Захарова: МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

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Захарова: МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Это произойдет позже.

Такую информацию озвучила в эфире «Первого канала» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она особо подчеркнула, что в ноте, направленной министерством иностранных дел РФ в Киев, упоминания о трагедии в «Крокусе» отсутствуют. Этот документ составлен на основе нескольких международных конвенций, касающихся актов бомбового терроризма и их финансирования.

Речь идет о досудебных претензиях

- пояснила Захарова.

На данный момент следствие по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» еще не завершено. И хотя в этом особо тяжком преступлении уже выявлен отчетливый «украинский след», до завершения следственных мероприятий, когда будут сделаны соответствующие выводы, нет оснований на официальном уровне обвинять Киев в его организации. Поэтому нота, также юридически выполняющая функцию досудебной претензии в адрес киевского режима, будет направлена позже.

Ранее министерство иностранных дел России направило украинской стороне требование о передаче в руки российского правосудия лиц, причастных к подготовке, организации и совершении терактов. Речь идет о периоде с 2022 года по настоящее время. Параллельно Москва ведет подготовку исков в международные судебные органы по поводу причастности Украины к террористической деятельности.
  • МИД РФ
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34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 14:05
    Самим то не смешно уже? Что потом то последует, чем убеждать будем?
    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +3
      Сегодня, 14:10
      Да ладно , найдем чем. Лавров недавно сдал в эксплуатацию новейший краснофломастерный завод. Ща как нарисуем нарисуем , то то украинцы обделаются жидко.. Тут то их и возьмут за жабры
    2. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      +9
      Сегодня, 14:15
      Это неважно. Важен прецедент вовлечения высшего руководства Украины в террористическую деятельность.
      Эта самая деятельность является основной угрозой очень многим странам.
      Соответственно им надо будет дать ответ - либо они врут своему населению либо им надо будет надавить на Украину чтобы она выдала указанных лиц.
      В любом случае это игра в плюс России. Так что я - ЗА.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +4
        Сегодня, 14:22
        Если заметное число стран так же признают их террористами, да это будет результат, можно будет говорить о коалиции в оон или региональных организациях. Продолжать выступать в одиночку против глобальной жабы не слишком умное занятие.
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          +1
          Сегодня, 14:25
          Если текущее украинское рук-во признают террористами пусть даже РФ - это отлично.
          У нас довольно денег чтобы указать ещё каким-то государствам сделать то же самое.
          Ну и потом партнёры подтянутся.
      2. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +2
        Сегодня, 14:54
        Не помню что бы руководству 3 рейха кто либо (мы или союзники) слали подобные ноты. Ибо смысла в них 0. Не будет никакого ответа и никто на это внимания не обратит - после всего, что уже сделано Украиной и 0 реакции стран глобального юга пора бы уже снять розовые очки.
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          0
          Сегодня, 15:00
          Там и не надо было. Там была война. Здесь же никто никому войну не объявлял.
          Почему не объявили - вполне понятно, можно почитать законодательство и всё станет ясно.

          А по поводу ноль реакции - ещё раз у террористов официально признанных нет прав. Мы с ними можем делать всё что угодно. Как, например, Америка в Афганистане. Задекларировала, что это ОНИ сделали 11 сентября и всё, привет.
          Так что ещё раз. Несмотря на то, что вся международная система выстроенная после Второй Мировой летит к чертям, есть огромный смысл в отождествлении государства с терроризмом.
          И я полностью согласен с позицией РФ в этом плане.
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:25
      Ну,не знаю.Может ей еще раз "Калинку" станцевать?
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        -4
        Сегодня, 14:39
        Лучше вам с ней местами поменяться. А там хоть пляшите, хоть колесом ходите.
    4. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 14:26
      МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту

      А, сразу нельзя, киевским властям, отправить трехтомник с нотами с очередным "Искандером"!?
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 14:43
        А, сразу нельзя, киевским властям, отправить трехтомник с нотами с очередным "Искандером"!
        ..не..нельзя...искандерам трёхтомники не под силу....а вот верёвка по всей зелени уже потёрлась в ожидании клиента
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 14:36
      чем убеждать будем?
      ФАБом-3000 wink
  2. Mishka78 Ранг пользователя
    Mishka78
    +5
    Сегодня, 14:12
    Возможно, нота это очень нужное и важное дело..
    Но я человек простой. У нас 2 года война идёт. Если есть понимание того, что это реально ГУР или СБУ заказчики - объявить охоту на должностных лиц этих организаций. Уничтожить все здания этих организаций в городах Украины, объявить значительную награду за выдачу в руки российского правосудия должностных лиц этих структур и т.п.
    А нота.. В моём понимании это сродни пресловутым красным линиям от ВВП и МИДа. Все, для кого мы их рисуем весело и с прибаутками смывают их тёплой струёй..
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 14:17
      Если есть понимание того, что это реально ГУР или СБУ заказчики

