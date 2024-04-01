ISW: Наиболее вероятным направлением масштабного наступления ВС России является Авдеевское

(...) субботняя массированная танковая атака показала, что российское командование отдает приоритет району Авдеевки, возможно, захочет укрепить свое положение там

Но ISW по-прежнему считает, что российские силы, скорее всего, смогут начать согласованную крупномасштабную наступательную операцию только на одном операционном направлении за один раз из-за ограничений России в плане людских ресурсов и планирования

Российские войска продолжат наступать на западе Донецкой области, это наиболее вероятное направление для развития наступательной операции. К такому выводу пришли аналитики из американского Института войны.Эксперты ISW не сомневаются, что ВС России в ближайшие месяцы перейдут в масштабное наступление, но вот направление, где последует главный удар, пока точно определить не получается. Тем не менее американцы склоняются к тому, что это будет Авдеевское направление, поскольку командование российской группировкой уделяет ему пристальное внимание.- пишет Страна.ua со ссылкой на ISW.Между тем, Генштаб ВСУ совсем другого мнения, украинские генералы обращают внимание на сосредоточение российских войск на оси Луганск - Харьков и не исключают, что командование ВС России выберет северное направление для наступления с последующим захватом Харькова. В то же время в Киеве признают, что направлений для вероятного удара четыре, и это минимум. На сегодняшний день это Харьковское, Бахмутское, Авдеевское и Запорожское.- добавляют американские эксперты.