ISW: Наиболее вероятным направлением масштабного наступления ВС России является Авдеевское
Российские войска продолжат наступать на западе Донецкой области, это наиболее вероятное направление для развития наступательной операции. К такому выводу пришли аналитики из американского Института войны.
Эксперты ISW не сомневаются, что ВС России в ближайшие месяцы перейдут в масштабное наступление, но вот направление, где последует главный удар, пока точно определить не получается. Тем не менее американцы склоняются к тому, что это будет Авдеевское направление, поскольку командование российской группировкой уделяет ему пристальное внимание.
- пишет Страна.ua со ссылкой на ISW.
Между тем, Генштаб ВСУ совсем другого мнения, украинские генералы обращают внимание на сосредоточение российских войск на оси Луганск - Харьков и не исключают, что командование ВС России выберет северное направление для наступления с последующим захватом Харькова. В то же время в Киеве признают, что направлений для вероятного удара четыре, и это минимум. На сегодняшний день это Харьковское, Бахмутское, Авдеевское и Запорожское.
- добавляют американские эксперты.
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