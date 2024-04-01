Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт

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Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт

Инцидент в территориальном центре комплектования в Ровно получил дальнейшее продолжение. Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт.

Ранее украинские СМИ опубликовали информацию о том, что офицер занимался на рабочем месте не очень приличными вещами, и речь могла идти о домогательствах к сотрудницам военкомата. После этого, вероятно, стремясь избежать повышенного внимания к себе, военком и решил уйти в боевое подразделение.

Командование ВСУ утверждает, что военком принял такое решение самостоятельно. К его работе претензий у вышестоящего начальства не было, но командование отметило недопустимость решения личных вопросов на рабочем месте.

Отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения России

- заявило командование группировки «Запад» ВСУ.

Таким образом, даже в этой пикантной истории украинские военные видят «российский след». Хотя они и не обвиняют РФ в том, что это российские спецслужбы заставили военкома приставать к сотрудницам, но дают понять, что слив такой информации в интернет произошел именно благодаря российским каналам.

Ранее в Харькове обвинили в «шпионаже» на Россию сотрудницу местного детского сада. Женщине вменяют в вину то, что она передавала российским спецслужбам некие «сведения военного характера».
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    18 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 13:59
      Зам. Подсидел, вот и всплыло, а этот в штабе "писарем" отсидится пока не утихнет, а потом глядишь и "героем" в родной центр вернется, к тетенькам.
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +4
        Сегодня, 14:09
        Сейчас Зам будет целоваться с блондинкой, брюнеткой и рыженькой wassat
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 14:10
          хрыч hi, очень даже может быть, а может и свой новый гарем состряпает, желающих только свистни.
        2. usr01 Ранг пользователя
          usr01
          0
          Сегодня, 14:40
          Цитата: хрыч
          ...будет целоваться с блондинкой, брюнеткой и рыженькой

          да на здоровье!!! laughing
          Я вобще подумал - два мужика целуются... lol
    2. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      +6
      Сегодня, 14:00
      по мне так это было укрепление командного духа ТЦК в прямом эфире так сказать.
      И потом. Поцелуи. Ну ёлы-палы - это для шестого класса.
      Вот если бы он всех их одну за одной отшпёхал бы, вот за это ему можно было бы даже какой-то укроорден дать.
      Типа "90 дней без сифилиса в боевой обстановке".
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:02
      Теперь он может придаваться любимому занятию сколько угодно! laughing Главное,макияж вовремя нанести,и будет этот военком "любимицей "своего подразделения! wassat
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 14:23
        Есть же пословица: "Не мути с женой брата и сотрудницей из аппарата!" winked
        Боком выйдет.
    4. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 14:03
      Интересно,а на фронте с кем будет целоваться ровенский военком. . . winked
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 14:08
        aндрей мартов hi, так кто сказал что он прям на ФРОНТ поедет? Эт он рапорт написал, да и там с походно - полевыми проблем нет.
      2. HAM Ранг пользователя
        HAM
        +5
        Сегодня, 14:16
        Во,будет прикол,когда он там встретится с теми кого ранее наловил и отправил на убой.... wassat
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 14:22
          НАМ hi, с вероятность 90%ничего не будет, если он конечно на линию попадет, а не в штабе за 100500 км отсидится, хотя 10%оставляю,что гранатка под ноги с "российской" птички может и упасть wink, говорят у амеров во Вьетнами такое по ночам в окопчики где сидели "любимые" офицеры прилетало, правда тогда без коптеров обходились.
    5. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 14:23
      Интересно, а какие сведения военного характера могла передавать сотрудница детского сада? Сколько раз Саша сходил на горшок?...
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:32
      Не умеет целоваться ,так бы не сдали .............
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:41
      речь могла идти о домогательствах к сотрудницам военкомата
      Теперь до него будут на фронте домогаться "Ланцеты" wink
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 14:45
      Жена наверное плешь проела. От взбесившейся хохлушки не то что на фронт, сразу в ад сиганешь.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Пленник
        Жена наверное плешь проела. От взбесившейся хохлушки не то что на фронт, сразу в ад сиганешь.

    9. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:10
      Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт.
      Так Зе обещал же "беби-бума", вот мужик и решил подключиться и помочь, в меру сил
      речь могла идти о домогательствах к сотрудницам военкомата.
      Прости меня, но я видимо шовенист, я вот с его стороны особых то домогательств ни в одном из трех показанных эпизодов как то и не увидел, скорей уж наоборот...большую активность сотрудницы проявляли... А они так же на фронт едут?
    10. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 15:50
      Целовавшийся с сотрудницами ТЦК ровенский военком написал заявление о переводе на фронт

      Оказался геем, братва затюкала, поехал к себе подобным на фронт. Там, пока не прихлопнут дроном, все будэ як трэба у толерастив.

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