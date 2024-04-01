Лучшие в своем классе ЗРК «Тор-М2» пройдут глубокую модернизацию

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Лучшие в своем классе ЗРК «Тор-М2» пройдут глубокую модернизацию

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», заслужившие особенное внимание оружейного мира после двух лет боевой действий в ходе специальной военной операции, поставляются в Вооруженные Силы РФ с 2016 года.

Эти новые комплексы ПВО, предназначенные для прикрытия с воздуха мотострелковых и танковых бригад сухопутных войск, а также административных и гражданских объектов, разработаны и созданы на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).

Как отмечают на ИЭМЗ «Купол», предприятие является «головным» не только в производстве, но и в разработке зенитного ракетного комплекса малой дальности, представляя собой, по сути, объединенный научно-производственный комплекс.

Недавно стало известно о том, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» пройдет глубокую модернизацию с учетом применения в зоне специальной военной операции на Украине. Мало того: в экспертной среде появилась информация, что технологические процессы в этом направлении уже ведутся.

И вскоре эту информацию подтвердил генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов:

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства «Тор». Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», - подчеркнул Фанил Зиятдинов.

Следует отметить, что ЗРК «Тор-М2» обладает увеличенным до 16 ракет боекомплектом и новыми зенитными управляемыми ракетами, отличающимися уменьшенными массогабаритными показателями, повышенной точностью стрельбы и расширенной зоной поражения. Они способны поражать самолеты тактической и армейской авиации, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, снаряды РСЗО, управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также разведывательные и ударные беспилотники.

Кроме того, инженеры «Купола» в настоящее время ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения, подчеркнул генеральный директор предприятия.


По его словам, за последнее время на «Куполе» серьёзно изменились производственные мощности, объемы выпуска и номенклатуры продукции и условия труда. Еще буквально десять лет назад ИЭМЗ «Купол» выпускал лишь ЗРК «Тор-М2У», а сегодня предприятие производит новейший ЗРК «Тор-М2» в четырех вариантах исполнения боевой машины.

По словам Фанила Зиятдинова, инвестиции в техническое перевооружение предприятия в 2023 году выросли почти в четыре раза. Кроме того, в два раза увеличились вложения в строительство и реконструкцию производственных площадей.

Такое стремительное развитие ИЭМЗ «Купол» во многом стало возможным благодаря поддержке головной компании - Концерна ВКО «Алмаз – Антей», которая, по словам Фанила Зиятдинова, определяет идеологию деятельности ижевского завода.

«Всегда получаем поддержку со стороны генерального директора холдинга – Яна Валентиновича Новикова. Он содействует в оперативном решении производственных и организационных вопросов, помогает личным советом. Коллектив ИЭМЗ «Купол» ценит это доверие и стремится его оправдать», - отмечает генеральный директор оборонного предприятия.
  • ИЭМЗ "Купол"
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12 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pavel57 Ранг пользователя
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 14:16
    Следует отметить, что ЗРК «Тор-М2» обладает увеличенным до 16 ракет боекомплектом и новыми зенитными управляемыми ракетами, отличающимися уменьшенными массогабаритными показателями, повышенной точностью стрельбы и расширенной зоной поражения.

    Следует отметить, что ракета разработана в МКБ" Вымпел" ( входит в КТРВ).
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:29
      Мне более интересен Бук-М4 и его характеристики.Как минимум радиус поражения должен возрасти до 100 км с нынешних 70 км у Бук-М3. Ссылка на статью от 2015 года.

      . Российские инженеры приступают к разработке "Бука-М4"


      https://www.mk.ru/politics/2015/08/12/rossiyskie-inzhenery-pristupili-k-razrabotke-bukam4-sleduyushhego-pokoleniya.html

      Интересно скоро ждать в войсках?
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: OrangeBigg
        Мне более интересен Бук-М4 и его характеристики.Как минимум радиус поражения должен возрасти до 100 км с нынешних 70 км у Бук-М3. Ссылка на статью от 2015 года.

        Бук-М3 недавно начали производить, четвертая модификация скорее всего в стадии аванпроекта и появится лет через 10 в войсках.
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 14:34
          Бук-М3 производят с 2016 года. Почему через 10 лет?В 2015 году приступили к разработке Бук-М4.Это 9 лет назад.Вы говорите что нужно ещё 10 лет.Получается что для разработки Бук-М4 требуется 20 лет.Нет.Многовато что то.С-500 и тот быстрее создали.
      2. Алексей Лантух Ранг пользователя
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 14:47
        Вообще то БУК и ТОР системы для разных целей. У них разный диапазон километража и разные объекты защиты.
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 14:51
          Ну это понятно.Бук это войсковая ПВО средней дальности,а Тор войсковая ПВО малой дальности.
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:20
    С учетом числа и дешевизны беспилотников, нужны в том числе совсем небольшие боеприпасы, и м.б. сменные контейнеры разного типа ракет.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 14:32
    Нужен ТорМ3 с 32ракетами,или даже с 64ракетами которые будут работать по дронам исключительно!
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 15:49
      разработана транспортно-боевая машина ТБМ в довесок к основному ЗРК Тор-М2
      без РЛС кругового обзора на башни, только с РЛС подсвета цели и оптикой с 32 ЗУР
      для повышения огневой производительности основного ЗРК
      есть еще вариант Тор-ФМ так же под 16 и 32 ЗУР
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:39
    Лишь бы беспилотники хорошо доставал!
  5. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 15:13
    Это конечно хорошо, на нос нужны зенитные артиллерийские комплексы с дистанционным подрывом, только такие комплексы смогут отразить массированную атаку беспилотников.

    Ростех где ЗАК Деривация-ПВО?!!!!!!!

    Причем такой комплекс нужен и в мобильной версии на шасси БМП и в стационарной типа турели с удаленным управлением.

    Ростех проснетесь там!!! Мы теряем людей и технику от копеечных дронов.
  6. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +2
    Сегодня, 15:39
    Статья какая-то ни о чем, подобные общие фразы что Тор развивают и усовершенствуют появляются каждые несколько месяцев. Насколько я помню в 2022 году обещали удвоить боекомплект.

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