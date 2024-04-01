На границе Молдавии и Украины замечены сотрудники немецкой полиции

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На границе Молдавии и Украины замечены сотрудники немецкой полиции

В сети опубликовано видео, снятое жителем одного из приграничных с Украиной молдавских населенных пунктов, на котором запечатлены сотрудники немецкой полиции. Судя по тому, что немецкие полицейские в форме, с табельным оружием и на служебном автомобиле, они находятся на территории Молдавии отнюдь не в качестве туристов.

Автор видео обратился за разъяснениями по поводу правомочности присутствия иностранных полицейских на территории Молдавии к сопровождавшему немцев сотруднику молдавской пограничной полиции, однако тот в ответ заявил, что ФРГ направила своих правоохранителей для усиления охраны определенных участков границы с Украиной. По-видимому, имеются в виду отрезки молдавской границы, пользующиеся наибольшей популярностью у беглецов из концлагеря, в который превратил свою страну утративший остатки своей легитимности глава киевского режима Зеленский.






Ранее сообщалось, что молдавские власти намерены оказывать активное содействие Киеву в отлове украинских уклонистов. Выявленных на территории Молдавии украинских мужчин призывного возраста планируется депортировать на Украину, где они имеют все шансы попасть в руки сотрудников ТЦК (военкоматов).

Ранее из всех соседних с Украиной стран беглецов от тотальной мобилизации выдавала Киеву только Польша. После присоединения Молдавии к списку стран, выдающих Киеву беглых потенциальных призывников, для "невыездных" граждан Украины остается лишь пути через труднопроходимые леса и горы в Румынию или Венгрию.

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    19 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 14:39
      Ничего страшного,новый тренд от европы "псевдовежливые оккупанты ' wassat
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +5
        Сегодня, 14:43
        Вчера этот ролик в телеге видел.
        А что тут нового: немцы прислали свои зондеркоманды на оккупированные территории.
        С таким презиком, как Сайя Манду, Молдавия утратила даже остатки суверенности: на её территории немецкие полицаи отлавливают беглых украинцев и отправляют их на свинорезку.
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 14:49
          Цитата: Бородач
          С таким презиком, как Сайя Манду, Молдавия утратила даже остатки суверенности:

          Майе Санду ,для того что бы что то потерять в Молдове ,надо для начала приехать в Молдову .ЕЕ уже откровенно стебут на счет того что она управляет страной из ЕС
          1. Mitos Ранг пользователя
            Mitos
            0
            Сегодня, 15:00
            У Молдовы только один выход есть, манду им скинуть не дадут. А рядом есть регион, что как раз против этих... немцы отловом занимаются, в европу только через мясокомбинат.
        2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 15:09
          Под нож, свинорылых. Все правильно. Теперь,пусть под Авдеевкой " поскачут". В окопах. Там и печенюшки есть.)
    2. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +3
      Сегодня, 14:45
      Нацистские охранники концлагеря.... Трагедия повторяется как фарс. Что ещё свидомым нужно, чтобы понять, как их беспощадно поимели? Бнзнадёжный случай, по моему
    3. guest Ранг пользователя
      guest
      +2
      Сегодня, 14:45
      И всё их на старые грабли тянет, опять как в 1941 полцаи там.
    4. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 14:45
      Молдавану похрен на все а немчура по хозяйски осматривает землю.
    5. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 14:49
      Зондеркоманды вновь на оккупированных землях? "Шольц капут" учитесь ушлепки выговаривать .
    6. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 14:50
      В ФРГ Bundespolizei (Федеральной полиции).выполняет функции пограничной службы. Так, что это не просто полицаи, это пограничники, к слову я непонимаю, на каком основании они сейчас несут службу так далеко от дома, в стране не входящей не ЕС, не в НАТО
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 15:32
        на каком основании они сейчас несут службу так далеко от дома
        Перевалив через границу укробеженцы едут в Германию на пособия, а оно им надо?
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 16:22
          Цитата: Болторез
          Перевалив через границу укробеженцы едут в Германию на пособия, а оно им надо?

          Ну видимо надо, раз "майдан" поддержали, а сейчас оказывают огромную помощь.
          Тут думаю иное. Они и сейчас помогают Украине. Тем, что ловят "ухилянтов" и отправляют их прямиком в тесные объятия ТЦК, а так же дают возможность снять часть сил погранслужбе Украины с этого участка и направить их на пополнение штурмовых бригад НГУ «Стальная граница» и «Ярость», которые формирует погранслужба Украины
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:50
      «Замечены сотрудники немецкой полиции» —

      — Полицаи ...
    8. kroskar99 Ранг пользователя
      kroskar99
      +1
      Сегодня, 14:58
      Хороший немецкий нацист - мертвый немецкий нацист
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:05
      Вы не понимаете, это "братская помощь"... в общем, это другое wink
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 15:35
        на украине и том числе в Киеве немерено оружия раздали гражданским - и тишина
        2-5-15 гражданских могли бы реальных шухер навести в какой нибудь Одесской или Черниговской области
        а там глядишь и до батальона или Бригады подрастут им. Б. Хмельницкого
        Черниговской или Одесской Народной Республики
        было бы куда - народ бы охотнее шел - чем в ВСУ
        а ядро сопротивления можем и мы создать из 15 бойцов ССО или СпН СВР
        или как вариант дядя Вова просто еще такой команды не давал
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 16:02
          Все сложно/просто... их вроде как не плохо "кормили", сказками, печенюшками, да и морковка на верёвочке, перед носом, подвешена давно и... в общем понятно.
          Мояхатаскраю и прочее подобное работало, работает и... а там посмотрим, как дальше пойдёт.
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 16:12
            скорее мы просто постепенно готовим украинцев к восстанию
            - так сказать - пока еще супец не сварился
            как будут готовы - дядя Вова даст отмашку
            а партизанский костят составят наш СпН ГРУ, СВР и ССО
            это как из Алеппо 100 английских бойцов САС не могли выбить 3 года
            или как в САР 16 наших СпН ССО сдерживали 300 наёмников США
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 15:07
      Полицай он и в Молдове полицай wassat

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