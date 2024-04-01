ISW: Наиболее вероятным направлением масштабного наступления ВС России является Авдеевское

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ISW: Наиболее вероятным направлением масштабного наступления ВС России является Авдеевское

Российские войска продолжат наступать на западе Донецкой области, это наиболее вероятное направление для развития наступательной операции. К такому выводу пришли аналитики из американского Института войны.

Эксперты ISW не сомневаются, что ВС России в ближайшие месяцы перейдут в масштабное наступление, но вот направление, где последует главный удар, пока точно определить не получается. Тем не менее американцы склоняются к тому, что это будет Авдеевское направление, поскольку командование российской группировкой уделяет ему пристальное внимание.



(...) субботняя массированная танковая атака показала, что российское командование отдает приоритет району Авдеевки, возможно, захочет укрепить свое положение там

- пишет Страна.ua со ссылкой на ISW.

Между тем, Генштаб ВСУ совсем другого мнения, украинские генералы обращают внимание на сосредоточение российских войск на оси Луганск - Харьков и не исключают, что командование ВС России выберет северное направление для наступления с последующим захватом Харькова. В то же время в Киеве признают, что направлений для вероятного удара четыре, и это минимум. На сегодняшний день это Харьковское, Бахмутское, Авдеевское и Запорожское.

Но ISW по-прежнему считает, что российские силы, скорее всего, смогут начать согласованную крупномасштабную наступательную операцию только на одном операционном направлении за один раз из-за ограничений России в плане людских ресурсов и планирования

- добавляют американские эксперты.
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    8 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:54
      Наступать нужно там где и близко не ждут,а значит или в Белгородчине,или брать Одессу!
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:07
        Наступать нужно там где и близко не ждут,а значит или в Белгородчине,или брать Одессу!

        А как Вам такой вариант - одновременное движение на запад всего фронта СВО и удар под дых в самом неожиданном месте или местах.
        Вариантов много, пусть янки с бриттами чешут репу. yes
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 14:47
          Под Авдеевкой сейчас горячо.Украинские ресурсы сообщают о мощнейшей атаке нашей армии к западу от Авдеевки. Идет штурм Семеновки, Бердычей, продвижение к Уманскому и Яснобродовке. Противник сообщает, что такой плотности огня не было с момента битвы за Авдеевку. Крайне интенсивная атака. Возможно, к утру будет что-то известно относительно этой атаки.

          Есть успехи в районе Семеновки, где мы отбили несколько вражеских позиций. В Бердычах удается давить врага: артиллерия и авиация не останавливается ни на секунду, ФАБы и снаряды летают ежесекундно.

          . Наши войска расширили серую зону (свыше 2.5 км²) вглубь западнее Тоненького в сторону Уманского. Враг отступил вплоть до окраин Уманского, скоро будут бои за это село. С мест сообщается об очень мощных успехах у наших парней, плотно работает арта и ВКС бомбами, у врага очень большие потери.

          Есть продвижение южнее Невельского. Но само село четыре дня назад еще было не нашим. Заявляется об активных штурмах у Тоненького, Семеновки, Бердычей. Идет форсирование реки у Семёновки.


          https://dzen.ru/a/ZgmfpnKZeydrE4Jp
      2. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
        Ratmir_Ryazan
        +1
        Сегодня, 15:08
        Наступать нужно там где и близко не ждут,а значит или в Белгородчине,или брать Одессу!


        Белгородская область и так наша, расскажите как вам в нынешних условиях видится наступление на Одессу?

        Наши корабли забились в бухты от Севастополя до Новороссийска потомучто противник в открытом море может поражать их и ракетами и надводными дронами в любое время суток на расстоянии за сотни км от своего берега!!! Ни о какой десантной операции не может быть и речи, ни один наш корабль сейчас не сможет близко подойти к Одессе. По суши тем более, мы месяцами штурмуем небольшие деревни, до освобождения Херсона, Николаева очень далеко.

        Не надо торопиться писать турбопатриотичный комментарий, для начала обдумайте то, что вы предлагаете!!!
    2. hiller Ранг пользователя
      hiller
      +1
      Сегодня, 13:58
      Пусть матрасы "склоняются" и как можно дольше. Выбор всё равно за нами. А где и когда - это только наше решение. Точнее решение ГШ ВС РФ, утвержденное Верховным. Не их собачье дело.
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:00
      то ВС России в ближайшие месяцы перейдут в масштабное наступление, но вот направление,

      Для начала хорошо бы выбомбить инфраструктуру с повышенной интенсивностью. Чтоб не два объекта в день.
    4. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      +1
      Сегодня, 14:13
      А что им гадать? Увидят, никуда не денутся. ГШ РФ и верховный сами определятся, никого не спросят.
    5. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:40
      ВС России в ближайшие месяцы перейдут в масштабное наступление, но вот направление, где последует главный удар, пока точно определить не получается

      Терпение – лучший способ узнать будущее.

      российские силы, скорее всего, смогут начать согласованную крупномасштабную наступательную операцию только на одном операционном направлении за один раз из-за ограничений России в плане людских ресурсов и планирования

      ДятлыБлин. Крупномасштабные наступательные операции всегда проводятся только на одном оперативном направлении, в соответствии с главным стратегическим принципом концентрации усилий для получения максимального преимущество над противником. А наступление по нескольким, да ещё и расходящимся, направлениям – это дурь приводящая к распылению сил и ослаблению силы ударов. Так только немецкие генералы во Второй Мировой чудили, с довольно предсказуемым результатом...

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