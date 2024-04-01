Власти США активно действуют в направлении формирования такой картины по нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, которая бы позволяла снять подозрения с киевского режима. С таким заявлением выступила Служба внешней разведки Российской Федерации.По утверждению СВР РФ, администрация США дала соответствующие поручения Государственному департаменту, спецслужбам и подконтрольным медиа и общественным организациям. Они должны всеми силами защищать от обвинений в причастности к террористическому акту Украину и ее президента Владимира Зеленского.Такие действия американского руководства объясняются тем, что у Белого дома есть вполне обоснованные опасения относительно возможности дальнейшей поддержки Украины в случае расследования ее связи с террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл».Если след украинских спецслужб в теракте будет выявлен и станет достоянием общественности, это убедит даже многих представителей политической сцены западных стран в террористическом характере киевского режима и создаст серьезнейшие репутационные издержки для самих США. Соответственно, планы по дальнейшей поддержке Украины окажутся сорванными.Именно с этой целью американскими СМИ раскручивается тема о том, что теракт в Красногорске был делом рук исключительно группировки ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация), хотя террористы бежали именно в сторону украинской границы, и явно делали это не просто так. Нет сомнений, что дальнейшие следственные действия позволят выявить всю цепочку заказчиков и организаторов чудовищного преступления.

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