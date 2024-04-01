«««Захарова: МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» »»»

МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Это произойдет позже.Такую информацию озвучила в эфире «Первого канала» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Она особо подчеркнула, что в ноте, направленной министерством иностранных дел РФ в Киев, упоминания о трагедии в «Крокусе» отсутствуют. Этот документ составлен на основе нескольких международных конвенций, касающихся актов бомбового терроризма и их финансирования.- пояснила Захарова.На данный момент следствие по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» еще не завершено. И хотя в этом особо тяжком преступлении уже выявлен отчетливый «украинский след», до завершения следственных мероприятий, когда будут сделаны соответствующие выводы, нет оснований на официальном уровне обвинять Киев в его организации. Поэтому нота, также юридически выполняющая функцию досудебной претензии в адрес киевского режима, будет направлена позже.Ранее министерство иностранных дел России направило украинской стороне требование о передаче в руки российского правосудия лиц, причастных к подготовке, организации и совершении терактов. Речь идет о периоде с 2022 года по настоящее время. Параллельно Москва ведет подготовку исков в международные судебные органы по поводу причастности Украины к террористической деятельности.

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