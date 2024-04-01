На границе Молдавии и Украины замечены сотрудники немецкой полиции
В сети опубликовано видео, снятое жителем одного из приграничных с Украиной молдавских населенных пунктов, на котором запечатлены сотрудники немецкой полиции. Судя по тому, что немецкие полицейские в форме, с табельным оружием и на служебном автомобиле, они находятся на территории Молдавии отнюдь не в качестве туристов.
Автор видео обратился за разъяснениями по поводу правомочности присутствия иностранных полицейских на территории Молдавии к сопровождавшему немцев сотруднику молдавской пограничной полиции, однако тот в ответ заявил, что ФРГ направила своих правоохранителей для усиления охраны определенных участков границы с Украиной. По-видимому, имеются в виду отрезки молдавской границы, пользующиеся наибольшей популярностью у беглецов из концлагеря, в который превратил свою страну утративший остатки своей легитимности глава киевского режима Зеленский.
Ранее сообщалось, что молдавские власти намерены оказывать активное содействие Киеву в отлове украинских уклонистов. Выявленных на территории Молдавии украинских мужчин призывного возраста планируется депортировать на Украину, где они имеют все шансы попасть в руки сотрудников ТЦК (военкоматов).
Ранее из всех соседних с Украиной стран беглецов от тотальной мобилизации выдавала Киеву только Польша. После присоединения Молдавии к списку стран, выдающих Киеву беглых потенциальных призывников, для "невыездных" граждан Украины остается лишь пути через труднопроходимые леса и горы в Румынию или Венгрию.
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