушкой от Шилки на пикапе, по ФПВ дронам? Это вообще как? Как они их будут обнаруживать, в бинокль?
  7. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    0
    Сегодня, 14:17
    Шилку в новый этап возрождения в массы в войска насытить по самые гланды. Там и радар сразу и пушки . Все что нужно. Радар только новый воткнуть.
  8. МЮД Ранг пользователя
    МЮД
    0
    Сегодня, 14:27
    Я так понимаю, что эти группы будут работать по дронам самолетного типа, а не по FPV. И будут они находится на значительной дистанции от ЛБС, ибо FPV дроны роем замочат любую подобную группу.
    На одном из ресурсов было сообщение, что что FPV у ВСУ около миллиона наделано и применяют они их почем зря не жалеючи. И с этой заразой нужны другие средства борьбы.
    В данной группе ПВО главное ни чем будет проведено сбитие, а его обнаружение и целеуказание. Для этого нужны звуколокатор широкополосный и узконаправленный, мини радиолокационная станция, световое оборудование для ночного ведения боя.
  9. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 15:05
    А как они пулей в обычный прицел попадают в дрон размером с футбольный мяч на расстоянии в КМ?
    Я думал картечью начали пулять очередями.
    1. agond Ранг пользователя
      agond
      0
      Сегодня, 15:49
      Думается для поражения небольшого квадрокоптера на дистанции 1000 м с вероятностью порядка 70% нужно израсходовать
      более 2шт 30 мм снарядов с программируемым подрывом
      более 6шт 23 мм.снарядов с программируемым подрывом
      естественно нужна РЛС и автоматическая наводка ЗУ ,
      Напрасно думать , что
      человек может увидеть мелкий дрон в небе далее 100м
      яко бы можно руками навести ЗУ-23-2, и попасть в дрон за 1000м, ( на этой дальности поперечник рассеивания больше размеров дрона и вероятность прямого попадания ничтожна мала )
      Не знаю существуют ли где в природе 23 мм. снаряды с программируемым подрывом?

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