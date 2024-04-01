Один истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ и 228 украинских беспилотников сбила российская ПВО за сутки - Минобороны
Прошедшие сутки снова больших изменений на линии боевого соприкосновения не принесли, российские войска продолжают наступать на Часов Яр, до города осталось чуть больше полукилометра. Также идет продвижение и на Авдеевском направлении. На других направлениях тоже идут бои, российское командование продолжает растягивать резервы ВСУ, перемалывая их огнем артиллерии и авиабомбами.
На Купянском направлении бои по-прежнему у Синьковки и Терны, продвижения не отмечено. На Донецком наши улучшили положение по переднему краю в районах Константиновка и Новодмитровка. Продолжаются бои в направлении Часова Яра, в Белогоровке, Красногоровке.
На Авдеевском направлении ВС России продвинулись еще вперед и заняли более выгодные рубежи в районах Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное. По Водяному вчера пришла информация, что наши все же взяли это село, состоящее из одной улицы, но официального сообщения еще не было.
На Южно-Донецком направлении наши улучшили тактическое положение в районах Комсомольское, Малиновка и Старомайорское. На Херсонском направлении без изменений, встречные бои у Работино, в районе Вербового небольшое продвижение.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки составили: по личному составу - 1005 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 7 танков, в том числе один Abrams, две БМП, 10 бронемашин, один бронетранспортер М113, 43 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы Д-20, одна САУ Krab, станция РЭБ Буковель-AD. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три РСЗО "Град", четыре САУ Krab, по одной САУ "Гвоздика" и "Акация", две гаубицы М777, две гаубицы Д-30, два орудия Д-30, гаубица Мста-Б, орудие М119, ЗРК "Стрела-10" и станция РЭБ Буковель-AD. Уничтожено 12 складов с боеприпасами.
Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300. Также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков. Средствами ПВО сбит украинский истребитель Су-27 в районе Райское ДНР. Также уничтожено 228 украинских беспилотников.
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