Власти Нидерландов собираются депортировать из страны большое количество беженцев с территории Украины. С таким заявлением выступило министерство миграции Нидерландов.Речь идет о выдворении с территории королевства около 1700 человек. Их должны выслать на Украину уже сегодня. О том, кого именно собираются депортировать, не сообщается. Но не исключено, что в первую очередь на Украину отправят лиц мужского пола, подлежащих мобилизации в ряды украинской армии.Таким образом, нидерландское правительство может попытаться обойти законодательные нормы, которые препятствовали бы выдаче украинских граждан именно для мобилизационных мероприятий. Вроде как будут просто депортировать нелегальных мигрантов – стандартная для многих стран процедура, и «фундаментальных принципов Евросоюза», о которых рассуждали многие западные политики, это не нарушает.Факт в том, что теперь украинские беженцы не смогут чувствовать себя в безопасности даже в таких странах как Нидерланды, не говоря уже о Польше или прибалтийских республиках. Получается, что киевский режим все же может добиться своего уговорами, и западные правительства на фоне провалов ВСУ на фронте вполне могут начать депортацию украинских мужчин, чтобы Киев за их счет пополнял ряды своих вооруженных сил.Интересно, что украинских граждан депортируют на фоне пребывания в Нидерландах огромного количества «нелегалов» из стран Азии и Африки. То есть, и в этом вопросе руководство одной из «эталонных западных демократий» демонстрирует верность политике двойных стандартов, типичной для «коллективного Запада».