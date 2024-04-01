Министерство миграции Нидерландов анонсировало депортацию около 1700 человек на Украину

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Министерство миграции Нидерландов анонсировало депортацию около 1700 человек на Украину

Власти Нидерландов собираются депортировать из страны большое количество беженцев с территории Украины. С таким заявлением выступило министерство миграции Нидерландов.

Речь идет о выдворении с территории королевства около 1700 человек. Их должны выслать на Украину уже сегодня. О том, кого именно собираются депортировать, не сообщается. Но не исключено, что в первую очередь на Украину отправят лиц мужского пола, подлежащих мобилизации в ряды украинской армии.

Таким образом, нидерландское правительство может попытаться обойти законодательные нормы, которые препятствовали бы выдаче украинских граждан именно для мобилизационных мероприятий. Вроде как будут просто депортировать нелегальных мигрантов – стандартная для многих стран процедура, и «фундаментальных принципов Евросоюза», о которых рассуждали многие западные политики, это не нарушает.

Факт в том, что теперь украинские беженцы не смогут чувствовать себя в безопасности даже в таких странах как Нидерланды, не говоря уже о Польше или прибалтийских республиках. Получается, что киевский режим все же может добиться своего уговорами, и западные правительства на фоне провалов ВСУ на фронте вполне могут начать депортацию украинских мужчин, чтобы Киев за их счет пополнял ряды своих вооруженных сил.

Интересно, что украинских граждан депортируют на фоне пребывания в Нидерландах огромного количества «нелегалов» из стран Азии и Африки. То есть, и в этом вопросе руководство одной из «эталонных западных демократий» демонстрирует верность политике двойных стандартов, типичной для «коллективного Запада».
  • Wikipedia / S. Perquin - Eigen werk
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18 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 13:49
    Вот он первый пробный шар. Дальше больше. Перефразируя, - "Ну что сынку помогли тебе твой Е. С.?!".
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 14:01
      Вот он первый пробный шар. Дальше больше. Перефразируя, - "Ну что сынку помогли тебе твой Е. С.?!".

      Кстати, приходит информация что из стран Восточной Европы и Прибалтики начали потихоньку эмигрировать, подальше от границ России, члены российской оппозиции и прочие российские беглецы.
      Не уж то почувствовали что и их могут депортировать от туда, правда не в Россию, а на Украину в ВСУ. recourse
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +1
        Сегодня, 14:09
        Их давно пора туда депортировать. А то что всех с 404 они в утиль опрелелили было понятно с первых дней. Правда некоторым кострюли мешали...
  2. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    +3
    Сегодня, 13:51
    Холопцi, срочно под нож хирурга и делайте из себя жiнок))))
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +1
      Сегодня, 14:10
      А вы не знали там и женщин под мобилизацию, короче всех.
  3. Tochilka Ранг пользователя
    Tochilka
    0
    Сегодня, 13:51
    Как говорится - с почином!
    Может голландцы посчитали, что выслать будет дешевле, чем содержать этих понаехавших дармоедов?
    Опять же спокойнее будет. Без инсталляций из дерьма на стенах и перформансов в облитых кетчупом трусах.

    И вдогон. Даже если вышлют реально - то сколько их на линии фронта окажется и на сколько их хватит. Дня на 2-3, максимум 5?
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:54
      Tochilks hi, нее, тут дело в "добровольцах" для ВСУ, Е. С. либо своих солдатиков в огонь кидать либо убегашек отдать, на фоне нынешних европейских обществ выбор очевиден.
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 13:52
    А что случилось-не в в том месте скакали? lol У них вся европа ипподром,скачут и скачут,только успевай подковывать wassat
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:56
      Бережливый hi, в том то и дело что скачут по всей Европе, а должны по мнению Вашингтона скакать под Часов Яром.
  5. Piramidon Ранг пользователя
    Piramidon
    +1
    Сегодня, 14:00
    Вместо F-16 решили отправить им их же украинское мясо. Укровоенкомы уже подтягиваются к границам.
  6. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 14:08
    Кто так анонсирует. Надо вот как. -Почтенейшая публика!Спешите видеть,незабываемое зрелище!Впервые в Европе!Депортация около 1700 человек на Украину! . . . winked
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:12
    То есть, и в этом вопросе руководство одной из «эталонных западных демократий» демонстрирует верность политике двойных стандартов, типичной для «коллективного Запада».
    . Почему то вспомнил некоторых, особо просвещенных, осевших в гейропах, как они с пафосно говорили, что там гейропа, территория закона!!!
    Ну так "по законам" тамошним, самостийников отправят обратно, защищать их самостийность... наверное их, если они в это ещё верят.
  8. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 14:15
    Видать надоело кармить дармоедов.
    Правильный подход. Одобряю.
  9. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:34
    Вот вам полноразмерный полк.Не удивлюсь что они уже прошли слаживание и оборудование уже на Украине
  10. bandabas Ранг пользователя
    bandabas
    0
    Сегодня, 14:38
    Сдается мне депортируют "ночных бабочек" и трансов. Дабы убрать конкуренцию. На сухпай ло места жительства выдадут по паре кило культивированной голландской анаши.
  11. bandabas Ранг пользователя
    bandabas
    0
    Сегодня, 14:38
    Сдается мне депортируют "ночных бабочек" и трансов. Дабы убрать конкуренцию. На сухпай ло места жительства выдадут по паре кило культивированной голландской анаши.
  12. bandabas Ранг пользователя
    bandabas
    0
    Сегодня, 14:41
    Сдается мне депортируют "ночных бабочек" и трансов. Дабы убрать конкуренцию. На сухпай ло места жительства выдадут по паре кило культивированной голландской анаши.
  13. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 14:45
    Руанда становится с каждым часом всё привлекательнее!!!

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