      Согласен. Логично было бы сделать это уже с момента убийства Захарченко, а лучше Гиви с Мотором. Но в Кремле как у жирафов - тянут до последнего а потом еще тянут.
    2. Electrical Ранг пользователя
      Electrical
      0
      Сегодня, 14:23
      объявить охоту на должностных лиц этих организаций.
      Так зам. председателя совета безопастности уже же разрешил, просто убивать всех причастых. Безо всяких там судов, прокуроров, правозащитников. Так и сказал, убивать и все.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 14:27
        Кстати,куда делся ДАМ?Выпускайте Берлагу!(с).Не слышно его гневных речей по этому поводу...
    3. Olive1 Ранг пользователя
      Olive1
      0
      Сегодня, 15:06
      Мы все такие простые. И пора уже нам спросить, почему не делаются совершенно простые очевидные вещи
  3. Кариб Ранг пользователя
    Кариб
    0
    Сегодня, 14:16
    Всё правильно. Укры кладут... А Мы признаём Украину террористическим государством. А после этого Полосатых и пол Европы спонсорами террористического государства. Вот на весь мир положить уже вряд ли получится.... Да там и другой профит возможен, не юрист я и не ориентируюсь в международных законах.
    1. Кронос Ранг пользователя
      Кронос
      +2
      Сегодня, 14:40
      Вот только никто кроме России это не признает и будет пшиком по итогу.
      1. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        0
        Сегодня, 14:51
        Вот только никто кроме России это не признает и будет пшиком по итогу.
        Вообще-то более половины государств членов ООН Россию поддерживают. И все эти дипломатические экивоки не для Украины, США, Европы, а для них. И чем больше успехов на поле боя, тем сильнее поддержка.
        1. Кронос Ранг пользователя
          Кронос
          +3
          Сегодня, 15:25
          Да ну поддерживают как ? Напомните сколько стран официально поддержали спецоперацию ?
  4. Третий район Ранг пользователя
    Третий район
    +1
    Сегодня, 14:18
    «««Захарова: МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» »»»
    И какой в этом смысл ? Сказать террористам что они являются террористами. Тем более что все это знают , они знают , запад знает , восток знает... Что изменится после этого заявления - ничего. Это как у Высоцкого - Если вы не отзовётесь , мы напишем в Спортлото.
  5. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 14:19
    Своевременное уточнение. Следствие не закончено. Куда повернется дышло(закон) пока не ясно... А политики - слово дал, слово взял smile
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 14:20
    Пора нотный стан уже забрать... а то только сочиняют и сочиняют... negative
  7. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    +3
    Сегодня, 14:26
    Может таки лучше киевским властям не ноту, а ракету отправить да помощнее.
  8. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:26
    С момента убийства Гиви ,Мотороллы ,Захарченко ,Дугиной ,сколько прошло ? Уже все следственные действия завершены .И что только сейчас как то робко
  9. guest Ранг пользователя
    guest
    +3
    Сегодня, 14:31
    Захарова: МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

    Представляю если бы наш МИД в июле 1941 отправил отдельную ноту по поводу 22 июня. Или это Захарова сегодняшнюю дату так отмечает?
  10. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 14:34
    А почему вдруг для китайцев такая"поблажка "?Или,боязнь называть вещи своими именами напрочь паролизовала работу МиДовцев?
  11. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    +2
    Сегодня, 14:40
    Представляю как евреи направляют бесконечные ноты ХАМАСу laughing
    Я заметил некоторую закономерность - чем больше нот и красных линий от нашего МИДа, тем больше терактов со стороны окраины против России и мирного населения.
  12. МЮД Ранг пользователя
    МЮД
    +2
    Сегодня, 14:43
    Квк я понимаю, выполняются международные формальности. Пока идут процедуры Запрос-Ответ (или его отсутствие). Будет проведено следствие, которое в конечном счете поставит точку о причастности Украины к данному теракту. А вот тогда перед нашим руководством встанет вопрос о признании или нет Украины статуса связанного с терроризмом. А следом, или будет продолжаться СВО, или оно изменится на КТО, с вытекающими для Украины последствиями, в том числе и международными.
  13. AVA77 Ранг пользователя
    AVA77
    0
    Сегодня, 14:54
    А че не так то. Захарова и МИД делает свою работу, военные свою, следаки свою.
    Если признают сбу террористической организацией, тек это хорошо.
    А пофиг на это окраине или нет, нам вообще по барабану.
    Главное чтобы были последствия.
  14. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:06
    МИД РФ направит киевским властям отдельную ноту по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Это произойдет позже.

    По поводу теракта киевским властям МО РФ должно направлять «Искандеры», «Кинжалы», «Цирконы»...Причём ежедневно...Можно ФАБы или какие другие термобарические штучки...
  15. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    -1
    Сегодня, 15:31
    Риа новости сообщало. Россия просит Украину выдать преступников причастных к организации теракта в Крокус-Сити.
    Все правильно!
    Надо ошарашивать противника своими действиями.
    В том числе показателен отказ нашего дипломата явится в МИД Польши!
    Так держать!
  16. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    0
    Сегодня, 15:55
    Так этих нот уже целая партитура request ...

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