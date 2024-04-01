Российская разведка сообщила о формировании США искажённой картины по нападению на «Крокус Сити Холл», чтобы оградить Украину

7
Российская разведка сообщила о формировании США искажённой картины по нападению на «Крокус Сити Холл», чтобы оградить Украину

Власти США активно действуют в направлении формирования такой картины по нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, которая бы позволяла снять подозрения с киевского режима. С таким заявлением выступила Служба внешней разведки Российской Федерации.

По утверждению СВР РФ, администрация США дала соответствующие поручения Государственному департаменту, спецслужбам и подконтрольным медиа и общественным организациям. Они должны всеми силами защищать от обвинений в причастности к террористическому акту Украину и ее президента Владимира Зеленского.

Такие действия американского руководства объясняются тем, что у Белого дома есть вполне обоснованные опасения относительно возможности дальнейшей поддержки Украины в случае расследования ее связи с террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл».

Если след украинских спецслужб в теракте будет выявлен и станет достоянием общественности, это убедит даже многих представителей политической сцены западных стран в террористическом характере киевского режима и создаст серьезнейшие репутационные издержки для самих США. Соответственно, планы по дальнейшей поддержке Украины окажутся сорванными.

Именно с этой целью американскими СМИ раскручивается тема о том, что теракт в Красногорске был делом рук исключительно группировки ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация), хотя террористы бежали именно в сторону украинской границы, и явно делали это не просто так. Нет сомнений, что дальнейшие следственные действия позволят выявить всю цепочку заказчиков и организаторов чудовищного преступления.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    7 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:42
      Может быть не МиДу а Министерству Обороны страны сказать своё веское слово в в виде дюжины ракет запущенных по непрекасаемым для обстрела целям на Банковской в Киеве???
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:49
        В чём новость то?
        Тем кто забросил книги и не интересуется историей своей страны лишний раз можно напомнить, что бритты и янки всегда поддерживали тех на Руси, в Российской Империи и СССР, кто был против власти и пытался развалить страну.
        Они уже и Гитлера обеляют и делают из него защитника западного "цивилизованного мира" от "деспотичного" востока.
        Ждать от них, что они покаются и признают вину киевского режима, просто наивно, при том что и ИГИЛ отмежевался от этого преступления.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:44
      Да ладно..Ну,признают,что это-сволочь..Но это же их сволочь
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 14:52
      -У меня есть доказательства ,что Украина тут не при чем .
      - А можно их посмотреть ?
      - Верьте мне на слово
      Краткое содержание американской доказательной базы ,по теракту в «Крокус Сити Холл».
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:56
      «Если след украинских спецслужб в теракте будет выявлен ...» —

      — Он выведет на организаторов и заказчиков - спецслужбы Британии и США ...
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      -1
      Сегодня, 15:23
      . должны всеми силами защищать от обвинений в причастности к террористическому акту Украину и ее президента Владимира Зеленского.

      Боятся, что ниточка к самим зведнополосатым приведет... без них краина и чихнуть не могет...
    6. Tektor Ранг пользователя
      Tektor
      0
      Сегодня, 15:31
      Так там вариантов немного: замешены разведки штатов, наглов или израиловки. Или все вместе.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»