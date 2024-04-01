Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт
Инцидент в территориальном центре комплектования в Ровно получил дальнейшее продолжение. Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт.
Ранее украинские СМИ опубликовали информацию о том, что офицер занимался на рабочем месте не очень приличными вещами, и речь могла идти о домогательствах к сотрудницам военкомата. После этого, вероятно, стремясь избежать повышенного внимания к себе, военком и решил уйти в боевое подразделение.
Командование ВСУ утверждает, что военком принял такое решение самостоятельно. К его работе претензий у вышестоящего начальства не было, но командование отметило недопустимость решения личных вопросов на рабочем месте.
- заявило командование группировки «Запад» ВСУ.
Таким образом, даже в этой пикантной истории украинские военные видят «российский след». Хотя они и не обвиняют РФ в том, что это российские спецслужбы заставили военкома приставать к сотрудницам, но дают понять, что слив такой информации в интернет произошел именно благодаря российским каналам.
Ранее в Харькове обвинили в «шпионаже» на Россию сотрудницу местного детского сада. Женщине вменяют в вину то, что она передавала российским спецслужбам некие «сведения военного характера».
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