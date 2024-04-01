Один истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ и 228 украинских беспилотников сбила российская ПВО за сутки - Минобороны

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Один истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ и 228 украинских беспилотников сбила российская ПВО за сутки - Минобороны

Прошедшие сутки снова больших изменений на линии боевого соприкосновения не принесли, российские войска продолжают наступать на Часов Яр, до города осталось чуть больше полукилометра. Также идет продвижение и на Авдеевском направлении. На других направлениях тоже идут бои, российское командование продолжает растягивать резервы ВСУ, перемалывая их огнем артиллерии и авиабомбами.

На Купянском направлении бои по-прежнему у Синьковки и Терны, продвижения не отмечено. На Донецком наши улучшили положение по переднему краю в районах Константиновка и Новодмитровка. Продолжаются бои в направлении Часова Яра, в Белогоровке, Красногоровке.



На Авдеевском направлении ВС России продвинулись еще вперед и заняли более выгодные рубежи в районах Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное. По Водяному вчера пришла информация, что наши все же взяли это село, состоящее из одной улицы, но официального сообщения еще не было.

На Южно-Донецком направлении наши улучшили тактическое положение в районах Комсомольское, Малиновка и Старомайорское. На Херсонском направлении без изменений, встречные бои у Работино, в районе Вербового небольшое продвижение.

Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки составили: по личному составу - 1005 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 7 танков, в том числе один Abrams, две БМП, 10 бронемашин, один бронетранспортер М113, 43 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы Д-20, одна САУ Krab, станция РЭБ Буковель-AD. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три РСЗО "Град", четыре САУ Krab, по одной САУ "Гвоздика" и "Акация", две гаубицы М777, две гаубицы Д-30, два орудия Д-30, гаубица Мста-Б, орудие М119, ЗРК "Стрела-10" и станция РЭБ Буковель-AD. Уничтожено 12 складов с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300. Также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков. Средствами ПВО сбит украинский истребитель Су-27 в районе Райское ДНР. Также уничтожено 228 украинских беспилотников.
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    4 комментария
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    1. Flashpoint Ранг пользователя
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 14:55
      В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три РСЗО "Град", четыре САУ Krab, по одной САУ "Гвоздика" и "Акация", две гаубицы М777, две гаубицы Д-30, два орудия Д-30, гаубица Мста-Б, орудие М119, ЗРК "Стрела-10" и станция РЭБ Буковель-AD.

      Неужели Коалиция начала отмечаться? Сразу 4 краба на крабовые палочки разделали.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:01
      Итого за двое суток в Харьковской области было уничтожено порядка пяти пусковых установок С 300, плотность насыщенности ПВО на этом направлении у укров, говорит , что не все так совсем печально у них с ПВО , как они преподносят своим западным покровителям. Ну , а что касается МО РФ , думаю руководство нашего ведомства мало прислушивается к заявлениям и нытью Киевского режима и просто продолжает планомерно рядить ППО укра в соостветствии со своими разведданными.
    3. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 15:11
      "На Донецком наши улучшили положение по переднему краю в районах Константиновка и Новодмитровка." Это о чем, народ, подскажите? Мы что, Часов Яр взяли? Или это Константиновка, которая около Новомихайловки? А что за Новодмитриевка тогда?
    4. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      0
      Сегодня, 15:27
      Все это конечно хорошо.... Только наплевать на "Абрамсы" и прочие клеопарды.Почему до сих пор не призваны к ответу, и замалчиваются, прекрасно себя чуствуют в своих креслах выкормыши ебн и собчака?

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